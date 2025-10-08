日本テラデータ株式会社

[2025年10月7日にTeradata Corporationより発表されたプレスリリースの抄訳です]

サンディエゴ発｜Teradata（NYSE: TDC）は本日、生データと顧客シグナルからコンテキスト認識し、リアルタイムかつ大規模にアクションに変換するソフトウェアとサービスを組み合わせたソリューション「Teradata Autonomous Customer Intelligence」をリリースすることを発表します。本ソリューションは、信頼できる再利用可能なデータセット（データ製品）の構築から、シグナルの検出、コンテキストの解釈、ハイブリッドインフラ全体での自律的な応答の有効化まで、プロセス全体にAIエージェントを組みこんでいます。これらのエージェントは40年にわたるTeradataのIP（知的財産）と、ミッションクリティカルで業界固有のデータ課題を解決してきた豊富なコンテキストナレッジによって支えられており、Teradataのカスタマーエクスペリエンス（CX）ソリューションにおける強力な機能強化となっています。また、本ソリューションの提供に合わせ、導入フレームワーク「Customer Intelligence Framework」および導入サービス「Teradata AI Service」を提供します。Teradataは、実証済みの専門知識をエージェントにより容易に適用することにより、AI投資収益率（ROI）の迅速な実現をサポートしながら、エンタープライズグレードの自律型顧客インテリジェンスを実現します。

本ソリューションのリリースで下記を提供します：

顧客生涯価値（CLV）ソリューション： Teradata Autonomous Customer Intelligenceの最初のエージェント型ソリューションです。従来のAIモデルはCLVを予測しますが、本ソリューションでは、数千万のデータポイントを活用して顧客に固有のリアルタイムシグナルを通じて、その価値を積極的に向上させることでさらなる価値を提供します。これにより組織は、最も価値のある関係を維持、成長させることができます。エージェントの意思決定も、ビジネスコンテキストとシグナル駆動型アーキテクチャへのアクセスにより改善されます。

Customer Intelligence Framework：ビジネスアーキテクチャに基づく製品・サービスのエンドツーエンド製品群です。Teradata Autonomous Customer Intelligenceに求められる、AI対応データ製品とスケーラブルなモデルを使用して、シグナルを検出し、体験をパーソナライズし、速度、コンテキスト、精度を持って意思決定を導き、データの複雑さとエージェント型AIが要求するシンプルさの両方を処理できるプラットフォームを実現します。組織は、顧客を知ることではなく、その知識に基づいてインテリジェントかつ自律的に行動するよう企業全体を設計することが可能となります。フレームワークの主要コンポーネントには以下が含まれます：

データ製品： 顧客の行動、取引、インタラクションを整理し、再利用可能なAI対応のデータアセットとして基盤層を形成します。レポートやダッシュボードとは異なり、再構築することなく、異なるインサイトを生み出すために繰り返し適用できます。Teradata Industry Data Models（IDM）およびIndustry Analytic Schema（IAS）によって可能になる統合データ上に構築され、Customer 360からAI/ML展開まであらゆるものをサポートします。

アナリティクス層：下記製品・機能を活用してパターンを検出し、結果を予測し、インサイトを提供します。

- Feature Engineering ― 生データをパーソナライズされたエンゲージメント向けの意味のあるシグナルに変換- Enterprise Vector Store ― 生成AI、エージェント型AIユースケース向けのスケーラブルなベクトル管理を提供- ClearScape Analytics ―リアルタイムインテリジェンス向けのインデータベースAI/MLエンジン- AI Workbench ―安全なAI展開のための統合ワークスペースを提供

シグナル（インテリジェンス層）：アクションを推進するためのコンテキスト、行動、または意図を表現するデータ内のユニークで認識可能なパターンを検知します。一つの洗練されたシグナルは複数のビジネス機能にわたって価値を生み出し、ノイズから運用レバレッジを創出できます。このフレームワークでは顧客行動をリアルタイムで検出・スコアリングし、Vantage Customer Experience（VCX）を通じて自動化された意思決定のためのワークフローにシグナルを組み込みます。

エージェント： 下記製品・機能により、適応性と自動化をもたらし、上記3層にわたってリアルタイムで意思決定を調整し、意図を解釈し、インテリジェンスを有効化します。

- Teradata AgentBuilder ―マルチエージェントシステムの構築と管理- Teradata Agents ―キュレートされたデータと再利用可能なデータ製品を使用する事前設定済みテンプレートを提供- AI Applications ―自然言語インターフェースを通じてエージェント型ワークフローを可能にし、顧客インサイトを大規模に運用化

AI for CX Use Case Solutions ： 顧客体験を向上させ、AIの最新進歩を活用するために継続的に革新する、導入準備が整ったパッケージソリューションです。Customer Intelligence Frameworkと組み合わせて導入することで、迅速な価値維持とワークフロー全体でのインサイト再利用を可能にします。

Teradata AI Service： Teradataのコンサルティングサービスがセキュリティ、ガバナンス、コスト予測可能性を維持しながら、Customer Intelligence Frameworkをエンタープライズ規模で展開することを支援します。データエンジニアリングとパイプライン管理、Enterprise Vector StoreやModelOpsなどのAIサポート機能の展開、Teradata AgentBuilderやTeradata MCP serverを含むエージェントの統合・開発を、信頼できて安全な結果を促進するよう設計されたデータガバナンス構造と共に提供します。組織の既存の戦略と実装におけるギャップは、「Customer Intelligence Maturity Workshop」を通じて特定し、課題解決を支援するTeradataのAIサービスを提案します。このサービスは、データ活用を全社規模に展開するTeradataの豊富な経験を活かし、AIエージェント導入からの価値実現に応用します。

多くの組織が直面している課題は、汎用的なエージェントでは、洗練された独自のプロセスを持つ企業に対して意義のあるインパクトを提供できないことです。最も効果的なエージェントは、エンタープライズデータプラットフォームとより広範な知識エコシステムの拡張として機能します。エージェント要素から始めようとする試みは失敗しがちです。なぜなら、自律型ボットが顧客レベルの意思決定を行う際に、正確で統合されたデータ基盤は最も困難かつ最重要なコンポーネントであるからです。このTeradataの統合的なアプローチと、それを実現するサービスが、Teradata Autonomous Customer Intelligenceの差別化要因となります。40年にわたる業界IPとコンテキストナレッジをAIモデルに変換し、エージェントが企業規模で生データに対してリアルタイムに動作できるようにします。

Teradataの最高製品責任者 Sumeet Aroraは次のように述べています。「多くの組織がCX機能の改善と自動化にエージェント型AIの使用を検討または評価しています。この関心レベルは一つのビジョンを反映しています。顧客データから導き出されるシグナルは、マーケティング、サービス、リスク、製品機能全体で有効化でき、顧客理解を成果を推進する戦略的ビジネスアーキテクチャに変換できます。しかし、成功は業界固有のニュアンスにかかっており、Teradataの卓越した経験とAIサービスが、最も複雑なデータ課題を競争上の機会に変えることができます」

提供開始時期について

Teradata AI Serviceおよび同サービスを通じて最適に展開されるTeradata Autonomous Customer Intelligenceは本日より提供可能です。Teradata AgentBuilderは第4四半期にプライベートプレビューで提供開始予定です。Teradata Agentsは随時新しいエージェントを追加予定です。

Teradataについて

Teradataは、より良い情報が人と企業を成長させると信じています。Teradataが提供する最も包括的なAI向けクラウドデータ分析基盤は、信頼できる統合されたデータと信頼できるAI/MLを提供し、確実な意思決定、迅速なイノベーション、価値あるビジネス成果を実現します。詳しくは、Teradata.jpをご覧ください。