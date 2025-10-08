動脈静脈瘻（AVF）用針の世界市場2025年、グローバル市場規模（15ゲージ、16ゲージ、17ゲージ）・分析レポートを発表
2025年10月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「動脈静脈瘻（AVF）用針の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、動脈静脈瘻（AVF）用針のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の動脈静脈瘻（AVF）用針市場は2023年に1億9,140万米ドルと評価され、2030年には2億4,420万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は3.5%と見込まれています。
動脈静脈瘻（AVF）用針は、動脈と静脈を接続するアクセスに用いられ、血液透析の第一選択として推奨されています。透析用血液回路のコネクターと組み合わせて使用され、透析中に血液を血管へと確実に導きます。医療現場では、血流量が多く、長期耐久性に優れ、感染や血栓のリスクが低いことから広く用いられています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、動脈静脈瘻（AVF）用針の産業チェーンを包括的に整理し、透析センター（15ゲージ、16ゲージ）および在宅透析（15ゲージ、16ゲージ）での利用状況を分析しています。動脈静脈瘻（AVF）用針は、透析センターでの使用が最も多く、市場シェアの大部分を占めていますが、近年では在宅透析の普及も拡大傾向にあります。
________________________________________
地域別動向
地域的には、北米と欧州がそれぞれ市場の約35%を占め、最大の市場となっています。次いでアジア太平洋地域が約20%を占め、中国を中心に力強い成長を示しています。北米と欧州では政府による医療制度の整備や患者の意識向上が需要を支え、アジア太平洋では人口増加や医療アクセス改善により需要が拡大しています。
________________________________________
市場の特徴と課題
本市場には以下の特徴があります。
● 市場集中度：世界上位5社で市場シェアの約65%を占めており、寡占的構造です。
● 需要要因：慢性腎疾患患者数の増加とともに透析需要が拡大していることが背景です。
● 課題：製品価格の圧力、規制遵守コスト、感染リスク管理への要求が課題となっています。
________________________________________
技術動向
動脈静脈瘻（AVF）用針の技術は、安全性と使いやすさの向上を目指して進化しています。近年では、感染リスクを低減する特殊コーティング技術や、穿刺時の痛みを軽減するデザイン改善が進んでいます。また、在宅透析向けに操作性を簡便化した製品開発が進んでおり、今後の普及拡大が期待されています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場競争は激しく、主要企業がシェアを分け合っています。代表的な企業には以下が含まれます。
Nipro、Fresenius、B. Braun、Kawasumi Lab、Asahi Kasei、JMS、Bain Medical、Farmasol、Tianjin Pharma、Hongda Medical、Baihe Medical、Far East Medical、Hemoclean
これらの企業は、製品の品質向上や国際展開、提携戦略を通じて競争力を強化しています。特にNiproやFreseniusはグローバル市場で強い影響力を持ち、B. BraunやAsahi Kaseiも技術力と製造能力を背景に存在感を示しています。
________________________________________
消費者分析
透析センターは最大の需要先であり、品質や安全性が特に重視されています。在宅透析市場は拡大中で、簡便性やコスト効率が消費者の選択に大きく影響しています。患者や医療従事者のフィードバックを通じ、さらなる製品改良が求められています。
