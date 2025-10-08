情報処理学会 連続セミナー2025 第9回「量子ソフトウェアスタックの現在」開催のご案内
■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2025■
「AIが拓く次世代イノベーション」
連続セミナー2025 第9回 11月7日（金） 13：00～16：30
「量子ソフトウェアスタックの現在」
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/program09.html
【開催概要】
主要国は、量子コンピュータの研究開発を国家の科学技術戦略の中核に位置付け、
重点領域のひとつとしてこれを推進しており、その範囲はハードウェアのみならず
ソフトウェアスタックやユースケースを包含し、社会実装を見据えたものとなって
いる。日本においても、内閣府・経済産業省・文部科学省のもとで複数の国家プロ
ジェクトが展開されており、それぞれが異なる側面から量子技術の発展を支えてい
る。本セミナーでは、量子ソフトウェアスタックに焦点を当て、３つのプロジェク
トのテクニカルリーダーを講演者に迎え、現在地を探り未来を展望してみたい。
【タイムテーブル】
[13:00-13:05]オープニング
小野寺 民也（理化学研究所 計算科学研究センター量子HPC連携プラットフォーム部門 副部門長）
[13:05-13:45]Session1「ABCI-Qと量子ソフトウェアスタックの実装」
高野 了成（産業技術総合研究所 インテリジェントプラットフォ
ーム研究部門／（兼）量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター 総
括研究主幹）
[13:55-14:35]Session2「量子コンピュータを「IT化」するOSSの基盤ソフトウェア
「OQTOPUS」の開発と運用」
束野 仁政（大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 特任研究員）
[14:45-15:25]Session3「量子HPC連携プラットフォームのソフトウェア」
辻 美和子（筑波大学計算科学研究センター教授／理化学研究所計算科学研究セン
ターユニットリーダ ）
[15:35-16:25]パネルディスカッション「ヘビーユーザー、大いに語る」
大西裕也（JSR株式会社 RDテクノロジー・デジタル変革センター マテリアルズ・
インフォマティクス推進室 リサーチフェロー・次長）
南俊匠（産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター 研究員）
吉田悠一郎（大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 特任助教（常勤））
白川 知功（理化学研究所）
[16:25-16:30]クロージング
小野寺 民也（理化学研究所 計算科学研究センター量子HPC連携プラットフォーム部門 副部門長）
【今後の開催スケジュール】
第10回 11月27日（木）午後開催 「人間行動センシングと解析技術の最前線
～3D身体モデリング・作業解析から技巧熟達支援まで～ 」
第11回 12月5日（金）午後開催 「デジタル社会を支える新たなトラスト
～技術と社会の両面から～」
第12回 12月19日（金）午後開催 「生成AIの医療応用の実際」
【参加費（消費税込*）・参加申込】 * 税率は10%です。
◆配布資料、ライブ配信視聴、アーカイブ配信視聴含む
申込区分 12回分 6回分 2回分 1回分
会 員 94,380円 54,450円 20,570円 12,100円
非 会 員 128,700円 74,250円 28,050円 16,500円
学 生 18,700円 10,890円 4,070円 2,420円
お申込や詳細はこちらをご覧ください。
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/appli.html
【問い合わせ】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
一般社団法人情報処理学会 事業部門
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-5 化学会館4F
event@ipsj.or.jp Tel.03-3518-8373
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
