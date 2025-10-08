香りを言語化するAI「KAORIUM」が、「恋フェスOKINAWA 2025」に出展決定！

SCENTMATIC株式会社

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社（代表取締役：栗栖俊治、本社：東京都、以下「セントマティック」）は、2025年10月11日（土）・12日（日）にSHARE GREEN MINAMI AOYAMAで開催されるf「恋フェスOKINAWA 2025」に出展し、香りを言語化するAI「KAORIUM（カオリウム）」を活用し、ふたりに合ったフレグランスバスソルト選び体験を提供します。

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。

「KAORIUM」が、ふたりに合った香りのフレグランスバスソルトを提供

「恋フェスOKINAWA 2025」は、南青山の都会空間で沖縄の文化・グルメ・エンタメを楽しめる、沖縄県主催の2日間限定フェスティバルです。来場者は、ご当地グルメや特別な体験ブース、沖縄を感じるフォトスポットなど、ふたりの記念日がもっと楽しくなるコンテンツを楽しむことができます。

セントマティックは本イベントに出展し、香りを言語化するAI「KAORIUM」の診断体験を通じて、夫婦やカップルが一緒に楽しめるフレグランスバスソルト選びを提供します。来場者は、好きな言葉や思い出の言葉を選びながら、ふたりに合った香りのバスソルトを見つけ、特別な香り体験を楽しむことができます。また、選んだ香りを使ったワークショップも予定しており、色とりどりのバスソルトを層状に重ねて作る「バスソルトアート」や、KAORIUMで導き出された香りをブレンドする「オリジナル香水づくり」など、香りを形に残す体験を楽しむことができます。

セントマティックは、香りを通じた取り組みにより、ウェディングをはじめとするライフイベントに新しい価値を加え、多くの方に特別な体験としてお届けします。今後もKAORIUMを活用し、香りによる体験価値の提供をさらに推進してまいります。

「KAORIUM」ブース 概要

■KAORIUM deフレグランスバスソルト

香りの印象を「言葉」で表現するAIシステム「KAORIUM」を使って、ふたりに合った香りを見つけ、その香りのバスソルトを購入できます。

フレグランスバスソルト（200ｇ）：\1,100（税込）

■「KAORIUM」ワークショップ

・バスソルトアートづくり

KAORIUMで導き出された香りのバスソルトに、色とりどりのバスソルトを層状に重ねて、オリジナルバスソルトアートを制作できます。

・オリジナル香水づくり

KAORIUMで導き出された香りをブレンドして、世界に一つだけのオリジナル香水作りを体験できます。

※混雑状況によっては、お待ちいただく場合もございます。

※所要時間には個人差がございますが、30-60分程度です。

※ワークショップは事前予約も可能です。事前予約をご希望の方は、「恋フェスOKINAWA 2025」公式サイトの予約フォームよりご申請ください。

（「恋フェスOKINAWA 2025」公式サイト：https://beokinawa-couple-anniversary.jp/koifes2025/）

「恋フェスOKINAWA 2025」 開催概要

恋するふたりの“やってみたい”を詰め込んだ沖縄体験イベント。ご当地グルメ、特別な体験ブース、沖縄を感じるフォトスポット、ふたりの記念日がもっと楽しくなるコンテンツをご用意しています。

・開催期間：2025年10月11日（土）12:00～19:00／10月12日（日）11:00～18:00

・開催場所：SHARE GREEN MINAMI AOYAMA（シェアグリーン

南青山）

・所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-12-32

・最寄駅：東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線

「青山一丁目駅」4番（南）出口より徒歩4分

東京メトロ千代田線「乃木坂駅」5番出口より徒歩4分

・URL：https://beokinawa-couple-anniversary.jp/koifes2025/

※天候によりイベントが中止になる場合、当日の朝7時に「恋フェスOKINAWA 2025」公式インスタグラム（https://www.instagram.com/koi.fes/）にて告知いたします。

香りと言葉を変換するAIシステム「KAORIUM」とは

KAORIUMは、セントマティックが開発した香りと言葉を相互に変換するAIシステムです。最先端のテクノロジーによって、曖昧で捉えにくい香りの印象を言葉で可視化したり、ある言葉に紐づく香りを導き出したりすることを可能にします。また、言葉を意識しながら香りを深く味わう体験は左右両脳を活性化し（※1）、私たちのまだ見ぬ感性への気付きをもたらします。香りと言葉をつなぐ今までにない体験が生み出す価値は、フレグランスの世界にとどまらず、感性教育、飲食体験、購買体験など様々な分野に新しいビジネスチャンスを生み出すものとして、その可能性に大きな期待が寄せられています。

（※１）参照元：「注意が脳での嗅覚処理に及ぼす影響 ―脳波計測により匂い呈示後1秒以内の脳活動の変化を検出―」https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20190322-1.html

KAORIUM コンセプトムービー：https://youtu.be/wnfDTy6cJ8A

【SCENTMATIC株式会社】

セントマティックは、香りを言語化するAI「KAORIUM」で、新しい「香りの体験」を創る企業です。私たちが提供する「嗅覚のデジタライゼーション」は、人の感性を進化させ、様々なビジネスシーンにおいて活用されています。その革新性は国際的にも評価されており、世界的なデザイン賞『A’ Design Award』でシルバー賞を受賞しています。

代表者：代表取締役 栗栖 俊治

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 3階

URL：https://scentmatic.co.jp