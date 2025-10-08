こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リポビタンDX “朝の持ち越し疲労”を個性派俳優たちによって映像化『朝の持ち越し疲労劇場～疲れているから、座りたい～』が１０月８日より公開
BAKUNEやリポビタンDXなど豪華景品が当たるXキャンペーンも開催中
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、睡眠中に疲労回復をサポートし、朝に持ち越す疲労を予防するリポビタンDXのPRの一環として、WEB動画「朝の持ち越し疲労※１劇場～疲れているから、座りたい～」を2025年10月8日（水）より公開します。また、X（旧Twitter）上では「大正製薬 朝の持ち越し疲労あるあるキャンペーン」を同時開催しています。
※1 しっかり寝たのに、寝ている間に疲労回復が追い付かず、前日の疲れが残ってしまうこと
リポビタンＤＸは、「リポビタン（錠剤）」として発売されたブランド第一号製品以来の、約40年ぶりに登場した錠剤タイプの疲労回復を目的としたビタミン剤です。15才以上1日1回3錠の服用で、エナジーサイクルに働きかけるタウリン500mgやビタミンB1,B2,B6が摂取できます。また睡眠サポート成分のグリシンとシゴカを配合しており、しっかり寝たのに起きた瞬間から疲れている方におすすめの製品です。さらに、おやすみ前の服用を考えて、カフェインを配合していないのも特長です。
本年度、当社が行ったWEB調査※2では、40代～50代で疲れを感じている人の2人に1人が疲労を朝になっても感じる“朝の持ち越し疲労”を経験していることが明らかになりました。
※2 調査名：「現代人の疲労感に関する調査」 調査期間：2025年6月 調査対象：全国の有職者／40代～50 代の男女、計 1,000 人（性年代均等割付） 調査方法：インターネット エリア：全国 調査会社：株式会社インテージ
当社は、この「朝の持ち越し疲労」という言葉を広く知っていただくため、「リポビタンDXベッドカフェ」を2025年6月に都内で開催しました。イベントでは、来場者から「朝の持ち越し疲労」にまつわる「あるある」を聴取。その中でも特に多くの共感を得たのが「朝の通勤電車で立っていて、目の前の人が降りると嬉しい」というものでした。
今回のWEB動画「朝の持ち越し疲労劇場」は、この「あるある」をテーマに映像化したものです。また「朝の持ち越し疲労あるあるキャンペーン」では、この「あるある」をイラストで表現しました。多くの人々に共感いただける日常の疲労シーンを描くことで、リポビタンDXが提供する「朝の持ち越し疲労」の予防という価値を、より身近に感じていただくことを目指しました。
〈WEB動画「朝の持ち越し疲労劇場～疲れているから、座りたい～」〉
「朝の通勤電車で立っていて、目の前の人が降りると嬉しい」を映像化した本動画は、通勤電車の中で座席を求めて疲れを抱える人々の姿をリアルに描写しました。
主演には、2025年の大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」にもご出演の俳優・山口森広さんを起用しました。90秒の本編動画に加え、同乗する他の2人の視点で描いた短編も制作し、全4編を大正製薬の公式YouTubeチャンネルにて公開します。
◇タイトル :「朝の持ち越し疲労劇場～疲れているから、座りたい～」
◇公開日 : 2025年10月8日（水）11時
◇公開チャンネル : 大正製薬公式YouTubeチャンネル (URL: https://www.youtube.com/@taishomovie )
〈Xキャンペーン 「大正製薬 朝の持ち越し疲労あるあるキャンペーン」について〉
X（旧Twitter）上でキャンペーンを実施しています。6月のイベントで聴取した3つの「あるある」をイラスト化し、共感するものを選択して投稿することで応募できるオープンキャンペーンです。
◇キャンペーン名 : 「大正製薬 朝の持ち越し疲労あるあるキャンペーン」
◇応募期間 : 2025年9月25日（木）10：00～10月15日（水）23：59
◇応募方法 : ①リポビタンD公式Xアカウント（＠Lipod_taisho）をフォロー ②本キャンペーン投稿内の3枚のイラストの中から、一番共感できるイラストを選択して投稿
◇景品 : リポビタンDX 90錠、BAKUNEのパジャマ
＜製品画像＞
＜製品情報＞
販売名：リポビタンｔｂ
区分： 指定医薬部外品
＜用法・用量＞
15才以上1日1回3錠
＜効能・効果＞
★疲労の回復・予防 ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給
＜リポビタンDXシリーズ製品サイト＞
https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/tablet/
■大正製薬 朝の疲労あるあるキャンペーンのお問い合わせ先
大正製薬 朝の持ち越し疲労あるあるキャンペーン事務局
03-5610-0671
受付時間：10：00～17：00
受付期間：2025年9月25日（木）～2025年12月26日（金)
※土日祝日を除く平日のみ
※本キャンペーンへの応募受付の確認、応募状況および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
■製品に関するお問い合わせ
お客様119番室 TEL：03-3985-1800
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：（03）3985-1111（代表）
