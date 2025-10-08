製造現場で成果を生む！AI活用の最前線ー10月22日ウェビナー開催
共催ウェビナー
八千代ソリューションズ株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：水野 高志、以下「八千代ソリューションズ」）は「製造現場でのAI活用実践事例」と題した共催ウェビナーを2025年10月22日（水）に開催します。
お申し込みはこちら :
https://clabel.jp/kyousou/seminar/10/?prvcode=07bca4b5-97b9-4a08-b8df-dcb27b7acf93
製造業の現場において、AIの活用はもはや一部の先進企業だけの取り組みではなく、現実的な選択肢となっています。
本カンファレンスでは、AIソリューションを導入し、実際に業務改善や設備保全、生産性向上といった成果をあげた企業による「実践事例」をご紹介します。
ご登壇いただくのは、八千代ソリューションズと協業するAI企業各社。現場でどう活用され、どのような効果が出たのか。導入プロセスのリアルや定着のポイントまで、実践者の声から具体的に学べる機会です。
製造現場のDXを進めたい方、AI導入に関心のある方はぜひご参加ください。
こんな方におすすめ
● 技術部門・生産技術部門のマネージャー・リーダー層
● DX推進・情報システム部門のご担当者様
● 自社工場・設備にAIを活用して業務改善を検討中の企業様
● 現場主導のAI導入を進めたいが、具体的な導入ステップや成果を知りたい方
開催概要
■製造現場でのAI活用実践事例
製造現場で成果を生む！AI活用の最前線
～実践事例に学ぶ、設備管理・生産性向上の新常識～
■日時：10月22日（水）11:00～
■主催：八千代ソリューションズ株式会社、株式会社シーラベル
■開催形式：オンライン・ZOOM
■参加費：無料（同業他社の方のご参加はご遠慮いただいております）
プログラム
11:00 ~ 11:10 ＜オープニングセッション＞
八千代ソリューションズ株式会社
COO（Chief Operating Officer） 山口修平
11:10 ~ 11:35 ＜Session 01＞
動画マニュアル×AIで加速する製造現場の教育改革
株式会社VideoStep
11:35 ~ 12:00 ＜Session 02＞
「使えないAI」はもういらない！
現場主義を貫くフツパーが語る、製造DX成功のリアル
株式会社フツパー
12:00 ~ 12:25 ＜Session 03＞
製造業における生成AI活用最前線
株式会社エムニ
ウェビナーに関するお問い合わせ
株式会社シーラベル
MAIL：info@clabel.co.jp
クラウド設備管理システム「MENTENA」
MENTENAロゴ
URL：https://mentena.biz/
MENTENAは、設備管理や施設管理の現場において、脱エクセルやペーパーレスを実現し、現場の働き方改革を促進する設備管理システムです。紙やエクセル管理からクラウドシステム管理へ移行することで、現場作業の効率化や点検履歴の効果的な管理を行うことが可能です。誰でも説明書なしで理解できるわかりやすいデザイン、初期費用がかからない定額制、導入から運用までバックアップするサポート体制を備えた、「カンタン」「始めやすい」「安心サポート」を実現しており、特にお客さまにとって設備管理情報の一元管理というメリットをご提供できることが強みです。本サービスは発売以降、製造業、ビルメンテナンス、ガス・電力業界のお客さま、あるいは設備管理業務の効率化といったニーズをお持ちのお客さまに幅広く活用されています。
【特徴】
１. 資産の効率的な運用による経営改善を現場DXによって実現
２. 知識やノウハウを共有し、属人化を防ぐナレッジマネジメントを実現
３. 設備の状態や保全履歴を論理的に管理し、予防保全を実現
４. 情報共有やコミュニケーションを効率化するためのプラットフォームを構築
５. 誰でもひと目で使い方がわかるデザイン
６. 導入と運用支援を手厚くサポート
７. 万全のセキュリティ体制
八千代ソリューションズ株式会社について
八千代ソリューションズ株式会社は、親会社である八千代エンジニヤリング株式会社が60年以上培ってきた知識や経験を活用し、持続可能な地域社会の形成と企業の長期的な成長を実現するために設立された民間向け事業会社です。弊社はお客さまの一番のパートナーとしてDXを展開し、実践するソリューションを開発し、データを資産とみなしたサービスとして提供します。また、お客さまの期待を超えるサービスを目指して継続的にその品質を磨き続けることで、お客さまの意思決定の質や生産性の向上に貢献します。その第一弾の取り組みとして、クラウド設備管理システムMENTENAを親会社から包括承継し、主たるサービスとして展開します。
会社名：八千代ソリューションズ株式会社
所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8
代表者：代表取締役社長 水野 高志
Webサイト：https://yachiyo-sol.com/