Sanaの買収により、Workdayは業務の新たなフロントドアへ

Sanaが提供する AI 駆動型の検索、エージェント、学習機能と Workday のデータを統合することで、パーソナライズされた先進的な従業員体験を実現



*本リリースは、 Workday Inc. が 現地時間 2025 年 9 月 16 日に配信した英文リリース(https://newsroom.workday.com/2025-09-16-Workday-Signs-Definitive-Agreement-to-Acquire-Sana?refCamp=7014X000002XTnnQAG)に基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。

人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)、財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)とエージェント(https://www.workday.com/ja-jp/artificial-intelligence/agentic-ai.html)のエンタープライズ向け AI プラットフォームを提供する Workday, Inc.(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は 2025 年 9 月 16 日（米国時間）、次世代のエンタープライズ向けナレッジツールを構築する先進 AI 企業である Sana の買収に関する最終合意書を締結したことを発表しました。Sana(https://sanalabs.com/) は、知識やデータ、行動、学習機能を統合し、新たに業務の入口となるフロントドアを創り出すことで、Workday の新たな体験を実現します。

2016 年の創業以来、Sanaは業務向け AI の最先端をリードし、AIで人財の力を引き出す直感的なツールを開発してきました。主要製品である Sana Learn と Sana Agents は、すでに数百社の企業に導入され、 100 万人以上のお客様に利用されています。

Sana は、新たな Workday 体験を実現するだけでなく、Sana Learn および Sana Agents の開発を継続し改善を加えていきます。Workday の一員となることで、Sana の成長はさらに加速し、より大規模な顧客基盤に対してさらなるイノベーションを提供していきます。

業務の新たなフロントドアへ：Workday 体験を刷新

Sana との統合により、Workday は企業の知識・データ・行動が一体となる「未来の業務体験」を創出します。以下のような能力を持つ AI エージェントにより従業員の効率的な業務遂行を支援します。

- 検索：Workday、Google Drive、SharePoint、Office 365 など、組織にとって最も重要なデータソースを瞬時に横断的に検索し、回答や情報、ファイルを発見- 行動：ニーズを予測し、洞察をまとめ、プロジェクトを積極的に支援- 作成：エンタープライズナレッジに基づいて、プレゼンテーション、文書、ダッシュボード、完全な学習コースを作成- 自動化：反復的なタスクや日常業務を自動化し、ワークフローをエンドツーエンドで実行

Workday に蓄積された人財と財務に関する独自のデータとコンテキスト、そして開発者やパートナーから成るエコシステムを活用することで、従業員体験はパーソナライズされ、能動的なものになります。これにより、従業員の役割や、チーム、プロジェクトに応じたニーズをより的確に予測することが可能になります。たとえば、採用担当者は、リアルタイムに採用パイプラインを監視するためのカスタマイズされたダッシュボードを生成したり、エンドツーエンドの人事評価プロセスを自動化したり、リアルタイムの人事評価データに基づく新入社員のオンボーディングに関する能動的な提案を受けることができるようになります。

企業AIの新時代をリードする

Sana Agents は、エンタープライズ AI を基本的な検索やチャットの枠を超えて拡張します。プラットフォームのノーコードによるエージェントビルダーにより、ユーザーは AI エージェントを構築し、定型業務を自動化するとともに、ユーザーに代わって仕事をさせることが可能です。これらのエージェントはワークフローを効率化すると同時に、Workday Agent System of Record を通じて、あらゆるアクションが安全かつ企業ポリシーに準拠した状態を維持することを支援します。

既存のお客様は実際に Sana Agents を利用し、しっかりとした効果を確認しています。たとえば、米国の大手製造業者は最大 95% の業務時間削減を、多国籍産業テクノロジー企業は 90% の生産性向上を、グローバル法律事務所は 60% 以上の業務時間削減と 200% の効率向上を実現しました。

AI 駆動学習による人財育成の高度化

Sana は学習分野における AI 活用の先駆者でもあります。AI ネイティブの学習プラットフォームである Sana Learn は、学習管理、コンテンツ作成、コース生成、専門学習エージェントによる個別指導を統合しています。Sana Learn は、すでに多岐にわたる業界において数百社のお客様の学習スピードを加速しています。たとえば、あるグローバル電気自動車メーカーはラーニングによるエンゲージメントが 275% 向上し、従業員 7,500 名を擁する欧州有数の設備販売会社はコース作成期間を 4 ヶ月から 4 日に短縮しました。またグローバルフィンテック企業はコンテンツ作成を 3 週間から 3 時間に短縮しました。

Sana Learn は、高度にパーソナライズされたスキル構築機能と大規模な AI ネイティブコンテンツ作成により、Workday ラーニング を補完します。Workday タレント オプティマイゼーション と HiredScore によるAI駆動型の社内モビリティ機能で強化されたこの包括的な学習ソリューション群は、従業員がより迅速にスキルを構築することを支援し、組織がパーソナライズされた学習体験を拡大することを可能にします。これにより、従業員のリスキリングとスキルアップを支援します。

Workday の Product & Technology、President のゲリー・カズマイヤ（Gerrit Kazmaier）は次のように述べています。

「Sana のチーム、AI ネイティブのアプローチ、そしてその美しいデザインは、働き方の未来を刷新するという当社のビジョンと完全に一致しています。これにより Workday は業務の新たな入口となり、先進的なAI機能を最大限に活用し、能動的で、パーソナライズされたインテリジェントな体験を提供します。これにより、職場における比類なき AI の活用を可能にします」

Sana の創業者兼最高経営責任者（CEO）のジョエル・ヘラーマーク（Joel Hellermark） 氏は次のように述べています。

「当社は一貫して、人々の学び方や働き方を革新する直感的な AI ツールの開発に注力してきました。それらのツールを 7,500 万人の Workday ユーザーやパートナーに提供し、Workday の優れた 卓越したチームと連携することで、業務にスーパーインテリジェンスをもたらす新たな時代を切り拓けることを大変光栄に思います」

Sana のお客様である The Josh Bersin Company の Global Industry Analyst and CEO のジョシュ・バーシン（Josh Bersin）氏は次のように述べています。

「Sana は、インテリジェントなエージェントと AI ネイティブな学習基盤の大規模展開において、世界を切り拓いてきました。Sana の AI エージェントと学習システムは、Workday のお客様が従業員の学習方法・成長の仕方・働き方を変化させ、新たな AI 時代にふさわしいスーパーワーカーへ進化する大きな変革の機会をもたらすと考えています。」

Sanaの買収提案に関する詳細情報

最終契約の条件に基づき、Workday は Sana の発行済株式をすべて約11億米ドルで取得します。

本取引は、所定のクロージング条件が満たされることを前提に、Workday の2026会計年度（2026年1月31日終了）の第4四半期に完了する見込みです。Workdayの財務アドバイザーはAllen & Company LLC、法務アドバイザーは Orrick が務め、Sanaの法務アドバイザーは DLA Piper が務めています。

Workday について

Workday(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は、人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)、財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)、エージェント(https://www.workday.com/ja-jp/artificial-intelligence/agentic-ai.html)を一元管理するエンタープライズ向けの AI プラットフォームを提供しています。Workdayは、AIを中核とした単一のインテリジェントプラットフォーム上で人事と財務を統合し、あらゆるレベルで人々の迅速な適応、より良い意思決定、重要な成果創出のために必要とされる明確性、信頼性、洞察力を提供します。中規模企業から Fortune 500 企業に選出される企業の 65% 以上に至るまで、11,000 社以上の世界中にあるさまざまな業界の企業・組織が Workday を導入しています。

ワークデイの詳細については、こちら(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html)をご覧ください。

Sanaについて

Sanaは次世代のナレッジツールを構築するAI企業です。その製品は世界中で100万人以上のユーザーに利用され、メルク社やポールスター社などの企業から信頼を得ています。Sanaの詳細については、sanalabs.com(https://sanalabs.com/) をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、特に Workday のリーダーシップ、成長、変革、および可能性に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報および当社の現在の信念、期待、前提のみに基づいています。将来の見通しに関する記述は将来に関連するため、予測が困難で、当社の管理が及ばない固有のリスク、不確実性、前提、および状況の変化の影響を受けます。リスクが顕在化し、前提が誤っていることが判明し、または予期せぬ状況の変化が生じた場合、実際の結果は将来の見通しに関する記述で示唆された結果と大きく異なる可能性があります。したがって、将来の見通しに関する記述に依拠すべきではありません。リスクには、SEC への当社の提出書類 (Form 10-Q または Form 10-K による最新の報告書、および今後 SEC に随時提出する他の報告書を含む) に記載されたリスクが含まれますが、これらに限定されず、これらにより予想と実際の結果が異なる可能性があります。Workday は、法律で要求される場合を除き、本リリースの日付以降、そのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、またその意図もありません。

本文書、当社のウェブサイト、その他のプレスリリースまたは公式声明で言及されている未リリースのサービス、機能、または機能で、現在利用できないものは、Workday の裁量により変更される可能性があり、計画通りまたはまったく提供されない可能性があります。Workday のサービスを購入されるお客様は、現在利用可能なサービス、機能、および機能に基づいて購入の判断を行う必要があります。

