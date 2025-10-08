「小岩井 むぎゅう～っと搾るヨーグルト」２０２５年１０月８日（水）よりMakuake（マクアケ）にて発売開始

小岩井乳業株式会社（本社：東京都中野区、社長：松崎　浩樹）は、「小岩井 むぎゅう～っと搾るヨーグルト」を２０２５年１０月８日（水）に小岩井乳業初の挑戦として、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて発売いたします。


スプーン不要で“むぎゅう～っと”搾るだけ、好きな量を自由に楽しめる新しいヨーグルトスタイルです。親子のおやつ、忙しい朝、夜のデザートなど、日常のさまざまなシーンで、心地いいひとときを演出します。


MakuakeプロジェクトページURL：https://www.makuake.com/project/koiwaimilk_siboruyo/



【商品概要】


１）親子の笑顔が、ヨーグルトの新しいかたちを考えたきっかけとなり開発をスタート。


２）小岩井乳業ならではの丁寧なものづくりと、クリームを贅沢に使用したもっちりクリーミーな味わいが魅力。


３）スプーン不要で“むぎゅう～っと”簡単搾るだけ。



商品名　　　：小岩井 むぎゅう～っと搾るヨーグルト　


種類別　　　：発酵乳


容量・容器　：１００ｇ・ブローボトル・紙箱／１本


保存方法　　：要冷蔵１０℃以下


賞味期限　　：２０日


販売地域　　：全国（沖縄を除く）


販売形態　　：３本入り/６本入りのセット販売






【小岩井乳業が商品を通して叶えていきたい世界】


この商品が叶えたいのは、ただおいしいだけではなく、食べる人の心にやすらぎと前向きな気持ちをお届けすることです。


大地の恵みを大切にお客様の「おいしい」「うれしい」の期待にこたえ続けるという小岩井乳業の理念と深くつながりながら、健やかさと幸せの環を、今日もこれからも広げていきます。



ここでしか味わえない、もっちりしあわせな甘さ、そして『搾る』という新しいワクワク体験がお楽しみいただけます。