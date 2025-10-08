フォトラクション、関西で開催されるビルの設計・施工・管理に特化した専門展示会「ビル建築・管理EXPO 2025」に出展

株式会社フォトラクション

「建設の世界を限りなくスマートにする」をミッションに掲げる株式会社フォトラクション（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：中島 貴春）は、2025年10月30日（木）～10月31日（金）にインテックス大阪で開催される、ビルの設計・施工・管理に関わる企業の製品・技術が一堂に集まるビルに特化した専門展示会「ビル建築・管理EXPO 2025」に出展いたします。

大手ゼネコンをはじめ40万を超える建設プロジェクトで導入されている建設生産支援クラウド「Photoruction」 をご紹介いたします。本展示を通じて、建設業界におけるDX推進の実例と未来像を広く発信してまいります。ぜひ、フォトラクションのブースにお越しください。

展示内容

会場では、写真管理、図面、検査、書類作成など施工管理のデジタル化を支援する施工管理クラウド「Photoruction Build」、「配筋検査の準備」 「施工計画書の作成」 「工種別黒板管理」などAIとクラウドでコア業務への注力と品質の標準化を実現する「建設BPOサービス」、さらに施工前の必要なデータを一元管理するリソース管理クラウド「Photoruction Site」を展示・紹介いたします。

・施工管理クラウド「Photoruction Build」

施工管理の生産性を向上する建設生産支援クラウドサービスです。

大量の写真管理もスマートフォンやタブレットから撮影するだけで自動整理、電子黒板や台帳の作成も簡単に行えます。写真や図面、タスク、検査、書類作成、工程表、BIMといった施工管理に必要な機能をオールインワンでご提供いたします。

▶︎URL: https://www.photoruction.com/build

・建設BPOサービス

「Photoruction」上から建設業独自のビジネスプロセス(作業)をアウトソーシングできるクラウド型のBPOサービスです。

建設現場からノンコア業務を解放し、爆発的な生産性向上とともに、生産データの蓄積による新しいDXサイクルを実現いたします。

▶︎URL: https://www.photoruction.com/bpo

・リソース管理クラウド「Photoruction Site」

労務安全書類など施工フェーズに取り掛かる前に必要な書類の作成や管理、および協力会社との調整の手間を大きく削減することを目的としたクラウドサービスです。

現場リソースに関する情報を初めからマスターデータベースとして保持・カスタマイズができるため、経営やプロジェクト運営において有効活用が可能です。

▶︎URL: https://www.photoruction.com/site

展示会概要

名称：住まい・建築・不動産の総合展 「ビル建築・管理EXPO 2025」 関西展

会期：2025年10月30日（木）～10月31日（金）10:00～17:00

会場： インテックス大阪

主催： 住まい・建築・不動産の総合展 実行委員会

URL： https://housing-biz.jp/kansai/building/highlight.php

株式会社フォトラクションについて

「建設の世界を限りなくスマートにする」といったミッションのもと、建設業向けの生産性向上サービスPhotoructionの開発を行っています。建設現場における写真や図面などを効率的に管理するアプリケーションおよび、工事の事前準備やデータ入力などをサポートするアウトソーシング(建設BPO)の仕組みをクラウド経由で提供いたします。

代表取締役：中島 貴春

本社所在地：東京都品川区西五反田七丁目9番5号 SGテラス4階

設立：2016年3月14日

資本金等：2,482百万円

URL：https://corporate.photoruction.com/