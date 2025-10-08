まもなく10月13日 (月・祝)開催！ 音楽×話芸の融合「洋琴講談劇場」第三弾は作曲家アントニオ・サリエーリ没後200周年プログラム
『洋琴講談劇場 Piko-3 「アントニオ・サリエーリ」』が2025年10月13日 (月・祝)にスタジオフォー（東京都 豊島区 巣鴨 4-42-4）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
http://confetti-web.com/@/piko3
講談とピアノ演奏という異色の組み合わせで2023年から企画がスタートした「洋琴講談劇場」。3弾目となる今回は、没後200年を迎える作曲家サリエーリに焦点を当てます。
一般的にはあまり名前を聞くことはありませんが、映画「アマデウス」に登場する重要人物と聞けば思い出すかたも多いのではないでしょうか。
生前は宮廷楽長として出世をし、オペラ界でも名を馳せた人物でしたが、晩年にモーツァルトを毒殺した偽証が噂され悲運の生涯を閉じました。これは今で言うところの完全なフェイクニュースによる被害にあたりますが、実際には多くの優秀な作曲家を輩出した人物として音楽史に重要な功績を残しています。そんなサリエーリの名誉回復も込めて、今回はサリエーリが題材となった19世紀の短編オペラ作品と、創作講談によるサリエーリの真の姿に迫る内容を展開いたします。
開催概要
『洋琴講談劇場 Piko-3 「アントニオ・サリエーリ」』
開催期間：2025年10月13日 (月・祝) 開場14:30／開演15:00※上演時間：約145分
会場：スタジオフォー（東京都 豊島区 巣鴨 4-42-4）
■出演者
講談：神田桜子
ソプラノ：梅園絵美子
バスバリトン：河村洋平
ピアノ：大石真裕、稲島早織
■チケット料金
前売：3,000円／当日：3,500円
（全席自由・税込）
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
