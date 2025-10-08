Ami Paris 2025年秋冬キャンペーンに国際的なモデルのジャンヌ・カデューを起用した「Carrousel (カルーセル)」を発表。

AMI Paris Japan株式会社

Photo by:Angelo Pennetta

Ami Paris (アミ パリス)は、フォトグラファーのAngelo Pennetta（アンジェロ・ペネッタ）によるポートレートシリーズ「Portraits d’Ami」に続き、モデルのJeanne Cadieu (ジャンヌ・カデュー) を起用した2025年秋冬キャンペーン「Carrousel（カルーセル）」を発表しました。

デザイナーのAlexandre Mattiussi (アレクサンドル・マテュッシ) のビジョンに導かれ、アンジェロ・ペネッタが切り取るのは、パリの日常を軽やかに駆け抜ける女性の姿。活気に満ちたストリート、くつろぎのレストラン、静かなアパルトマン--そのすべてのシーンで、モデルのジャンヌ・カデューは自然体の美しさとともに、バッグ「Carrousel」をしなやかに纏います。

パリを拠点に活動するフランス出身のモデル、ジャンヌ・カデュー。ナチュラルでありながら凛とした佇まいが魅力の彼女は、2023年秋冬コレクションでAmi Parisのランウェイに初登場。以来、ブランドが大切にする“親しみやすさとエレガンスの共存”を体現する存在として、多くのキャンペーンでその魅力を表現しています。

「Carrousel」バッグは、2025年春夏コレクションで初披露されて以降、Ami Parisのワードローブを象徴するアイコンピースとして定着。柔らかく構築的なフォルムが魅力の同モデルは、レザーとスエードの2素材、2サイズ展開で登場します。カラーは、ブラック、チョコレート、カーキ、ヘーゼルナッツに加え、アクセントとなるライムグリーンまで幅広く展開。日常に溶け込みながらも存在感を放つデザインが特徴です。

「Carrousel」バッグは、国内全店舗および公式オンラインストアにて発売中です。

ブラウン スムースレザー カルーセル バッグ

\262,900 (税込)

ブラック レザー カルーセル バッグ

\262,900 (税込)

ブラック レザー カルーセル バッグ

\262,900 (税込)

ブラック レザー カルーセル バッグ

\262,900 (税込)

ブラウン スエードレザー カルーセル バッグ

\262,900 (税込)

ブラウン スエードレザー カルーセル バッグ

\262,900 (税込)

ブラウン スエードレザー カルーセル ミディアム バッグ

\293,700 (税込)

ブラック スムースレザー カルーセル ミディアム バッグ

\293,700 (税込)

About Ami Paris

2011年にフランス・パリで誕生したAmi Paris(アミ パリス)は、創設以来パリという街からインスピレーションを受け続けています。フランス語で友達を意味する”Ami”という名称は、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシのイニシャルに由来したもの。メンズとウィメンズへ向けた包括的で実用的なワードローブを定義し続けています。アレクサンドル・マテュッシのクリエイションは、フレンドリーでラグジュアリー、エレガントでシンプルといったフランス特有のスタイルを捉えています。