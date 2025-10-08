ゴルフ５限定 ニューバランス「Urban Style」がこの秋冬、「Urban Style 574」として新登場

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長 下地毅）がライセンス展開するゴルフアパレル 「ニューバランス ゴルフ」はニューバランスのゴルフ５限定ウェアコレクション「Urban Style 574」を全国のゴルフ５各店舗およびAlpen Online (https://store.alpen-group.jp/) にて順次発売いたします。

■「Urban Style 574」とは

ニューバランスのゴルフ５限定ウェアコレクション「Urban Style」は、2025年春夏に初めて展開され、スポーティーかつ洗練されたデザインでカジュアルなゴルフスタイルを提案し、好評を博しました。

そして2025年秋冬シーズン、新たに登場するのが「Urban Style 574」コレクションです。ニューバランスのアイコンモデルである「574」の名を冠し、長袖モックネックシャツから中綿ジャケットまで、秋冬シーズンを通して活躍する全7型のラインナップで構成。撥水性・ストレッチ性・保温性といった機能に加え、シンプルで洗練されたデザインは着る人を選ばず、ゴルフ場はもちろん日常使いにもおすすめです。

さらに、今年8月に発売されたゴルフシューズ「574v4」のゴルフ５限定カラーとのトータルコーディネートも楽しめます。

【「Urban Style 574」コレクション Alpen Online特集ページ】

https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage248.aspx(https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage248.aspx)

■コーディネート一例

■商品ラインナップ

L/SLEEVE MOCK NECK PULLOVER

バイカラーが映えるモックネックシャツ。レギュラーシルエットで着心地良く、Scrumtech(R)による高緻密な風合いと優れたストレッチ性＆保形性で美シルエットをキープ。

ホワイト×ネイビー/ブラック×ホワイト/グレー×ブラック \9,900(税込)

FULL ZIP WIND HOODIE

持ち運びも便利なフードポケッタブル仕様のウインドフーディー。レギュラーシルエットで撥水＆ストレッチ性があり、バネ状の分子構造が動きに合わせて伸縮する為、快適な着心地を実現。

ブラック/ホワイト/ネイビー \13,200(税込)

TAPERED LONG PANT

通常ポケットに加え、ティーなども入れられるファスナーポケットをプラスしたテーパードシルエットロングパンツ。撥水＆高ストレッチで動きやすく、快適な穿き心地を実現。

ブラック/ネイビー/ホワイト \11,000(税込)

SWEAT FULL ZIP HOODIE

肩から袖のロゴジャカードテープが印象的なスウェットフーディー。高密度で上質な風合いのScrumtech(R)ecoを使用し、ストレッチ性と保形性を両立。再生ポリエステル47％以上使用。

ライトグレー/ブラック \18,700(税込)

SWEAT TAPERED LONG PANT

ロゴジャカードテープがサイドを彩り、スポーティーな印象を際立たせたテーパードシルエットのスウェットパンツ。高密度で上質な風合いのScrumtech(R)ecoを使用し、ストレッチ性と保形性を両立。再生ポリエステル47％以上使用。

ライトグレー/ブラック \14,300(税込)

PADDED FULL ZIP HOODIE ※10月中旬以降 順次発売予定

高機能中綿EVERFILを採用した中綿フーディー。軽量性と優れたストレッチ性で動きやすく、特有の柔らかな肌触りが快適な着心地を実現。冷え込むシーンにも対応する高い保温力で、冬のゴルフに最適。

ホワイト/グレー/ブラック \25,300(税込)

PADDET TAPERED JOGGER PANT ※10月中旬以降 順次発売予定

保温性に優れた高機能中綿EVERFILを採用したテーパードパンツ。軽量性と優れたストレッチ性で動きやすく、柔らかな肌触りで快適フィット。ウエストはゴム＋スピンドル、裾ゴム仕様で動きやすさもキープ。

ホワイト/グレー/ブラック \19,800(税込)

【「Urban Style 574」コレクション 販売店舗 詳細】

全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

・ゴルフ５店舗一覧

・Alpen Online

ニューバランス ゴルフについて

▼ ニューバランス ゴルフ公式オンラインストア

▼ ニューバランス ゴルフ公式Instagram：@newbalancegolf_japan

https://www.instagram.com/newbalancegolf_japan

ニューバランス ゴルフは、“Break Your Best.”のスローガンを掲げ、常に向上心を持ち続け、自身の目標のために励むすべてのゴルファーに向けてこのメッセージや新しいプロダクトを発信しています。

株式会社ニューバランス ジャパンがシューズ、株式会社TSIがアパレル、アクセサリーを企画し、ともにゴルフカテゴリーを築き 2025年で9年目となります。

ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については公式サイトをご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」

株式会社TSIについて

会社名：株式会社TSI

代表取締役：下地毅

本社所在地：東京都港区赤坂8-5-27住友不動産青山ビル

事業内容：・衣料品全般の企画・製造・小売り・卸および輸出入