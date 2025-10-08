リポビタンDX “朝の持ち越し疲労”を個性派俳優たちによって映像化『朝の持ち越し疲労劇場～疲れているから、座りたい～』が１０月８日より公開













〈Xキャンペーン 「大正製薬 朝の持ち越し疲労あるあるキャンペーン」について〉X（旧Twitter）上でキャンペーンを実施しています。6月のイベントで聴取した3つの「あるある」をイラスト化し、共感するものを選択して投稿することで応募できるオープンキャンペーンです。◇キャンペーン名 : 「大正製薬 朝の持ち越し疲労あるあるキャンペーン」◇応募期間 : 2025年9月25日（木）10：00～10月15日（水）23：59◇応募方法 : ①リポビタンD公式Xアカウント（＠Lipod_taisho）をフォロー ②本キャンペーン投稿内の3枚のイラストの中から、一番共感できるイラストを選択して投稿◇景品 : リポビタンDX 90錠、BAKUNEのパジャマ＜製品画像＞＜製品情報＞販売名：リポビタンｔｂ区分： 指定医薬部外品＜用法・用量＞15才以上1日1回3錠＜効能・効果＞★疲労の回復・予防 ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給＜リポビタンDXシリーズ製品サイト＞https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/tablet/■大正製薬 朝の疲労あるあるキャンペーンのお問い合わせ先大正製薬 朝の持ち越し疲労あるあるキャンペーン事務局03-5610-0671受付時間：10：00～17：00受付期間：2025年9月25日（木）～2025年12月26日（金)※土日祝日を除く平日のみ※本キャンペーンへの応募受付の確認、応募状況および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。■製品に関するお問い合わせお客様119番室 TEL：03-3985-1800