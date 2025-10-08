夫婦間モラハラの「線引き」はどこ？──夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査（第1報）
夫婦間モラハラの「線引き」はどこに？
1. はじめに
「モラハラ」という言葉を耳にしたことはありますか？
正式にはモラルハラスメント（Moral Harassment）といい、言葉や態度によって相手の心をじわじわと傷つける“見えない暴力”の一種です。身体的暴力とは異なり、証拠が残りにくいため、被害者自身が気づきにくく、また周囲からも発見されにくいという特徴があります。
この概念を広めたのは、フランスの精神科医マリー＝フランス・イルゴイエンヌが1998年に出版した著作『モラル・ハラスメント』とされます（※1）。日本でも2000年代以降に「モラハラ」という略称が広がり、近年では離婚相談や家庭裁判所の現場で使われることも増えました。法務省の協議離婚に関する実態調査（※2）によれば、離婚理由として「性格の不一致」「精神的な暴力」が上位に挙げられており、モラハラは現代の夫婦関係を揺るがす深刻なリスクになっています。
恋愛感情を経て築かれたはずの夫婦関係が、なぜ加害と被害の関係に変わってしまうのか。どのような行為がモラハラに当たるのか。そして、それをどれほどの人が実際に経験しているのか。これらは「夫婦という関係のあり方」を問い直す重要なテーマだと言えるでしょう。
そこで、既婚者コミュニティを運営するレゾンデートル株式会社（東京・渋谷区）では、「夫婦間モラハラの実態」に関するアンケート調査を実施しました。
本記事（第1報）では、まず「認識」に焦点を当て、夫婦間でどのような言動がモラハラと見なされているのかを明らかにします。
（※1）Marie-France Hirigoyen, Le harcèlement moral, 1998.
（※2）令和２年度法務省委託調査研究 協議離婚に関する実態調査結果の概要
＜調査概要＞
・調査タイトル：夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査（第1報）
・調査期間：2025年9月18日～25日
・調査対象者：20～59歳の男女9,378人（10歳刻みで男女各1,250人 ※ただし男性20代のみ628人）
・調査方法：インターネット（セルフ型アンケートツールFreeasyを利用）
・エリア：全国
・調査機関：レゾンデートル株式会社
・調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
・本報告の発表日：2025年10月9日
＜調査対象者について＞
下表の通り、男性20代を除き、男女、各年代とも均等なサンプルになっています。
【男性（4,378人）】
20 代 628人（6.7%）
30 代 1,250人（13.3%）
40 代 1,250人（13.3%）
50 代 1,250人（13.3%）
【女性（5,000人）】
20 代 1,250人（13.3%）
30 代 1,250人（13.3%）
40 代 1,250人（13.3%）
50 代 1,250人（13.3%）
回答者は全都道府県におおむね人口と相関する形で分布しており地域的な偏りはありません。
2. どこからが「モラハラ」か？
妻は夫からモラハラを受けていると感じているが、夫は妻にモラハラしているとは思っていない…。逆もしかりですが、世間でよく聞く話かもしれません。なぜ、このような相違が生まれるかと言えば、人によってモラハラに対する認識が異なるからでしょう。そこで今回、「認識」に焦点を当てて調査をしました。
今回の調査で最も多くの人が「モラハラ」と認識したのは「物を壊して脅す」で、実に 81％ が「完全にそう思う」「ややそう思う」と回答しました。続いて「大声で怒鳴る／威嚇する」（79％）、「侮辱する／人格を否定する」（79％）が高く、いずれも約8割がモラハラに当たると考えています。これらは典型的な精神的暴力として、社会的に明確にハラスメントと認識されていることが分かります。