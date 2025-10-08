売上金100%をカカオを守る活動に！港区芝公園で10月11日(土)～12日(日)開催「みなと区民まつり」にクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS出店、エクアドル産カカオ使用のスイーツ販売

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、10月11日(土)～10月12日(日)に東京都港区の芝公園で開催する「2025(第44回)みなと区民まつり」に出店いたします。進行中の原産国支援活動「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」の一環として、エクアドル産の上質なカカオ豆を使用したチョコレートスイーツをご用意。また、本イベントでの売上金は全額、原産国支援プロジェクトの活動資金に積み立ててまいります。

イベント日時・会場

イベント名：2025（第44回）みなと区民まつり

日程：2025年10月11日(土)11:00～17:00 ／ 10月12日(日)10:00～16:00

会場：港区芝公園一帯（都営三田線「御成門」・「芝公園」駅徒歩1分）

東京プリンスホテルエリア 国際友好広場 エクアドル共和国大使館ブース（F-3）

入場料：無料

概要：みなと区民まつりは、様々な区民のふれあいの場、連帯の場を作ることにより、区民の地域への愛着を高めることを目的として実施します。港区の良さを再認識し、国際交流や全国連携、伝統文化発信およびスポーツを楽しむことをテーマとしたまつりです。詳しくは、みなと区民まつりホームページをご覧ください。

https://www.kissport.or.jp/matsuri/

販売商品

商品名：「ショーコラ・エクアドル＆バナナ」

価格：432円(税込)

とろける生チョコレートをこだわりのクーベルチュールで全体をコーティングし、サクサクのバタークッキーでサンドした、VANILLABEANSのロングセラー商品「ショーコラ」の限定フレーバー。口に入れた瞬間に広がるバナナの香りと味わいに加え、エクアドル産カカオのフルーティーな香ばしさのバランスが絶妙です。

商品名：「タブレットショコラ・エクアドル70」

価格：648円(税込)

世界的に希少なカカオ豆「アリバカカオ」を使用した板チョコレート。酸味が少なく、コーヒーのようなまろやかな苦味を感じさせるフレーバーです。アーモンドに似た豊かな香りが口の中で感じられる1枚。エクアドルアマゾンのキチュア族が実践する伝統的な森林農法、チャクラ農法で育った作物とその作物を使った商品に付与される「チャクラ認証」認定の商品。

商品名：「VANILLABEANS THE ICE・アリバカカオ」※食べられるスプーン付き

価格：500円(税込)

厳選したカカオ豆を丁寧にローストし、豆の個性を閉じ込めた自家製のクラフトチョコレートアイス。エクアドル産の希少な「アリバカカオ」を使用した贅沢なフレーバーです。カカオ由来の華やかな香りや味わいがお楽しみいただけます。

売上金100%を活動資金に。原産国支援プロジェクト概要

「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」は、VANILLABEANS製品の売上金の一部を支援金に当てながら、カカオ生産国における生活の質の向上、 気候変動の緩和、生物多様性の保全を目的に、若いカカオ農家の人々を支援する取り組みです。現在は、エクアドル共和国にてカカオの木を植樹＆栽培支援を行っており、2024年5月には約3,130本、2025年5月には約6,000本のカカオの苗木をVANILLABEANSが提供しました。今後カカオを栽培・収穫し、農家の人々の収益となるまでの長い道のりを、お客様と一緒に歩んでいきます。

また、収穫したカカオ豆は当店でチョコレートに加工する「Farm to Bar」製品としてお客様への還元を目指します。2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。