時代の変化をとらえ、イノベーションで未来を拓く「Wellness Vision Camp」第2回開催決定。フィットネス、スポーツ、都市開発の有識者が集合

株式会社hacomono（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：蓮田健一）は、フィットネス・スポーツ業界における新たな価値創出を目的とした共創型イベント「Wellness Vision Camp」第2回を2025年10月28日（火）に開催いたします。

本イベントは、ライフスタイルや健康意識が急速に変化する中で、業界の枠を超えた新しいアイデアとイノベーションを生み出すことを目的としています。今回は特別パートナーとして、数々のユニークな事業で注目される面白法人カヤック社を迎え、実践的なアイデアを創出するフレームワークを学ぶワークショップや、業界内の先進事例の共有を行います。



開催概要

日程：2025年10月28日（火） 17:00～21:00

会場：SPOT表参道（東京都港区北青山3-12-7 カプリース青山 3階）

定員：最大100名

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

参加費：3,000円／人

申込フォーム：https://www.notion.so/278503c7791d806f8510e4a42555b934

第1回開催の反響と参加者の声

2025年春に実施した第1回「Wellness Vision Camp」では、参加者アンケートより以下の反響をいただきました。

・高い満足度（8.4/10点）を獲得し、参加者の期待に応える内容となった

・実践的な知見の獲得。特に具体的な事例講演は最も高く評価頂き、実践的な知見のニーズを確認

・ウェルネス領域へ関心の高まり（全国のフィットネス事業者、スポーツチーム、行政関係者、教育機関、都市計画の専門家など様々な業界の方々に参加いただきました）

・参加者の91.5%が次回参加を希望し、継続開催への強い期待

一方で「ワークショップやセッション時間の拡充」といった点を改善点としていただきました。第2回ではこれらのフィードバックを反映し、コンテンツをアップデートしています。



第1回開催レポート：https://note.hacomono.jp/n/n9c5392fa2e8a

プログラム詳細

・オープニング基調講演「今なぜ“新しいアイデア”が重要か」

・面白法人カヤック社によるワークショップ

・事例発表：フィットネス／スポーツ業界におけるイノベーション事例

・交流会（軽食・ネットワーキング）

こんな方におすすめ

・フィットネス・スポーツ業界の経営者・事業責任者の方

・サッカー、バスケットボール、ダンスなどのプロ・地域リーグ関係者の方

・新規事業開発・都市開発に携わる方

・新しいビジネスカテゴリー創出を目指す方

参加することで得られるもの

・業界の枠を超えた思考法とイノベーション創出のフレームワーク

・面白法人カヤック流の発想法・実践メソッド

・同じ課題意識を持つ仲間や業界関係者とのネットワーク機会

・すぐ活かせる具体的なアイデアと視点の転換術

主催者hacomono コメント

「Wellness Vision Camp」は、ウェルネス産業を未来につなげるための“問い”を共有し、新しい挑戦の種を育てる場です。第1回でいただいた声をもとに、さらに充実した学びと出会いを提供します。フィットネスクラブ、地域クラブ、プロリーグ関係者、自治体といったウェルネスの未来を共に創る皆さまに広くご参加いただき、業界を超えた共創の一歩を共に踏み出していきたいと考えています。

「hacomono」について

リアル店舗における予約・決済や入会手続きがお客さま自身のPCやスマートフォンからオンラインで完結し、店舗での事務手続きや支払い手続きの煩わしさを大きく削減できるクラウドサービスです。店舗側では、月謝の引き落としや未払い徴収に関するオペレーションも自動化され、スタッフ業務の大幅な省力化を図ることができます。

2019年3月にサービスをリリースし、これまでに10,000店舗以上が導入しています。

