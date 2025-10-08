低価格で展開。Z世代やインバウンド訪日客などのニーズに応える～壁掛け用ワンプッシュ香水自販機　アロマスタンド～ の販売開始

株式会社キャラモ

株式会社キャラモ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高木杏子）は、現在、ドバイやヨーロッパなどで話題となっている壁掛け用ワンプッシュ香水自販機 アロマスタンドの販売を開始いたしました。





■アロマスタンドについて


Z世代の香水熱、香水文化は近年高まりを見せつつあります。しかし、香水はひと瓶が数万円するなど、様々な香りを楽しむにはコストが高いという現状があります。


ワンプッシュ香水自販機 アロマスタンド は「香りを試す」「1回100円～で手軽に」「持ち歩かなくても香りを纏える」等ユーザーメリットの高いワンプッシュ香水販売機となっております。



■プラン


買い切りでの販売とともに、1台33万円（税込・10/20までのプロモーション価格）で自動販売機のオーナーを募集しております。


※10/20以降は１台55万（税込）予定。


オーナーとなるメリットは、自販機の売上の一部を毎月お支払いいたします。




■設置場所について


設置場所をお持ちのお客様以外は、当社にて設置場所営業を代行いたします。


壁掛け式を採用いたしますので、小スペースでの設置が可能。設置スペース活用のご相談も広く承っております。


ホテルのトイレやクラブ、汗をかくエンタメ施設、飲食店などの利用が見込まれます。



アロマスタンド


https://aromastand.jp



【本件に関する資料請求・お問い合わせ】


株式会社キャラモ


https://charamo.jp/inquiry/