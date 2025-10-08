タワーレコード「bounce」の表紙に大抜擢された暴動クラブの待望のメジャー・デビュー盤「暴動遊戯」10/８ CDのみで発売！

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

現代最高のロックンロールバンド 暴動クラブが、10月8日アルバム「暴動遊戯」でついに待望のメジャーデビューを果たした。CDのみで配信等は一切なしのリリースとなる。

本作は告井孝通をプロデューサーに迎え、メジャーデビューに相応しい2025年のビッグロックアルバムとなっている。特にヴォーカルの釘屋玄の歌唱に大きな変化が表れ、ロックのヒットの名手である告井孝通のプロデュースの手腕が全面的に発揮されている。

その成果もあり、釘屋は7月に開催されたFUJI ROCK FESTIVAL’2025で池畑潤二率いるROUTE17 Rock‘n’Roll ORCHESTRAに甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ)、山下久美子等とフィーチャリング・ヴォーカルとして2曲を熱唱！初FUJI ROCK FESTIVAL出演にして、4万人収容の一番大きなステージであるGREEN STAGEに立ち、新しいロックスターの登場を刻印した。

ソングライティングもバラエティーに富み、4曲目に収録された「くだらない時代に唾を吐け」は若手芸人のコンテンツのプレゼン番組として人気の高い「東野山里のインプット」（BSよしもと/毎週日曜23:00～23：30）の10月度エンディングテーマとして、ナレーションかぶりなしのフルスクリーンで秘蔵ライブ映像とともに流れている。煌びやかな徒花のような釘屋のVoとアンサンブルから飛び出したマツシマライズのギターが火花を散らしながら、それをしっかりとうしろからリズム体が支える令和の歌ものグラム歌謡ロック。同局のMV番組でもヘビロテされている。

さらにメジャーデビュー前にもかかわらず、タワーレコードのフリーマガジン「bounce」10月号の表紙に大抜擢された！これにはみんな驚いた！ロックンロールが流行るかもしれないと、国民的なスターへの期待が高まっている。冒頭のポスターも発売日から全国タワーレコードで貼りだされて、街の中に暴動クラブが溢れ出す。撮影はローリング・ストーンズの公式写真家としても有名な有賀幹夫。

ひさびさにスタジアムへの夢を見せてくれるロックンロールバンドの登場にいまザワザワしている。エンタメへ斬りこんで、名実ともに現代を代表するビックなロックバンドになってほしい。

■リリース情報



暴動クラブ

10月8日発売

アルバム「暴動遊戯」

品番：FLCF-4543

価格：\3,300

■ツアー情報

《ツアータイトル》

暴動クラブ LIVE TOUR 2025 暴動遊戯

《日程会場》

2025年11月9日 (日) at.LIVE HOUSE BRONZE OPEN 16:30 / START 17:00

2025年11月15日(土) at.CLUB UPSET OPEN 16:30 / START 17:00

2025年11月29日(土) at.ESPエンタテインメント福岡LIVE HALL EMY OPEN 16:30 / START 17:00

2025年12月21日(日) at.代官山UNIT OPEN 17:00 / START 18:00

《 お問い合わせ 》

大阪公演：サウンドクリエーター 06-6357-4400(平日12:00～15:00)

愛知公演：ジェイルハウス 052-936-6041(平日11:00～15:00)

福岡公演：ランド 092-710-6167(平日12:00～15:00)

東京公演：ホットスタッフプロモーション 050-5211-6077(平日12:00～18:00)