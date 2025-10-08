日本発スポーツブランド「BODYMAKER」が 2025年 関西大学体育会サッカー部とのパートナーシップ契約を締結
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）は、2025年に関西大学体育会サッカー部とのパートナーシップ契約を締結した。
これまで数多くの選手・団体をサポートしてきたBODYMAKERは、各競技のトレーニングアイテムを強化・拡大しており、互いに地元関西（大阪府吹田市）を盛り上げるためタッグを組んで“頂点を目指そう”とパートナーシップ契約を結んだ。契約内容は、BODYMAKERが関西大学体育会サッカー部へアイテムを提供し、関西大学体育会サッカー部は、BODYMAKER撮影モデル（サッカー部員）として撮影を提供する。
このタッグから出るパワーは、計り知れない。2025年注目が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331242&id=bodyimage1】
BODYMAKERサッカー関連トレーニング商品はこちら
https://www.bodymaker.jp/shop/r/rsp02
スピード＆アジリティ商品はこちら
https://www.bodymaker.jp/shop/r/rtr05/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331242&id=bodyimage2】
関西大学体育会サッカー部
1921年に創設。
2016年 「関西学生サッカー選手権大会」で優勝！
同年の「大阪サッカー選手権大会」で優勝！
2022年度 「第27回大阪サッカー選手権大会」で優勝！
「天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会」大阪府代表チームに決定！
2022～2024年まで「大阪サッカー選手権大会」で3連覇達成！
2025年 「第49回総理大臣杯 」全日本大学サッカートーナメント 3位
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
