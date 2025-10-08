ディズニーリゾートラインで楽しむ「ディズニー・クリスマス」

株式会社舞浜リゾートライン

東京ディズニーリゾート(R)の各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、11月11日(火)から12月25日(木)までの間、東京ディズニーランド(R)と東京ディズニーシー(R)で開催されるスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」に合わせた、様々なコンテンツをご用意し、ゲストの皆さまをお迎えします。

クリスマスの装飾が車内に施されたラッピングモノレール「ディズニー・クリスマス・ライナー」を運行します。車内に足を踏み入れた瞬間から「ディズニー・クリスマス」の世界観を感じていただけます。

また、リゾートラインを利用される皆さまに期間限定のオリジナルシールをプレゼントするほか、クリスマス限定デザインのスタンプラリーを初めて実施します。「ディズニー・クリスマス」デザインのフリーきっぷで各駅を巡ってぜひお楽しみください。

さらに、イベントに先駆けて4種類のスーベニアメダルを期間限定で販売します。

◆ 「ディズニー・クリスマス・ライナー」 ◆

運行期間：2025年11月11日(火)～2025年12月25日(木)

今年もクリスマスの雰囲気でいっぱいの「ディズニー・クリスマス・ライナー」を運行します。クリスマスらしい赤と緑をベースに、クリスマスの装飾が施された室内にいるような居心地の良い空間をお届けします。ミッキーマウスと仲間たちのほか、車内の至るところに散りばめられたパークの様々なシンボルのアイコンや、サンタクロースの帽子をイメージしたつり革の飾りなど、この時期だけの装飾が施されます。

おなじみのクリスマスミュージックが流れる車内で、大切な人と心温まる素敵なクリスマスをお過ごしください♪

※ディズニー・クリスマス・ライナーは、グリーンの1編成のみです。

※運行時間は2025年11月8日(土)より、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにてご案内いたします。

https://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/resortline.html

◆ クリスマス限定のオリジナルシール ◆

配布期間：2025年11月11日(火)～2025年12月25日(木)

ディズニーリゾートラインをご利用の皆さまに、クリスマス期間限定のオリジナルシールをプレゼントします。

「ディズニー・クリスマス・ライナー」をイメージした特別なデザインが、クリスマス気分を一層高めます。

※お一人につき１枚プレゼントします。お近くのキャストにお声がけください。

◆ 「ディズニー・クリスマス2025」スタンプラリー ◆

開催期間：2025年11月10日(月)～2025年12月25日(木)

2025年11月10日(月)から、クリスマス期間では初めてとなるスタンプラリーを開催します。

当日有効なフリーきっぷをご利用の方に、スタンプカードを1枚お渡しします。

各駅に設置している全部で8種類のスタンプを重ねて押していくと、クリスマスならではのミッキーマウスのアートが徐々に描かれていきます。

クリスマスの思い出に、各駅を巡ってスタプラリーを完成させませんか。

※スタンプカードは使用開始後の当日有効なフリーきっぷ1枚につき1枚お渡しします。お近くのキャストにお声がけください。

トにお声がけください。

▼スタンプラリーの詳細は下記の特設サイトよりご確認ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/

◆ フリーきっぷ ◆

販売期間：2025年11月10日(月)～2025年12月25日(木) ※売り切れ次第販売終了

2025年11月10日(月)から、2種類の「ディズニー・クリスマス」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。東京ディズニーリゾートを巡るのに、便利でかわいい期間限定のフリーきっぷで「ディズニー・クリスマス」を思いっきり満喫しましょう！

また、フリーきっぷは「ディズニー・クリスマス」の思い出と共にお持ち帰りいただけます。

◆ スーベニアメダル ◆

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

2025年11月1日（土）から、スペシャルイベント開催に先駆けて、クリスマス期間限定デザインのスーベニアメダル4種類を販売します。「ディズニー・クリスマス」の思い出に各駅を巡ってコレクションしませんか♪

