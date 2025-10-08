こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
7万部突破の人気書籍が新版＆文庫サイズで登場！書籍『新版 手ぶらで生きる。 見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法』10月7日発売
新たな項目を大幅増補し全体の4割をリニューアル！
もともとは裕福な実家に生まれ、好きなものをなんでも買い与えられる「マキシマム」な人生を送っていましたミニマリストしぶ氏は、親の自己破産を機に一転「ミニマリスト」としての生き方に目覚めました。 現在「ミニマリスト」を 職業としてブランド活動しています。
物も情報もあふれかえっている現代。そんな中、本当に豊かな人生を送るために、自分にとって必要最小限の物を持つ「ミニマリスト」という生き方が広く知られるようになりました。「物では幸せになれない」ことや、大切な物だけを携え、身軽に生きることの素晴らしさに、多くの人が気づいたのです。
■ミニマリストは決して「物を持たない人」ではない
「ミニマリスト」と聞くと、多くの人は“物を極力持たない人”というイメージを抱きます。
しかし、しぶ氏は意外にも「物を増やすこと」に抵抗はないといいます。
彼が迷いなく購入するのは、「自分への投資になる物」。
たとえばMacBookやお掃除ロボットなど、人によっては“なくても困らないもの”と思われる物でも、しぶ氏にとってはコストパフォーマンス的にも精神的にも価値があるといいます。
重要なのは、その「物」が自分の人生にどれだけの投資効果をもたらすかを見極めること。
しぶ氏は常に自問自答を繰り返し、そうした“見る目”を養うことこそ大切だと語ります。
「本当に必要か」を吟味し、購入する際には「不要になったら売れる」物を選ぶ。
そして、必要がないとわかった時点で早めに手放す――。
しぶ氏はそれを“出口戦略を考えた上で増やす”という、新しいミニマリズムの形として提唱しています。
■しぶ氏が7年経って変わったこと、変わらないこと
例えば、かつて床で寝ていたしぶ氏は、現在は簡易式のベッドの上に寝袋で寝ているそうです。
寝袋はキャンプや防災アイテムとしての機能も備えているので、わざわざ買い揃えなくても普段使いのグッズがそのまま、レジャーやいざというときのための備えになるといいます。
また、しぶ氏は以前から「必要最小限の生活費（約60万円／1年分）以上は貯金しない」と決めていました。
かつては、ミニマリストとして余ったお金を「自分への投資」に充てていましたが、最近はその使い道を“人に回す” 方向へ変えたそうです。
その理由は「自分にお金を使っても、満たされなくなったから」。本当に欲しいと思った物はほとんど手に入れたので、自分に使うより「この人にお金を使ってほしい」と思える人にお金を回したい。その方が自分も相手も満たされるそうです。
このように、しぶ氏は常に自分の価値観や行動をアップデートし続けています。
■中身紹介
ぜひ書籍の紹介や著者取材をご検討ください。
著者：ミニマリストしぶ
1995年生まれ、福岡県出身。2017年に開始した「ミニマリストしぶのブログ」は開設1年で月間100万PVを超える人気ブログに。海外3カ国でも翻訳された著書『手ぶらで生きる。見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法』はAmazonベストセラー1位を記録。現在6万9千部を突破。
2018年に「Minimal Arts 株式会社」代表取締役に就任。ミニマルな機能美を追求するアパレルブランド「less is _ jp」を監修。
本件に関するお問合わせ先
問い合わせ先
TEL：03-5834-8533 FAX：03-5834-8632 Mail：kouhou@sanctuarybooks.jp
サンクチュアリ出版広報部宣伝チーム 岩田梨恵子・南澤香織
株式会社サンクチュアリ・パブリッシング（本社：東京都文京区 代表取締役：鶴巻謙介）は、2025年10月7日より、書籍『新版 手ぶらで生きる。』（著者：ミニマリストしぶ）を全国の書店およびオンライン書店にて発売いたします。
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1611
