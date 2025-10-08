ニューヨーカー ウィメンズ「プラスサイズさんの『オフィス服』着こなしガイド Autumn vol.01」を紹介する特集コンテンツを公開。
衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「プラスサイズさんの『オフィス服』着こなしガイド Autumn vol.01」を自社通販サイトで公開しました。
吉野なおさんが着る！プラスサイズさんの「オフィス服」着こなしガイド Autumn vol.01
秋らしい空気を感じながらも、日中はまだ軽やかな装いで過ごしたいこの時期。ジャケットに頼らずきちんと感を演出できるオフィススタイルをプラスサイズモデルの吉野なおさんに着ていただきました！
▽特集ページはこちらから
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-women-newyorkerl-2025aw-lsize_recommended_style_autumn_01.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-women-newyorkerl-2025aw-lsize_recommended_style_autumn_01.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
知的かつ親しみやすい秋色パンツスタイル
洗濯機洗いOKでシワになりにくいブラウス見えカットソーは、忙しい毎日に頼れるアイテム。リボン結びしたボウタイが、顔周りに華やぎを添えてくれます。縦に流れるケーブル編みニットやテーパードパンツで、スタイリッシュにまとめました。
カーディガン 税込 \20,900
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54716550-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54716550-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
カットソー 税込 \15,400
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54816554-2025/?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54816554-2025/?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
パンツ 税込 \18,700
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54336215-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54336215-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
総柄ブラウスは くすみカラーで大人な表情に
落ち着いたトーンの柄ブラウスは、普段シンプルな装いが多い方にも取り入れやすい1枚。スエードタッチのプリーツスカートで季節感と縦長シルエットを演出しました。小物でホワイトを足せば、程よい抜け感のある着こなしが完成！
ブラウス 税込 \23,100
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54616152-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54616152-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
スカート 税込 \28,600
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54256155-2025/?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54256155-2025/?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
バッグ 税込 \36,740
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23935801-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23935801-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
シューズ 税込 \23,100
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51965827-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51965827-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
トラッドスタイルは鮮やかカラーで軽快に
カラーアイテムを取り入れるなら、きちんと感も演出できるハイゲージニットがおすすめ。肌寒い時にサッと羽織れるアンサンブルは、オフィスでの体温調節にも役立ちます。チェック柄スカートとローファーを合わせれば、トラッド感のある着こなしに。
カーディガン 税込 \20,900
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54716612-2025/?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54716612-2025/?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
ニット 税込 \18,700
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54726612-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54726612-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
スカート 税込 \41,800
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54256151-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54256151-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
ネックレス 税込 \8,800
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51952815-2024?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51952815-2024?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
▽掲載アイテム一覧はこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode10=w251008&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode10=w251008&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
▽Lサイズ新作アイテム一覧はこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
▽Lサイズ取扱ショップ一覧はこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?filtercode1=2&brand=54&filtercode3=&shop_label=&filtercode7=&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?filtercode1=2&brand=54&filtercode3=&shop_label=&filtercode7=&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
▽試着・来店予約サービスはこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/information-reserve-service.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/information-reserve-service.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
▽特集一覧はこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand54(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand54)
■会員プログラム『NY.CLUB』について
『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。
お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。
▽NY.CLUB会員ページ
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx
■ ニューヨーカーについて
時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。
1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。
株式会社ダイドーフォワード
設立：2007年8月22日
代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎
資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）
事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等
https://www.daidoh-forward.com/
■お問合わせ先
ダイドーフォワードお客様相談
info-df@daidoh.co.jp
フリーダイヤル 0120-17-0599
受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）