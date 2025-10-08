7万部突破の人気書籍が新版＆文庫サイズで登場！書籍『新版 手ぶらで生きる。 見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法』10月7日発売











































もともとは裕福な実家に生まれ、好きなものをなんでも買い与えられる「マキシマム」な人生を送っていましたミニマリストしぶ氏は、親の自己破産を機に一転「ミニマリスト」としての生き方に目覚めました。 現在「ミニマリスト」を 職業としてブランド活動しています。物も情報もあふれかえっている現代。そんな中、本当に豊かな人生を送るために、自分にとって必要最小限の物を持つ「ミニマリスト」という生き方が広く知られるようになりました。「物では幸せになれない」ことや、大切な物だけを携え、身軽に生きることの素晴らしさに、多くの人が気づいたのです。■ミニマリストは決して「物を持たない人」ではない「ミニマリスト」と聞くと、多くの人は“物を極力持たない人”というイメージを抱きます。しかし、しぶ氏は意外にも「物を増やすこと」に抵抗はないといいます。彼が迷いなく購入するのは、「自分への投資になる物」。たとえばMacBookやお掃除ロボットなど、人によっては“なくても困らないもの”と思われる物でも、しぶ氏にとってはコストパフォーマンス的にも精神的にも価値があるといいます。重要なのは、その「物」が自分の人生にどれだけの投資効果をもたらすかを見極めること。しぶ氏は常に自問自答を繰り返し、そうした“見る目”を養うことこそ大切だと語ります。「本当に必要か」を吟味し、購入する際には「不要になったら売れる」物を選ぶ。そして、必要がないとわかった時点で早めに手放す――。しぶ氏はそれを“出口戦略を考えた上で増やす”という、新しいミニマリズムの形として提唱しています。■しぶ氏が7年経って変わったこと、変わらないこと例えば、かつて床で寝ていたしぶ氏は、現在は簡易式のベッドの上に寝袋で寝ているそうです。寝袋はキャンプや防災アイテムとしての機能も備えているので、わざわざ買い揃えなくても普段使いのグッズがそのまま、レジャーやいざというときのための備えになるといいます。また、しぶ氏は以前から「必要最小限の生活費（約60万円／1年分）以上は貯金しない」と決めていました。かつては、ミニマリストとして余ったお金を「自分への投資」に充てていましたが、最近はその使い道を“人に回す” 方向へ変えたそうです。その理由は「自分にお金を使っても、満たされなくなったから」。本当に欲しいと思った物はほとんど手に入れたので、​自分に使うより​​​​​「この人にお金を使ってほしい」と思える人にお金を回したい。その方が自分も相手も満たされるそうです。このように、しぶ氏は常に自分の価値観や行動をアップデートし続けています。■中身紹介ぜひ書籍の紹介や著者取材をご検討ください。