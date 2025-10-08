【 10/21 (火) 16:00 】丸紅の変革をリードするキーパーソンが語る 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『変革を担う人材と組織をどう育てるか』をテーマに、丸紅株式会社 デジタル・イノベーション部長 大倉 耕之介氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 10/21 (火) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/transformation251021

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、丸紅株式会社 デジタル・イノベーション部長 大倉 耕之介 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル：丸紅の変革をリードするキーパーソンが語る

～変革を担う人材と組織をどう育てるか～

主催：株式会社ビザスク

日時：10月21日（火）16:00～17:20

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/transformation251021

【登壇者情報】

大倉 耕之介 氏

丸紅株式会社

デジタル・イノベーション部長

1998年丸紅入社。化学品本部（当時）にて、電子材料分野の事業運営・各種材料販売を担当。新規部材開発、排出権取引開拓など、最新のビジネス立ち上げにも寄与。2017年 デジタル専門組織の IoT・ビッグデータ戦略室（現デジタル・イノベーション部）の立ち上げに参画。デジタルのエキスパート集団を組成し、各組織の DX 戦略を支援するとともに、丸紅の DX 戦略策定実行に深く関与している。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・大倉 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/transformation251021

