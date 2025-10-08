◆無料オンラインセミナー◆　第１部「廃棄物処理法基礎セミナー」第２部「廃棄物のこれから、最新動向」

株式会社ジャルクジャルクはPCキッティング・産業廃棄物適正処理・データ消去とお客様のご要望にワンストップでサービスを展開。またコンプライアンスに関するコンサルティングサービスまでトータルサポートする会社です。

大阪堺筋本町に本社を構える株式会社ジャルクは、11月20日（木）に「廃棄物処理法基礎セミナー」と「廃棄物のこれから、最新動向」をオンラインにて開催いたします。

長年、産業廃棄物処理の実務に関わってきたプロの視点で、コンプライアンスやマニフェストなど、適正処理の知識が学べるセミナーです。

第１部「廃棄物処理法基礎セミナー」

第１部お申込みの方はこちら :https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e2%97%87%e7%ac%ac1%e9%83%a8%e2%97%87%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%87%a6%e7%90%86%e6%b3%95%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%80%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%85%8d%e4%bf%a1/第２部お申込みの方はこちら :https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e2%97%87%e7%ac%ac2%e9%83%a8%e2%97%87%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e3%81%ae%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%81%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8b%95%e5%90%91/↓このようなかたにおススメ- 今回初めて廃棄物の担当者になった- 廃棄物の知識を基礎から学びたい- 排出事業者にかかってくる『責任』とはどんなことか知りたい- 処理委託契約書の結び方のルールが知りたい- マニフェスト伝票の運用・管理ポイントを整理したい- 会社や管理者個人にかかってくる廃棄物処理の罰則とは？

このように、処理を委託するには排出事業者として何をすべきか、委託後の責任はどうなるのかなど

法律をかみ砕いて廃棄物処理法の基礎を解説いたします。以下のような内容を中心にお伝えしますので、勉強の入り口にまずはご参加ください。

▼セミナーに参加してわかること- 廃棄物の定義- 排出事業者責任- 産業廃棄物の種類- 許可証・契約書・マニフェスト- 罰則

第２部「廃棄物のこれから、最新動向」

↓このようなかたにおススメ- 今後の法改正に対応するための情報を知りたい- 近年の廃棄物関連の問題はどんなものがあるの？- 最新の情報を整理して社内運用に役立てたい- 法改正の背景が知りたい- 今後の法改正や動向は自社に関わるの？

廃棄物に関連する最新の法改正や今後の最新動向を解説いたします。

法改正の内容を知っておくことで、自社での運用がスムーズにできます。最新情報をぜひ！

▼セミナーに参加してわかること- 今後の廃棄物処理法の法改正ポイント- 近年多発している不適正保管問題- 廃棄物やリサイクルの最新動向第２部お申込みの方はこちら :https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e2%97%87%e7%ac%ac2%e9%83%a8%e2%97%87%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e3%81%ae%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%81%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8b%95%e5%90%91/

■開催概要タイトル：第１部「廃棄物処理法基礎セミナー」 第２部「廃棄物のこれから、最新動向」

日時：第１部 2025年11月20日(木)14:00～15:00

第２部 2025年11月20日(木)15:30～16:00

※第１部・第２部それぞれお申込みください。

開催方法：録画配信/WEB配信

※オンライン開催につきましてはWeb会議ツール（Zoom）を使用して開催します。

※インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン、タブレット端末があればどこからでもご受講いただけます。

※セミナー開催日が近づきましたら、参加方法などを受講者様へご案内します。

参加費：無料

■お申込み締め切り

11月13日(木)17:30〆

■問い合わせ

セミナー事務局（かわばた）

TEL：06-6265-3373(平日9:30～17:30)

■会社概要

社名：株式会社 ジャルク

代表者：代表取締役 正木良昌

本社：〒541-0054 大阪市中央区南本町2丁目2番11号 堺筋本町西尾ビル10階

東京支店：〒143-0006 東京都大田区平和島3-2-21 タグターミナル5F

和歌山事業所：〒648-0086 和歌山県橋本市神野々202-1

設立：平成11年5月13日

資本金：29,000,000円

事業内容：取扱業務・ICT機器についての一気通貫サービスのご提案

・産業廃棄物処理

・産業廃棄物処理についてのコンサルティングサービス

HP：https://www.jarc-net.co.jp/