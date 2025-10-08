【期間限定】市原隼人さん主演、映画『おいしい給食 炎の修学旅行』と丸大食品「燻製屋熟成ウインナー」のタイアップCM放送決定！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社：大阪府高槻市、社長：佐藤勇二)は、燻製屋熟成ウインナー発売30周年を記念し、2019年に放送を開始した、市原隼人さん主演の人気ドラマ 「おいしい給食」シリーズの劇場版最新作『おいしい給食 炎の修学旅行』（2025年10月24日公開）とタイアップしたCMを2025年10月24日(金)より期間限定で全国にて順次放映します。

■タイアップ背景

「おいしい給食」は、1980年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男と、給食マニアの生徒による、どちらが給食をおいしく食べるかという闘いを描く学園グルメコメディとなっており、ドラマ3シーズン、映画3作品が公開されております。本作品は学校給食をテーマに、懐かしさや楽しさを描く作品として多くの支持を得ており、食育や給食文化の大切さを再認識できる作品です。当社は企業理念である「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献していきたいという思いを大切にしております。また、当社は「燻製屋熟成ウインナー」をはじめ、お客様の思いを第一に考え、手間暇をかけ、おいしさにこだわりをもって商品作りを行っております。「おいしい給食」も食育や古き良き日本の給食文化の大切さを伝えるため、こだわりをもって作られています。本作品を通じて、その価値を多くの方に知っていただきたいという思いで、最新作映画「おいしい給食 炎の修学旅行」とのタイアップを決定いたしまし た。

「燻製屋熟成ウインナー」はお肉を72 時間以上じっくり熟成させることで肉の旨みを引きだした、肉本来の旨みを楽しめる熟成ウ インナーです。ジューシーでコク深い味わいの中に熟成された肉の旨みがマッチ。食べやすく飽きずに何本でも食べられ、料理具材としても、他の食材の良さを邪魔することなくお肉の代わりとしても活用できます。

タイアップ CM では、給食マニアの教師・甘利田幸男先生（市原隼人さん）が出演。給食のメニューについて考えすぎた甘利田先生が妄想の世界に…。ついに待ちわびた「燻製屋熟成ウインナー」が現れます。パリッとジューシーでコク深い味わいの「燻製屋熟成ウインナー」を食べて熟成の旨みを体で表現する様子が描かれています。

■タイアップCM：「熟成」篇ストーリー

本CM では、給食マニアの教師・甘利田幸男先生（市原隼人さん）が給食のメニューについて考えすぎて妄想の世界に入ってしまいます。そこに「燻製屋熟成ウインナー」が現れ、72 時間以上の熟成で肉の旨みを引き出した熟成ウインナーが調理されていく過程を臨場感溢れる様子で描かれています。ついに熟成ウインナーを食べることができた甘利田先生ですが、妄想世界から現実世界へ引き戻されてしまいます。現実世界に引き戻された甘利田先生は「いかん、いかん。妄想だけで仕上がってしまった」と焦りますが、ふと気づくとマイ箸がなんと手に。妄想世界と現実世界が交錯し、驚く甘利田先生の気持ちが描かれています。

■CM概要

タイトル ：おいしさの秘密「熟成」篇

出演 ：甘利田幸男（市原隼人さん）

放映開始日 ：2025年10月24日（金）～

■市原隼人さんコメント

なんと日本を代表する国民的食品とおいしい給食がコラボ！こんなに嬉しい事はありません。

燻製屋の熟成ウインナーを頬張る甘利田先生の高揚感は計りしれず、笑顔が絶えない温かく愛情に満ちた撮影現場でおいしい給食ならではの世界観の中、幸せな時間を過ごさせていただきました。ウインナーで育ったといっても過言ではない私にとって素敵なご縁に感謝しています。皆様、是非燻製屋の熟成ウインナーを味わってくださいませ！

◾ ️映画『おいしい給食 炎の修学旅行』概要

主演：市原隼人

企画・脚本：永森裕二

監督：綾部真弥

製作プロダクション：メディアンド

配給：AMGエンタテインメント

クレジット：(C) 2025「おいしい給食」製作委員会

公開：2025年10月24日（金）

主題歌：「君の花～4th session～」(AMG MUSIC)

公式サイト：https://oishi-kyushoku4-movie.com/

公式SNS：@oishikyushoku

■物語

1984年から刻まれてきた給食を愛する教師、甘利田幸男の大いなる旅の記録。その旅はまだまだ終わらない。時代は遂に平成に突入。1990 年。三年生担任になった甘利田は、青森岩手への修学旅行の旅に出る。シリーズ初めて学校から外に出て、 果たして甘利田はどんな食を堪能するのか。初の試みに果敢に挑んだのは、甘利田幸男を５年に渡って演じ続けて来た、本作主演、市原隼人。武田玲奈演じる、season1 のヒロイン、御園ひとみとの再会も描かれる。食のライバル生徒を演じるのは田澤泰粋。そのほか、栄信、田中佐季、片桐仁、いとうまい子、赤座美代子、六平直政、高畑淳子、小堺一機らが名を連ねる。

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。