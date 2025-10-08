３ステップの角層アプローチで、うるおいめぐるハリ肌へ。TWANY(トワニー)から、「トワニー ローションN」、「トワニー エマルジョンN」2025年10月11日(土) リニューアル発売

「TWANY（トワニー）」 公式サイト：


https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/)



「トワニー タイムリフレッシャー・トワニー ローションN・トワニー エマルジョンN」 特設サイト：


https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/lineup/special/20240801_time_refresher/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/lineup/special/20240801_time_refresher/)




カウンセリングブランド「TWANY（トワニー）」は、外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、乾燥を防ぎ、キメの整ったすこやかな肌に保つ薬用化粧水「トワニー　ローションN」、薬用乳液「トワニー　エマルジョンN」を、2025年10月11日（土）より発売いたします。


2024年10月発売の「トワニー タイムリフレッシャー」に引き続き、ローション・エマルジョンが生まれ変わり、なめらかでうるおった美しいキメを整えます。




「トワニー ローションN」、「トワニー エマルジョンN」とは

　トワニーでは、一日、一月、一年、一生という生涯の美しさのリズムの中で、「どんなときも、輝かしいわたしでありたい」といった、世代を越えた願いにトワニーは寄り添いました。


　「トワニー ローションN」、「トワニー エマルジョンN」（いずれも医薬部外品）では、新たに有効成分バイサミン(R)（ガンマ-アミノ-ベータ-ヒドロキシ酪酸）を配合し、外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、乾燥を防ぎ、キメの整ったすこやかな肌に保ちます。



商品詳細


あふれるようなみずみずしいうるおいが


角層深くまでしみわたる薬用化粧水





2025年10月11日（土）発売


トワニー　ローションNI：


さっぱりタイプ（さらりとした感触でみずみずしいうるおいを与えます）


トワニー　ローションNII：


しっとりタイプ（なめらかな感触でしっとりとしたうるおいを与えます）


トワニー　ローションNIII：


とてもしっとりタイプ（まろやかな感触でもっちり豊かなうるおいを与えます）



医薬部外品 〈薬用化粧水〉


180mL　5,830円（税込）


（レフィル）　180mL 5,500円（税込）



【商品特長】


●有効成分バイサミン(R)︎（ガンマ-アミノ-ベータ-ヒドロキシ酪酸）配合。角層バリアを整えることで外部の刺激から肌を守り、肌あれを防ぎます。


●外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、乾燥や肌あれを防ぎ、キメの整ったすこやかな肌に保ちます。


●やさしい肌あたりで、角層のすみずみまで吸い込まれるように角層に浸透し、みずみずしくふっくらとしたハリのある肌へ導きます。


●ローズをはじめとした花々が心地よく軽やかなフローラルフレッシュの香りです。



☆ボタニカルエッセンスCP-VS3B※（保湿）配合


※サクラ葉抽出液、ヒメノボタンエキス、センブリエキス、山椒エキス、甘草抽出末、BG



【使用方法】


●使いはじめは中身が出るまでポンプを数回押してください。


●1回の使用量はポンプ3押し分（約3mL）が目安です。


●洗顔や誘導美容液の後、手、またはコットンに取り、軽くパッティングするように肌になじませてください。


●乾燥しやすい部分には、念入りになじませてください。



ご使用順





商品詳細


まろやかに広がり、とろけるようになじみ、


なめらかなシルクのように肌を包み込む、薬用乳液




2025年10月11日（土）発売


トワニー　エマルジョンNI：


さっぱりタイプ（なめらかな感触でみずみずしいうるおいを保ちます）


トワニー　エマルジョンNII：


しっとりタイプ（こっくりとした感触でまろやかに豊かなうるおいを保ちます）



医薬部外品 〈薬用乳液〉


100mL　6,930円（税込）


（レフィル）　100mL 6,600円（税込）



【商品特長】


●有効成分バイサミン(R)︎（ガンマ-アミノ-ベータ-ヒドロキシ酪酸）配合。角層バリアを整えることで外部の刺激から肌を守り、肌あれを防ぎます。


●外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、乾燥や肌あれを防ぎ、キメの整ったすこやかな肌に保ちます。


●やさしい肌あたりで、なめらかにのび広がりながら角層に浸透し、みずみずしくふっくらとしたハリのある肌へ導きます。


●ローズをはじめとした花々が心地よく軽やかなフローラルフレッシュの香りです。



☆ボタニカルエッセンスCP-VS2B※（保湿）配合


※サクラ葉抽出液、ヒメノボタンエキス、センブリエキス、山椒エキス、甘草抽出末、DPG



【使用方法】


●使いはじめは中身が出るまでポンプを数回押してください。


●1回の使用量はポンプ1押し分（約1mL）が目安です。


●化粧水で肌を整えた後、お顔全体にていねいになじませてください。マッサージするように肌にのばすとより効果的です。


●乾燥しやすい部分には、念入りになじませてください。



ご使用順





トワニー ローションN・エマルジョンN 配合成分

■有効成分バイサミン(R)︎


角層バリアを整えることで、外部の刺激から肌を守り、肌あれを防ぎます。


※バイサミンは登録商標です。



有効成分 バイサミン(R)︎ イメージ


■新ボタニカルエッセンス（保湿）配合


化粧水：ボタニカルエッセンスCP-VS3B


乳液：ボタニカルエッセンスCP-VS2B




●サクラ葉抽出液


●ヒメノボタンエキス


●センブリエキス


●山椒エキス


●甘草抽出末


●BG（化粧水）、DPG（乳液）



美肌3品で角層にアプローチ

トワニーの美肌づくりに欠かせない、美肌3品での角層ケア。


2024年10月発売の「トワニー タイムリフレッシャー」に引き続き、ローション・エマルジョンが生まれ変わり、なめらかでうるおった美しいキメに整えます。





関連商品詳細


乾燥を感じやすい日中も、うるおい持続。


ピンと弾むようなみずみずしいハリのある肌に導く、誘導美容液(R)︎。


※誘導美容液は登録商標です。




2024年10月5日（土）発売


トワニー　タイムリフレッシャー　〈マッサージ・パック・美容液〉


60mL　5,500円（税込）


（レフィル）　60mL　5,280円（税込）



【商品特長】


●角層細胞内のタンパク質の約8割を占めるケラチン線維に水分を抱え込ませます。一日うるおいが続きます。


●外的ストレス（紫外線・乾燥）を受けた肌に豊かなうるおいを与え、キメの整ったすこやかな肌に保ちます。


●とろみのある美容液を肌にマッサージしながらなじませると、パックに変化し角層深くまでうるおいをめぐらせ、すみずみまでうるおいが浸透。ピンと弾むようなハリの溢れるしなやかな肌に導きます。


●生花のようにすがすがしく上品な印象のローズブルームの香りです。


☆ボタニカルエッセンスCP-VS1※（保湿）配合


※ソメイヨシノ葉エキス、カンゾウ根エキス、センブリエキス、サンショウ果皮エキス、ヒメノボタンエキス、グリセリン



【タイムリフレッシャーのメカニズム】





トワニーブランドについて


トワニーは、1996年の誕生時より一日、一月、一年、一生という“美しさのリズム”に着目し、一人ひとりの肌や美への想いに寄り添い、ビューティーカウンセラー「トワニスト」が適切な美容プランを提案しております。


現在は、感染対策に留意し、店頭カウンセリングを行っております。お近くの店舗は、トワニーブランドサイト『店舗検索』からお探し頂けます。


ブランドサイトでは、Webカウンセリングのコンテンツもございます。お気軽にご利用ください。


https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/)