持続可能な包装材への需要の高まりにより、リサイクルPETフレーク市場は2033年には279億8000万米ドルに達すると予測される
世界の再生PETフレーク市場は、循環型経済ソリューションへの需要の高まり、リサイクル促進のための規制強化、そして持続可能な包装需要の急増に牽引され、堅調な成長を遂げています。最新の業界分析によると、2024年の再生PETフレーク市場規模は113億米ドルに達し、2033年には279億8000万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.6%に達すると見込まれています。
環境に優しい代替材料への需要増が市場成長を促進
世界的な産業界が深刻化するプラスチック廃棄物問題に直面する中、再生PETフレークは、包装、繊維、自動車、日用品などの幅広い分野において、持続可能な代替材料として注目を集めています。ペットボトルや容器などの使用済みPET廃棄物を原料とする再生PETフレークは、新たなPET製品の製造に不可欠な原材料であり、バージンプラスチックや化石燃料への依存を大幅に削減します。
この市場成長の背景には、消費者や企業による環境負荷への意識の高まりに加え、政府による再生材使用義務化などの規制強化があります。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域では、各国が厳しい規制を導入し、製造業者に再生材の使用を促すことで、市場の成長を加速させています。
包装業界がPETフレーク利用を牽引
包装業界は、再生PETフレークの需要を牽引する主要分野であり、世界の再生PETフレーク消費量の大部分を占めています。主要な飲料メーカーや日用品メーカーは、2030年までに製品包装に50～100%の再生PETを使用するなど、積極的な持続可能性目標を掲げています。この動きは、調達戦略の転換だけでなく、世界的なPETリサイクルインフラへの投資を促進しています。
飲料用ボトルや食品トレイ、化粧品容器など、様々な包装形態が、高い品質のPETフレークを使用することで、リサイクル性や循環型経済の基準を満たしています。食品グレードのリサイクル技術の革新は、従来は安全規制によって利用が制限されていた食品・飲料分野への応用を促進しています。
アジア太平洋地域が主要市場として台頭
地域別に見ると、アジア太平洋地域は、生産量と消費量の両面で、世界の再生PETフレーク市場を牽引しています。急速な都市化、中産階級人口の増加、そして中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの国々におけるプラスチック使用量の増加は、持続可能な材料ソリューションへのニーズをさらに高めています。さらに、インドでは、政府主導の取り組み（製品責任制度やスヴァッチ・バーラト・アビヤンなど）が大規模なリサイクル事業を支援しています。
中国は、整備された回収インフラ、コスト効率の高い処理能力、そして高い輸出需要を背景に、PETリサイクルにおける世界的なリーディングカンパニーであり続けています。しかし、新興国も急速に成長しており、新規参入企業や戦略的提携によって、地域的なサプライチェーンと市場競争力が強化されています。
繊維産業もPETフレーク需要を牽引
包装材以外にも、繊維・アパレル業界では、リサイクルPETフレークの需要が急増しており、特にポリエステル繊維や糸の製造においてその需要が高まっています。サステナブルファッションのトレンドやサーキュラーエコノミーの取り組みは、多くのグローバルアパレルブランドが製品にリサイクル素材を導入するきっかけとなっています。リサイクルPET由来の繊維は、バージンポリエステルに比べて環境負荷が低く、水資源の節約にも貢献するため、環境意識や倫理意識の高い消費者のニーズに合致しています。
