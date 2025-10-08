【2025年 GMO顧客満足度ランキング】「子ども見守りGPS」の総合1位は「あんしんウォッチャー」【GMOリサーチ＆AI】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループで、インターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役社長：荻田 剛大 以下、GMOリサーチ&AI 略称：GMO-R&AI）が運営する「GMO顧客満足度ランキング」において、2025年の「子ども見守りGPS」（※1）カテゴリのランキング結果を2025年10月8日に公開しました。総合ランキングでは、「あんしんウォッチャーLE・あんしんウォッチャー」が1位に輝きました。

「GMO顧客満足度ランキング」では、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しています。情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

（※1）以下のすべての条件を満たすサービスを「子ども見守りGPS」と定義しています。

1）子ども向け専用のGPS端末機を販売している

2）子ども向け専用のGPS端末機とスマートフォンアプリを通じて、見守りサービスを提供している

3）申し込みを特定の地域や学校に限定していない

【調査概要】

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法：オンライン調査

・調査回答者数：756名

・ランクイン回答数：ランクイン企業の最低回答者数は50名以上

・調査期間：2025年6月12日～2025年7月14日

・調査対象：

‐性別：指定なし

‐年齢：18歳以上

‐地域：全国

‐条件：現在、3歳～中学生の子どもに「子ども見守りGPS」を利用している保護者

・調査企業・サービス数：17（※2）

（※2）調査対象企業は、当社が独自に実施したデスクリサーチをもとに、利用者数が多いと考えられる企業・サービスを中心に選定しています。加えて、調査回答者による自由記述で挙げられた企業・サービスについても、一部を対象に含めています。

【ランキング結果】2025年「子ども見守りGPS」カテゴリ

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/child-gps_2025/

■総合ランキング（上位3位）

「子ども見守りGPS」カテゴリの総合ランキングでは、「あんしんウォッチャーLE・あんしんウォッチャー」が1位に輝きました。利用者からの推奨理由として、月額料金の安さや1契約で2台まで端末を登録できる点などのコストメリット、複数のスポット登録ができる点、位置情報の精度を評価する声が多く寄せられました。

・「あんしんウォッチャーは2台まで基本料金が同一価格なのがオススメです。」（40代 男性）

・「よく行く場所の登録がいくつもできて、学校や習い事、自宅などに近づいたときに通知が来るのが便利。」（30代 女性）

・「月額が安いのにも関わらず、子どもの居場所がすぐにわかるから重宝している。」（40代 女性）

・「位置情報がたまにずれることはあるが、基本的にしっかりと位置を特定してくれる。」（40代 男性）

2位の「みてねみまもりGPSトーク」については、初期設定や操作が簡単であること、音声メッセージ機能を評価する声が多く、3位の「みもりGPSトーク」については、音声メッセージ機能、位置情報精度を支持する声が多くみられました。



※読みやすさのため、一部コメントに編集を加えています。

■項目別ランキング（上位3位）

6つの項目別ランキングでは、「初期設定のしやすさ」「アプリの使いやすさ」「位置情報の精度」「端末の使いやすさ」「コストパフォーマンス」の5項目で「あんしんウォッチャーLE・あんしんウォッチャー」が1位を獲得しました。「サポート（サービスの内容や充実度）」では、「みてねみまもりGPSトーク」が1位に輝きました。

ランキング結果の詳細、他カテゴリのランキングについてはGMO顧客満足度ランキングサイト(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/）にてご覧いただけます。

【利用実態データ】「子ども見守りGPS」を選ぶ際に重視するポイント

「子ども見守りGPS」を選ぶ際に重視するポイントについて、各項目を10段階で評価する形式で調査したところ、世代間および項目間で大きな差は見られませんでした。微差ではあるものの、最も基本的かつ核心的な機能である「位置情報の精度」がどの世代でも最も重要視するポイントとなっています。

【「GMO顧客満足度ランキング」について】

「GMO顧客満足度ランキング」は、GMOリサーチ&AIが、各業界・サービスの調査を実施し、その結果をもとにランキングを作成・公開するプラットフォームです。GMOリサーチ&AIが保有する国内最大級3,500万人以上（※3）のアンケートパネル（※4）を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングを公表しています。

同ランキング評価に基づく「GMO顧客満足度ランキング」称号を通じて、企業のブランド価値の向上と、消費者のサービス・商品選択を支援する信頼性の高い情報を提供します。

GMO顧客満足度ランキングが設定する商標ロゴのご利用については、問い合わせフォーム(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/）よりお問い合わせください。

（※3）2025年8月時点

（※4）パネルとは、アンケート協力の承諾を得ている生活者の集合体

【GMOリサーチ&AI株式会社について】

GMOリサーチ&AIは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

世界130以上（※5）の国と地域で消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワークとAI技術を活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。

（※5）2025年8月時点 提携パネルを含む

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

