株式会社スタートライン

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン(本社：東京都三鷹市、代表取締役：西村賢治)は、埼玉県戸田市にロースタリー型障害者雇用支援サービスBYSN（バイセン、以下「BYSN」）の11拠点目となる「BYSN TODA ROASTERY」を開設し、約80名の障害者の雇用を創出します。

当社は市民サービスの向上と地域の活性化を目的に、埼玉県戸田市と包括連携協定を締結しています。障害者の就労支援を通じ、地域のさらなる発展に貢献してまいります。

＞埼玉県戸田市と包括連携協定締結のお知らせ | 株式会社スタートライン(https://start-line.jp/news/20230214_toda_agreement/)

施設概要

施設名 ：BYSN TODAROASTERY

開設日 ：2026年2月2日（月）

所在地 ：〒335-0021 埼玉県戸田市新曽915（map(https://maps.app.goo.gl/UY9Am2gEBahVyaWZ6)）

アクセス ：JR埼京線 戸田駅から徒歩6分

就業予定人数 ：障害者約80名 ／ 管理者約30名 計約110名

BYSNとは？

BYSNは、コーヒーの焙煎業務を行う障害者雇用支援サービスです。利用企業に雇用された障害者は、BYSN専用のプロ仕様焙煎機で高品質なコーヒー豆を作り上げます。

そのコーヒー豆から企業オリジナルのドリップパックなどの製品を開発することで、イベントや展示会、採用活動の記念品として自社の認知度向上や、社員の満足度向上など、様々なシーンでコミュニケーションの活性化に寄与しています。

また、BYSNでは、コーヒーマイスターなどの資格取得をサポートするなど、それぞれの人に合わせたステップアップも支援します。

求職者向け業務体験会のご案内

＞BYSNの仕組み図

BYSNでは業務体験会やオンライン説明会などを随時開催しています。

BYSNでの就労にご興味をお持ちの方はぜひ下記よりお申込みくださいませ。

お申し込みはこちら :https://info1.start-line.jp/l/120382/2025-03-06/8ydg1p

株式会社スタートライン

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。