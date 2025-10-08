３ステップの角層アプローチで、うるおいめぐるハリ肌へ。TWANY(トワニー)から、「トワニー ローションN」、「トワニー エマルジョンN」2025年10月11日(土) リニューアル発売
https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/)
https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/lineup/special/20240801_time_refresher/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/lineup/special/20240801_time_refresher/)
カウンセリングブランド「TWANY（トワニー）」は、外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、乾燥を防ぎ、キメの整ったすこやかな肌に保つ薬用化粧水「トワニー ローションN」、薬用乳液「トワニー エマルジョンN」を、2025年10月11日（土）より発売いたします。
2024年10月発売の「トワニー タイムリフレッシャー」に引き続き、ローション・エマルジョンが生まれ変わり、なめらかでうるおった美しいキメを整えます。
「トワニー ローションN」、「トワニー エマルジョンN」とは
トワニーでは、一日、一月、一年、一生という生涯の美しさのリズムの中で、「どんなときも、輝かしいわたしでありたい」といった、世代を越えた願いにトワニーは寄り添いました。
「トワニー ローションN」、「トワニー エマルジョンN」（いずれも医薬部外品）では、新たに有効成分バイサミン(R)（ガンマ-アミノ-ベータ-ヒドロキシ酪酸）を配合し、外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、乾燥を防ぎ、キメの整ったすこやかな肌に保ちます。
商品詳細
あふれるようなみずみずしいうるおいが
角層深くまでしみわたる薬用化粧水
2025年10月11日（土）発売
トワニー ローションNI：
さっぱりタイプ（さらりとした感触でみずみずしいうるおいを与えます）
トワニー ローションNII：
しっとりタイプ（なめらかな感触でしっとりとしたうるおいを与えます）
トワニー ローションNIII：
とてもしっとりタイプ（まろやかな感触でもっちり豊かなうるおいを与えます）
医薬部外品 〈薬用化粧水〉
180mL 5,830円（税込）
（レフィル） 180mL 5,500円（税込）
【商品特長】
●有効成分バイサミン(R)︎（ガンマ-アミノ-ベータ-ヒドロキシ酪酸）配合。角層バリアを整えることで外部の刺激から肌を守り、肌あれを防ぎます。
●外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、乾燥や肌あれを防ぎ、キメの整ったすこやかな肌に保ちます。
●やさしい肌あたりで、角層のすみずみまで吸い込まれるように角層に浸透し、みずみずしくふっくらとしたハリのある肌へ導きます。
●ローズをはじめとした花々が心地よく軽やかなフローラルフレッシュの香りです。
☆ボタニカルエッセンスCP-VS3B※（保湿）配合
※サクラ葉抽出液、ヒメノボタンエキス、センブリエキス、山椒エキス、甘草抽出末、BG
【使用方法】
●使いはじめは中身が出るまでポンプを数回押してください。
●1回の使用量はポンプ3押し分（約3mL）が目安です。
●洗顔や誘導美容液の後、手、またはコットンに取り、軽くパッティングするように肌になじませてください。
●乾燥しやすい部分には、念入りになじませてください。
ご使用順
商品詳細
まろやかに広がり、とろけるようになじみ、
なめらかなシルクのように肌を包み込む、薬用乳液
2025年10月11日（土）発売
トワニー エマルジョンNI：
さっぱりタイプ（なめらかな感触でみずみずしいうるおいを保ちます）
トワニー エマルジョンNII：
しっとりタイプ（こっくりとした感触でまろやかに豊かなうるおいを保ちます）
医薬部外品 〈薬用乳液〉
100mL 6,930円（税込）
（レフィル） 100mL 6,600円（税込）
【商品特長】
●有効成分バイサミン(R)︎（ガンマ-アミノ-ベータ-ヒドロキシ酪酸）配合。角層バリアを整えることで外部の刺激から肌を守り、肌あれを防ぎます。
●外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、乾燥や肌あれを防ぎ、キメの整ったすこやかな肌に保ちます。
●やさしい肌あたりで、なめらかにのび広がりながら角層に浸透し、みずみずしくふっくらとしたハリのある肌へ導きます。
●ローズをはじめとした花々が心地よく軽やかなフローラルフレッシュの香りです。
☆ボタニカルエッセンスCP-VS2B※（保湿）配合
※サクラ葉抽出液、ヒメノボタンエキス、センブリエキス、山椒エキス、甘草抽出末、DPG
【使用方法】
●使いはじめは中身が出るまでポンプを数回押してください。
●1回の使用量はポンプ1押し分（約1mL）が目安です。
●化粧水で肌を整えた後、お顔全体にていねいになじませてください。マッサージするように肌にのばすとより効果的です。
●乾燥しやすい部分には、念入りになじませてください。
ご使用順
トワニー ローションN・エマルジョンN 配合成分
■有効成分バイサミン(R)︎
角層バリアを整えることで、外部の刺激から肌を守り、肌あれを防ぎます。
※バイサミンは登録商標です。
有効成分 バイサミン(R)︎ イメージ
■新ボタニカルエッセンス（保湿）配合
化粧水：ボタニカルエッセンスCP-VS3B
乳液：ボタニカルエッセンスCP-VS2B
●サクラ葉抽出液
●ヒメノボタンエキス
●センブリエキス
●山椒エキス
●甘草抽出末
●BG（化粧水）、DPG（乳液）
美肌3品で角層にアプローチ
トワニーの美肌づくりに欠かせない、美肌3品での角層ケア。
2024年10月発売の「トワニー タイムリフレッシャー」に引き続き、ローション・エマルジョンが生まれ変わり、なめらかでうるおった美しいキメに整えます。
関連商品詳細
乾燥を感じやすい日中も、うるおい持続。
ピンと弾むようなみずみずしいハリのある肌に導く、誘導美容液(R)︎。
※誘導美容液は登録商標です。
2024年10月5日（土）発売
トワニー タイムリフレッシャー 〈マッサージ・パック・美容液〉
60mL 5,500円（税込）
（レフィル） 60mL 5,280円（税込）
【商品特長】
●角層細胞内のタンパク質の約8割を占めるケラチン線維に水分を抱え込ませます。一日うるおいが続きます。
●外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、キメの整ったすこやかな肌に保ちます。
●とろみのある美容液を肌にマッサージしながらなじませると、パックに変化し角層深くまでうるおいをめぐらせ、すみずみまでうるおいが浸透。ピンと弾むようなハリの溢れるしなやかな肌に導きます。
●生花のようにすがすがしく上品な印象のローズブルームの香りです。
☆ボタニカルエッセンスCP-VS1※（保湿）配合
※ソメイヨシノ葉エキス、カンゾウ根エキス、センブリエキス、サンショウ果皮エキス、ヒメノボタンエキス、グリセリン
【タイムリフレッシャーのメカニズム】
トワニーブランドについて
トワニーは、1996年の誕生時より一日、一月、一年、一生という“美しさのリズム”に着目し、一人ひとりの肌や美への想いに寄り添い、ビューティーカウンセラー「トワニスト」が適切な美容プランを提案しております。
現在は、感染対策に留意し、店頭カウンセリングを行っております。お近くの店舗は、トワニーブランドサイト『店舗検索』からお探し頂けます。
ブランドサイトでは、Webカウンセリングのコンテンツもございます。お気軽にご利用ください。
https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/)