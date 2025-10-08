LIFEEAR Duoに『コードギアス 反逆のルルーシュ』仕様の特別デザインモデルが登場！

株式会社lifeear

着せ替え可能な完全ワイヤレスイヤホン「LIFEEAR Duo」に、『コードギアス 反逆のルルーシュ』仕様の特別デザインモデルが登場しました。

本モデルは、ファッション雑貨ブランド「GAACAL（ガーカル）」限定で展開される『コードギアス 反逆のルルーシュ』デザインフェイスプレートを装着した特別仕様。

オーディオブランドならではの音質クオリティを備えつつ、ファンが日常的に楽しめるデザイン性をプラスした仕様となっています。

数量限定販売につき、この機会をお見逃しなく。

【取扱店舗】LIFEEAR公式サイト https://life-ear.jp/

【販売価格】36,800円（税込）

【発送予定】2026年1月下旬以降～

製品ポイント

■ LIFEEAR Duo：音にこだわる大人のための2wayイヤホン

LIFEEAR Duoは、有線・無線どちらでも使用可能なハイブリッド型イヤホン。

1DD＋1BA構成による高解像度なサウンドと、着せ替え可能なデザインフェイスプレートを組み合わせた“聴いて・魅せる”モデルです。

MMCX端子採用でカスタムも可能、日常も趣味も1台で支えるプロ仕様設計です。

■ フェイスプレートは着せ替え式／2種セット付属

GAACALがデザインした「ルルーシュ・ランペルージ」「枢木スザク」のペアデザインと「ギアスマーク」の2種類を付属。

その日の気分でデザインを切り替えられる楽しさと、所有する満足感を追求しました。

オリジナルデザインの専用収納ケースも付属します。





■ 数量限定特典

先着100名様限定で特製アクリルブロックをプレゼント。

【製品仕様】

装着形式：カナル型（MMCX対応）

ドライバー構成：1BA＋1DD ハイブリッド型

Bluetooth接続・有線接続（どちらも可能）

【付属品】

・イヤホン本体（L/R）×1セット

・プレート（L/R）×2セット（4枚）

・イヤーチップ（S/M/L）×各1ペア

・有線リケーブル ×1

・MMCX充電ケーブル ×1

・専用収納ケース ×1

・取扱説明書／保証書（保証期間：1年）

■スペック

■「コードギアス 反逆のルルーシュ」とは

2006年10月から2007年3月まで、最初のTV シリーズ「コードギアス 反逆のルルーシュ」を放送。予想を裏切り続ける展開と、作り込まれた世界設定によって話題を呼び、続編となる「コードギアス 反逆のルルーシュ R2」は全国放送へと拡大され、2008年4月から9月まで放送されました。その衝撃のラストは大きな反響を呼び、2009年からは新シリーズが始動。劇場上映アニメ「コードギアス 亡国のアキト」、オリジナルコミックシリーズ「コードギアス 漆黒の蓮夜」、「コードギアス 双貌のオズ」をはじめ、ミュージカル、オーケストラコンサート、展示会、ゲーム、フィギュアといった多彩なメディアミックスを展開しています。2017年10月21日からは劇場版3部作を連続公開。2019年には続編となる完全新作劇場版「コードギアス 復活のルルーシュ」が公開されるなど、誕生から15年を経てもなお多くの人に支持される人気アニメ作品です。

公式サイト: https://geass.jp/

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST

■ベースモデル「Duo」について

「Duo」は、MMCXリケーブル対応・2way（完全ワイヤレス/有線）仕様のLIFEEAR代表モデル

1DD＋1BAのハイブリッド構成によるクリアな中高域と豊かな低域再生が特長で、音楽ジャンルを問わず幅広く対応します。さらに、着せ替え可能なデザインフェイスプレートを採用し、音だけでなく“見た目”も楽しめるイヤホンとしてガジェット好きの間で支持を集めています。MMCX端子によりケーブル交換・カスタマイズが可能。シーンに応じて有線・無線を自在に使い分けられ、使い心地にもこだわった設計と1年保証で安心して長く愛用できるモデルです。

【LIFEEARについて】

ミュージシャン考案！音楽を愛する人のためのイヤホン

「こんなイヤホン、欲しかった。」

LIFEEARは、プロのミュージシャンがつくった音楽を愛するすべての人へ贈る“本気のイヤホン。

音質、装着感、デザインすべてに妥協しないこだわりを込めています。

一台一台に音楽への愛をぎゅっと詰め込み、丁寧に届けます。

「カスタムIEMという選択肢を、もっと日常に」

LIFEEARは、音楽のプロたちが使う“カスタムIEM”の良さを、もっと多くの人に知ってほしいという想いから生まれました。 一人ひとりの耳型に合わせたイヤホンは、音の伝わり方も、装着感もまったく別物。 本来プロだけの特権だったその体験を、日常に届けることで、音楽の聴き方に新しい選択肢を提供します。

【お問い合わせ先】

株式会社lifeear 広報・商品取扱に関する窓口

Eメール：info@life-ear.jp





会社概要

東京に本社を置き、「いい音をもっと身近に、もっと永く」という信念のもと、最先端の3Dプリント技術を活用して音響機器の新しい可能性を追求する会社です。3Dプリント技術を用いることで、従来では実現が難しかった精密かつ複雑な構造を可能にし、高性能・高音質・優れたフィット感を兼ね備えた製品を提供しています。私たちは最先端の技術を融合させ、これまでにない音楽体験をお届けします。

「聴く」を人生のパートナーに。

人生100年時代、株式会社lifeearは3Dプリンタ技術で"聴く喜び"を守り、豊かにします。





会社名：株式会社lifeear

所在地：東京都新宿区西新宿６丁目２５番８-１００１号

代表取締役：朱 静儀

事業内容：カスタムIEM（カスタム・イン・イヤー・モニター）をはじめとするオーディオ機器ブランド「LIFEEAR」の企画・製造・運営

設立：2024年8月8日

オンラインショップ ： https://www.life-ear.jp/

X ：https://x.com/LIFEEAR_info

Instagram ：https://www.instagram.com/lifeear_official

LINE ：https://lin.ee/F9LG6AXI