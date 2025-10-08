＜＆be HAIR（アンドビーヘア）＞ダメージヘアも、軽やかにまとまるシャンプー＆トリートメントが新登場！

株式会社Clue

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースするヘアケアブランド＜&be HAIR（アンドビーヘア）＞から、ダメージヘアをやさしくケアし、軽やかにまとまる髪へと導く「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆beリペアレスキュートリートメント」を2025年10月17日（金）より全国発売いたします。また、新商品発売を記念して、10月10日（金）より東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」に期間限定ポップアップストアをオープン。全国発売に先駆け、ポップアップストアにて先行発売を実施いたします。

髪の「CMC」に着目した、ダメージケアシャンプー＆トリートメントが誕生！

＜&be HAIR（アンドビーヘア）＞は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案しています。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこだわり、豊富な商品ラインナップからその時々の髪の状態に応じた最適なケアを選択できるのが特徴です。

そしてこの度、ダメージヘアをやさしくケアする「＆be ダメージケアシャンプー」、「＆beリペアレスキュートリートメント」が登場いたします。カラーやパーマ、毎日のドライヤー熱によるダメージの蓄積によって損傷しやすい髪の「CMC（細胞膜複合体）」に着目。傷ついた「CMC」をケアし、やわらかくまとまる髪へと導きます。さらに、髪と頭皮のタンパク質と水分バランスを整えることで、ダメージによる髪のパサつき、広がりを感じさせない心地よい手触りに。ダメージヘアにやさしくアプローチする<＆be HAIR>のシャンプー＆トリートメントが髪本来の美しさを引き出します。

また、10月10日（金）より東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にて開催される期間限定のポップアップストアでは、全国発売に先駆けて新商品の先行販売を実施。発売前にいち早く手に取っていただけるこの機会に、ぜひご来場ください。

＆be ダメージケアシャンプー / ＆be リペアレスキュートリートメント 商品詳細

<&be HAIR>のダメージケアシリーズは、髪内部で細胞同士をつなぎとめ、タンパク質や水分、油分を保持する“接着剤”のような役割を担う「CMC（細胞膜複合体）」に着目。セラミドAP※1・セラミドNP※1・セラミドNG※1、コレステロール（羊毛）※1、18-MEA誘導体※2などの“CMC類似補修成分”をナノカプセルで配合しました。これらの成分が、カラーやパーマ、日々の熱ダメージによる乾燥やパサつきにアプローチし、髪と頭皮のタンパク質と水分バランスをサポート。うるおいを保ちながら、ツヤとまとまりのある、しなやかな髪へと導きます。

※1 補修成分

※2 クオタニウム-33（羊毛）

うねりも、広がりも、もう気にしない。

「CMC」に着目したダメージケアシャンプー

＆be ダメージケアシャンプー

400ml 1,760円（税込）

詰め替え用 370ml 1,430円（税込）

10月10日（金）POP UP会場にて先行発売

10月17日（金）全国発売

＜POINT＞

◆濃密泡でやさしく洗い上げ、なめらかな指通りへ

サルフェート（ラウレス硫酸Naなど）、シリコーンフリー処方。植物由来の洗浄成分（コカミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンNa）が、頭皮の余分な皮脂や汚れをしっかり浮かせて洗浄。きしみやすいダメージヘアも、しっとりとなめらかな指通りに。

◆髪の内側からうるおいをロック

保湿アミノ酸※1、加水分解エンドウタンパク※2、加水分解シルク※2配合。髪の芯までうるおいを届け、ハリ・ツヤを与えながら、うるおいを逃さない補修ケアを叶えます。

※1 ＰＣＡ-Na、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、バリン、セリン、アラニン、乳酸Na、アルギニン、ＰＣＡ、グリシン（すべて保湿成分）

※2 補修成分

うねりも、広がりも、もう気にしない。

「CMC」に着目したダメージケアトリートメント

＆be リペアレスキュートリートメント

200g 1,760円（税込）

10月10日（金）POP UP会場にて先行発売

10月17日（金）全国発売

＜POINT＞

◆ダメージセンサーポリマー※による選択的補修

毛先は、根元に比べておよそ1,400日分多くダメージを受けています。そのため、一律の補修では、根元は“補修しすぎ”でごわつきやすく、毛先は“補修不足”でパサつきが残りがち。ダメージセンサーポリマー※が、ダメージの大きい部分にだけ選択的に吸着して補修。髪のダメージレベルに応じて働きかけることで、根元から毛先までバランスよく整い、しなやかにまとまる美しい髪へと導きます。

※ カエサルピニアスピノサヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド（補修成分）

◆うねりを抑え、やわらかいツヤ髪へ

トステア※配合で、ダメージによるうねりを抑えてなめらかな髪へと導きます。髪の内部までうるおいを届け、コンディショニング成分がキューティクルを包み込むことで、やわらかな質感をキープします。

※ アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（補修成分）

＜共通 POINT＞

◆自然のやさしさを、髪と頭皮へ

紫外線吸収剤、マイクロプラスチックビーズ、鉱物油、パラベンすべて不使用。自然由来指数84%※のナチュラル処方で、環境にも人にもやさしく。敏感肌パッチテスト済み（すべての方に肌トラブルがおきないわけではありません）。

※ ISO16128に基づく

◆リッチマグノリアの香り

繊細なマグノリア、ローズ、ミュゲのフローラルブーケを深みのあるムスク、アンバー、イリス、カシミアウッドが包み込む上品な香り。透明感のあるカシス、ベルガモット、ライチをトップノートのアクセントに加えて、心地よくやさしい印象に仕上げました。

－お試しに便利なトライアルサシェも同時発売－

＆be ダメージケア トライアルサシェ

シャンプー10ml＆トリートメント10g

165円（税込）

ポップアップストア 詳細

ダメージケアシャンプー＆トリートメントの発売を記念し、期間限定ポップアップストアを東京・日本橋の「0th Hub Nihonbashi」にオープンいたします。

ポップアップストア限定で新商品の先行販売を実施するほか、ここでしか手に入らない限定ノベルティ、新商品の紹介・体験ブースをご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。この機会にぜひ足をお運びください！

【開催概要】

開催期間：2025年10月10日（金）～10月19日（日）

営業時間：11:00～20:00

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋２丁目9－10 L.Biz日本橋 2F）

Instagram: @0th_hub.nihonbashi(https://www.instagram.com/0th_hub.nihonbashi/)

※ 開催期間、営業時間が変更になる可能性がございます。

※ 建物に向かって右手にある階段より2Fまでお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。

【ご入場についてのご案内】

混雑緩和のため、ご入場に一部予約枠を設けております。

各日11:00～、11:30～の時間枠は完全予約制、12:00～19:30の時間枠は事前予約優先制※となっております。

※ 事前予約なしでもご入場いただけますが、混雑状況により整理券を配布させていただく場合がございます。

事前入場予約サイトURL

https://airrsv.net/rainmakers2/calendar

※ 事前入場予約は先着順となります。

※ お一人様1日1回までの予約が可能です。1回のお申し込みにつき最大2枚までお申し込みいただけます。

※ 予約申し込み完了後は「@airrsv.net」のドメインから予約確定メールが送信されますので、予め受信ができるように、ご自身の端末の設定をご確認ください。

＜CONTENTS＞

◆新商品の先行販売！

10月17日（金）より全国発売する新商品を、一足早く会場限定で販売いたします。

◆豪華な特典※もご用意

会場にて商品をご購入いただいた方には、ご購入金額に応じて、下記の特典をご用意しております。

※ 特典はすべて、なくなり次第終了となります。

※ サシェットは対象外となります。

1点以上のご購入：オリジナルショッパー、公式オンラインストアで使用できる100円OFFクーポン

2点以上のご購入：オリジナルヘアクリップ

3点以上のご購入：オリジナルサウナホルダー

4点以上のご購入：＜＆be HAIR＞の人気アイテム現品などが当たるルーレットにご参加いただけます

＆be HAIR プロデューサー・河北裕介プロフィール

1975年京都府生まれ。&be＜アンドビー＞のプロデューサー。1994年よりヘアスタイリストとして活動開始。数多くの気女優＆タレントのヘアメイクを手掛け、著書累計20万部突破。雑誌やカタログ、広告などで幅広く活躍するヘアメイクアップアーティスト。女性らしい色気がありながら意志の強さも感じさせるメイクは女優やモデルからの絶大な支持を得ている。プロのテクニックをコミカルに紹介するTikTok動画やYouTubeも人気を集める。

Instagram：@kawakitayusuke(https://www.instagram.com/kawakitayusuke/?hl=ja)

TikTok：@kawakitayusuke(https://www.tiktok.com/@kawakitayusuke)

YouTube：河北裕介公式チャンネル @kawakitayusuke(https://www.youtube.com/channel/UCHC8L_WrLJCbv9L1MjEX51g)

＆be HAIR（アンドビーヘア）とは

長年、美容業界の第一線で活躍するヘアメイクアップアーティストの河北裕介が理想とする“健康で根元からいきいきとした髪”を目指すために、その時々の髪の状態に合わせてカスタマイズできるラインナップを展開しています。サロン施術後のケアに特化したアイテムなども取り揃えた実力派でありながら頭皮にやさしい弱酸性処方が特徴。

『be honest to HAIR』

すてきな自分になるために髪にぴったりな処方を。

植物を育てて愛でるフラワーベースのように

髪質や季節に合わせてヘアケアを選んでほしい。

髪の毛に耳をかたむけよう。

【&be公式サイトURL】

https://andbe-official.com(https://andbe-official.com/)

【ブランド公式SNS】

YouTube https://www.youtube.com/@beofficialchannel9336

Instagram https://www.instagram.com/andbe_official/

X（旧 Twitter）https://twitter.com/andbe_official

TikTok https://www.tiktok.com/@andbe_official

【＆be HAIR 取扱店】

ロフト、ハンズ、アットコスメ、ショップイン、アインズ&トルペ、R.O.U、アートマン、イオン、マツモトキヨシ等でお取り扱い（一部店舗を除く、詳細は各店舗にてお問い合わせください）

【会社概要】

社名：株式会社Clue

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社 Clue お客様お問い合わせ先：0120‐274‐032