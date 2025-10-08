READYFORインパクト研究所、 若手クリエイターが日替わりで社会課題へのアイデアを発表する、虎ノ門広告祭「ヤングタイガーチャレンジ」に企画協力

READYFOR株式会社

READYFOR株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：米良はるか、以下READYFOR）の社内シンクタンク「READYFORインパクト研究所」は、2025年10月17日（金）から2025年10月24日（金）にかけて開催される日本最大規模※1の広告クリエイティブフェスティバル『虎ノ門広告祭』にて、若手クリエイター企画「ヤングタイガーチャレンジ」を企画支援します。具体的には、課題テーマの提示や評価基準の策定、実施団体との連携などを担当しています。

今回は、公益財団法人日本骨髄バンク様と連携し、「骨髄バンクに、熱量の高い若者のドナー登録者を増やすには？」を課題テーマとして設定しました。本テーマに沿って、6組の若手クリエイターが提案を行います。

※１：虎ノ門広告祭実行委員会調べ

■「ヤングタイガーチャレンジ」概要

ヤングスパイクス代表チーム6組（2名1組）が、社会課題に挑むアイデアを日替わりで5分間ずつ発表し、最終日に審査員による表彰が行われます。

【セッション名】

ヤングタイガーチャレンジ Presented by READYFORインパクト研究所・日本骨髄バンク

【企画協力団体】

公益財団法人日本骨髄バンク https://www.jmdp.or.jp/(https://www.jmdp.or.jp/)

【テーマ課題】

・熱量の高い若者（39歳以下）のドナー登録者数を増やすためのアイデアの創出

単に登録者を増やすだけではなく、適合後に実際に提供に応じる割合（応諾率）を高めることも重視する。

【実施日時】

毎日5分プレゼン

DAY1：10月18日（土）16:00～16:45 https://toradfes.com/s/session-1518/(https://toradfes.com/s/session-1518/)

DAY2：10月19日（日）17:15～18:00 https://toradfes.com/s/session-1519/(https://toradfes.com/s/session-1519/)

DAY3：10月20日（月）17:45～18:30 https://toradfes.com/s/session-1520/(https://toradfes.com/s/session-1520/)

DAY4：10月21日（火）17:45～18:30 https://toradfes.com/s/session-1521/(https://toradfes.com/s/session-1521/)

DAY5：10月22日（水）17:45～18:30 https://toradfes.com/s/session-1522/(https://toradfes.com/s/session-1522/)

DAY6：10月23日（木）17:45～18:30 https://toradfes.com/s/session-1523/(https://toradfes.com/s/session-1523/)



受賞発表＆特別セッション

10月24日（金）15:45～16:45 https://toradfes.com/s/session-1524/(https://toradfes.com/s/session-1524/)

【実施場所】

TOKYO NODE 45F THEATER STAGE

（東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー）

※詳細は虎ノ門広告祭の公式ページをご覧ください。https://toradfes.com/(https://toradfes.com/)

■READYFORインパクト研究所とは

READYFORインパクト研究所は、寄付で拓く新しい社会のかたちを模索する研究所です。行政やビジネスだけでは解決しきれない社会課題について、寄付を通じて構造的に解決するための方法論を探り、社会全体の中で根本的なインパクトが創出されることを目指しています。

READYORインパクト研究所ページURL：https://impactlab.readyfor.jp(https://impactlab.readyfor.jp)

■READYFOR株式会社について

READYFOR株式会社は「みんなの想いを集め、社会を良くするお金の流れをつくる」というパーパスを掲げ、ファンドレイジング・コンサルティング事業・プログラム事業・フィランソロピー事業を運営しています。

- 会社名：READYFOR株式会社- 代表者：米良はるか- 所在地：東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階- 設立：2014年7月- 資本金：1億円- 会社ページURL：https://corp.readyfor.jp(https://corp.readyfor.jp)