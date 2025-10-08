非エンジニアでも生成AIを活用した業務アプリ開発ができる「つなぎAI(R)」の販売を開始

ヒューマンホールディングス株式会社

総合人材サービス会社で、DXソリューション事業を展開するヒューマンリソシア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 哲雄、以下「当社」）は、エンジニアではない現場社員でも生成AIを活用した業務アプリを開発できる「つなぎAI(R)（読み、つなぎあい）」の販売を開始します。本ソリューションは、株式会社NTTデータ（以下、「NTTデータ」）が提供するローコード・ノーコードのAIエージェント開発基盤で、日本企業に最適な独自機能を追加しています。エンジニアに依存せず、現場主導での生成AI活用を可能にする点が特長です。

当社としては、これまでのRPA導入支援を通じて培った「伴走型」の教育・支援体制を活かし、ユーザー向け研修プログラムやエンジニアによるサポートサービスも順次展開する計画で、実践的な生成AI活用を現場目線で支援してまいります。

【本件のポイント】

●NTTデータが提供するAIエージェント基盤サービス「つなぎAI」の販売を開始

●非エンジニアでも生成AIを活用した業務アプリの開発が可能に。IT開発者不足の課題を解消

●研修やエンジニアによるサポートも順次提供を計画、現場主導のDX推進を伴走支援

生成AI活用をはじめ、DXへの取り組みが加速する一方で、「社内にエンジニアがいない」ことが障壁になっているという声が多く寄せられています。当社が実施したアンケート調査（※1）でも、企業の約8割が、IT人材が不足していると回答しており、DXが進まない理由として「社員の知識・スキル不足」など人材の課題が最も多く挙げられ、エンジニアに依存しないAI活用の仕組みづくりが求められています。

このような背景を受け、NTTデータが提供するAIエージェント開発基盤で、非エンジニア社員が、IT部門に頼らず、業務に即した生成AI活用の業務アプリを開発できる「つなぎAI」の販売を開始します。当社はこれまで、現場に寄り添い、伴走しながら、RPAをはじめとしたDX活用による業務自動化を支援してきました。新たに提供する「つなぎAI」を活用することで、現場主導の業務改善を、より一層推進できると考えています。

当社としては今後、ユーザー向け研修やエンジニアによるサポートサービスも順次提供するなど、支援体制を強化する計画です。また現在社内で、RPAツール「WinActor」と「つなぎAI」の連携による「求人情報作成の自動化」に向けた実証実験を進行しており、効果検証を通じて得た実践的な知見を還元するなど、現場主導によるAI活用を支援してまいります。

■ヒューマンリソシアの「つなぎAI」導入支援サービスについて

当社では、AIをはじめとしたデジタルツール導入において、「目的の明確化」、「人づくり」、「環境づくり」、「モチベーション維持」の4つの要素が重要であると考え、包括的な支援を行っています。「つなぎAI」の販売・導入支援においても、研修による人材育成およびエンジニアによるサポートなどのサービスラインアップを順次拡充していく計画です。

■「つなぎAI」について

「つなぎAI」は、米国のLangGenius社が提供するAIワークフロー・アプリ開発プラットフォーム「Dify」に、日本企業の業務プロセスに適した独自機能を追加したSaaS型ソリューションです。業務データや外部アプリを”つなぎ“、自らの業務に最適化した生成AI活用プロセスを設計することができます。

■NTTデータ様からのエンドースメント

株式会社NTTデータ 社会基盤ソリューション事業本部 ソーシャルイノベーション事業部 アセットビジネス統括部 アセットビジネス担当 部長 加藤 哲 様より

このたびヒューマンリソシア株式会社様と共に「つなぎAI」を市場に展開できることを大変心強く思います。生成AIの可能性を広げたい一方で、エンジニア不足が導入の壁となっている企業は少なくありません。「つなぎAI」はその壁を越え、社員自らが業務に即したAIアプリを生み出せる画期的なプラットフォームです。現場主導で新たな価値創出が進められることで、企業の競争力強化につながると確信しております。当社はヒューマンリソシア株式会社様と緊密に連携し、本ソリューションを通じて多くのお客様に新たな成長機会をお届けします。

サービスに関する詳細／お問い合わせ先

●サービスページ URL： https://dx-pro.resocia.jp/tsunagi-ai

●お問い合わせ先：

ヒューマンリソシア デジタルソリューション事業部 rpa-resocia@athuman.com

※1）2025/07/15発表 海外ITエンジニア活用に関する実態調査 vol.1 「IT人材不足」 大企業の約8割が実感と回答、5年後の将来、IT人材不足が拡大との予測も約6割に

URL： https://corporate.resocia.jp/info/news/20250715_it_survey_vol.1

※「つなぎAI」は日本国内における日本電子計算株式会社の登録商標です。

※「Dify」は米国LangGenius社の登録商標です。

※RPAとは、「Robotic Process Automation」の略で、ルールエンジン、機械学習、人工知能などの認知技術を活用した、オフィス業務の効率化や自動化に向けた取り組みです。

※「WinActor（ウィンアクター）」とは、NTTグループで研究・利用した、Windows端末で操作可能なあらゆるアプリケーション操作を記録させ、プログラミング知識不要でPC操作を自動化するソフトウェア型のロボットで、国内シェアNo.1のRPAソリューションです（参考：NTTデータ公式サイト https://winactor.com/）

※「WinActor」は、日本国内および海外の一部の国・地域におけるNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

※その他の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

＜ヒューマンリソシアについて＞

総合人材サービス会社として、人材派遣、人材紹介、業務受託、DXソリューション事業を全国27拠点で展開しています。1988年創業以来、教育事業をバックボーンに多彩なサービスを展開するグループの総合力を活かし、「人材」に関する幅広いサービスを提供しています。

●ヒューマンリソシアWebサイト： https://resocia.jp

＜ヒューマングループについて＞

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

●ヒューマンホールディングスWebサイト： https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンリソシア株式会社

●代表取締役： 高橋 哲雄

●所在地： 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金： 1億円

●URL： https://resocia.jp