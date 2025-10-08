VyOS Networks、UNIPOS（テガラ株式会社）との業務提携を発表 -- 日本市場での展開を加速





カリフォルニア州ポーウェイ, 2025年10月7日 /PRNewswire/ -- VyOS Networksは、テガラ株式会社が運営する「UNIPOS」との戦略的業務提携を発表しました。これによりUNIPOSは、日本国内におけるVyOS製品の公式販売代理店として認定され、国内企業やIT技術者は、国内決済手段および専用技術サポートを通じて、VyOSの高度なネットワーク機能を利用可能となります。

VyOS NetworksのCROサンティアゴ・ブランケット氏は、日本市場の重要性とUNIPOSとの提携による製品展開を歓迎し、日本企業のネットワーク構築への貢献に期待を示しました。

VyOSの柔軟なオープンソースネットワークOSと、UNIPOSの日本市場における知見・流通チャネルを融合することで、日本企業やIT技術者は複雑なネットワーク要件に対応するVyOS技術を容易に導入可能となります。VyOSは仮想環境からクラウド、ベアメタルまで幅広く対応し、高度なルーティングやVPN、ファイアウォール機能を備えたアジャイルなプラットフォームです。本提携により、UNIPOSの国内取引・サポート体制を通じて、これらのソリューションを効率的にインフラへ統合できます。

テガラ株式会社 CEOの佐藤麗佳氏は，VyOSとの提携を、日本の研究開発者に柔軟なネットワークソリューションを提供する重要な一歩と位置づけ，この連携は、製品強化とオープンソース技術の推進に貢献すると述べています。

Vyosについてのお問い合わせはUNIPOS公式サイトから：

https://www.unipos.net/products/vyos/

【VyOS Networksについて】

VyOS Networksは、マルチクラウド、ハイパーバイザー、ベアメタル環境に対応する高度なネットワークOS「VyOS」を開発・提供しています。柔軟性とスケーラビリティを重視した設計により、エッジルーティング、VPN集約、クラウドゲートウェイ、ファイアウォールなどの包括的なネットワーク機能を統一されたプラットフォームで提供します。

【UNIPOSについて】

UNIPOSは、テガラ株式会社が運営するサービスで、企業・研究機関・大学などに対して先進的なハードウェアおよびソフトウェアを提供しています。海外製品の調達における日本国内代理店として、あらゆる分野で、世界中の革新的な技術を日本の研究開発市場に届ける架け橋としての役割を担っています。

