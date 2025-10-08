第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 組み合わせ・日程発表

シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


この度、第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会の開催日程および、組み合わせが決定しました。シーホース三河はファイナルラウンド2回戦からの出場となります。


2026年1月12日(月・祝)のファイナル(決勝)、頂点を目指して戦ってまいりますので、変わらぬご青援をよろしくお願いします。


▶https://zennihon2025-26.japanbasketball.jp/news/77/


ファイナルラウンド2回戦

◆日程/対戦相手


　2026年1月7日(水) 20:00 TIP OFF


　ライジングゼファー福岡vs.近畿ブロック代表の勝者



◆会場


　国立代々木競技場第二体育館


　〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１-１


クォーターファイナル(準々決勝)

◆日程


　2026年1月8日(木) 20:00 TIP OFF



◆会場


　国立代々木競技場第一体育館


　〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１-１


セミファイナル(準決勝)

◆日程


　2026年1月10日(土) (時間調整中)



◆会場


　国立代々木競技場第一体育館


　〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１-１


ファイナル(決勝)

◆日程


　2026年1月12日(月・祝) (時間調整中)



◆会場


　国立代々木競技場第一体育館


　〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１-１


お問い合わせ先

シーホース三河株式会社


Email: info@go-seahorses.co.jp


営業時間: 9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く