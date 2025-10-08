第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 組み合わせ・日程発表
この度、第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会の開催日程および、組み合わせが決定しました。シーホース三河はファイナルラウンド2回戦からの出場となります。
2026年1月12日(月・祝)のファイナル(決勝)、頂点を目指して戦ってまいりますので、変わらぬご青援をよろしくお願いします。
▶https://zennihon2025-26.japanbasketball.jp/news/77/
ファイナルラウンド2回戦
◆日程/対戦相手
2026年1月7日(水) 20:00 TIP OFF
ライジングゼファー福岡vs.近畿ブロック代表の勝者
◆会場
国立代々木競技場第二体育館
〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１-１
クォーターファイナル(準々決勝)
◆日程
2026年1月8日(木) 20:00 TIP OFF
◆会場
国立代々木競技場第一体育館
〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１-１
セミファイナル(準決勝)
◆日程
2026年1月10日(土) (時間調整中)
◆会場
国立代々木競技場第一体育館
〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１-１
ファイナル(決勝)
◆日程
2026年1月12日(月・祝) (時間調整中)
◆会場
国立代々木競技場第一体育館
〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１-１
