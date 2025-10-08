



独立行政法人製品評価技術基盤機構[NITE（ナイト）、理事長：長谷川 史彦、本所：東京都渋谷区西原］は、2025年10月1日、株式会社MCエバテック[代表取締役社長：山口 洋史、所在地：兵庫県尼崎市潮江]を、自動車内装材料の燃焼性試験[i]を行う国内の試験事業者として国際規格ISO/IEC 17025[ii]に適合していることを確認し、NITE が運営する二つのプログラムにおいて、初めて認定しました[iii]。

自動車産業では、火災対策などの安全性向上のため、燃焼性試験結果の信頼性の重要度が増しており、認定を受けた試験事業者による試験結果が求められるようになっています。NITEが国内の試験事業者を認定したことにより自動車部品メーカーが信頼性のある試験サービスを国内で利用でき、グローバルな競争力の強化に貢献することが期待されます。



図：JNLA及びASNITEによる認定を受けた試験事業者による信頼性確保のしくみ



[i] 燃焼性試験

NITE認定センターが認定対象とする燃焼性試験は以下表のとおり。

ISO 3795 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -- Determination of burning behaviour of interior materials（表題仮訳：路上走行車並びに農林業用トラクタ及び機械－内装材料の燃焼挙動の測定）

FMVSS No. 302 Flammability of interior materials（表題仮訳：内装材料の燃焼性）

JIS D 1201 自動車，及び農林用のトラクタ・機械装置―内装材料の燃焼性試験方法

FMVSS（連邦自動車安全基準）は、米国の自動車安全に関する法律「国家交通並びに車両安全法」に基づく安 全基準。車両の設計、構造、性能、耐久性に関する基準を定めたものであり、燃焼性試験もこれに含まれる。

[ii] 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項。ISO/IEC 17025の詳細は、以下Webページ参照。

https://www.nite.go.jp/iajapan/aboutus/ippan/iso17025.html

[iii] NITEは、試験事業者に対して、産業標準化法（JIS法）に基づく登録及び、国際相互承認に対応するISO/IEC 17025に基づく認定を行っている。それぞれ、産業標準化法試験事業者登録制度 （JNLA）、製品評価技術基盤機構認定制度（ASNITE）としてNITEが運営している。詳細は以下Webページ参照。

https://www.nite.go.jp/iajapan/asnite/outline/index.html

https://www.nite.go.jp/iajapan/jnla/outline/index.html

NITEとは？

NITEは、昭和３年（1928年）に商工省（現在の経済産業省）が設置した輸出絹織物検査所に始まる、その歴史が90年を超える組織です。NITEは経済産業省所管の行政執行法人として、工業製品の安全や品質に関わる経済産業省の業務を技術面からサポートし、産業の発展に貢献するため、製品安全・化学物質管理・バイオテクノロジー・適合性認定・国際評価技術の5つの事業分野において、関係省庁との連携のもと、各種法令に基づく業務や審査などを実施しています。

NITE公式HP ＞＞ https://www.nite.go.jp/

適合性認定分野を担当するNITE認定センターでは、認定の活用事例を紹介する動画をNITE公式HPにて公開しています。

自動車産業における認定の活用事例を取り上げていますので、ぜひ以下よりご覧ください。