「精華町アニメ・アーカイブ・データ化実証事業」展示会～メアリと魔女の花、映画 窓ぎわのトットちゃん～

京都精華大学（京都市左京区、学長：澤田昌人）では、精華町、株式会社ワンビリングと連携し、アニメーション原画等をデジタルデータとしてアーカイブし後世に残すとともに、鑑賞や教育、地域活性化のための素材として活用し、地域活性化の推進を図る実証事業「精華町アニメ・アーカイブ・データ化実証事業」をおこなっています。

今回はアニメーション資料のデータ化の成果を用いた展示会を、「せいか祭り」会場内（精華町、けいはんなプラザ）において開催します。ぜひお越しください。

「精華町アニメーション資料展示会 ～メアリと魔女の花、映画 窓ぎわのトットちゃん～より」

開催日時：2025年10月12日(日)11:00~16:00

場所：けいはんなプラザ1F（けいはんなプラザ東玄関前通路途中）

料金：無料

主催：精華町

企画・運営：株式会社ワンビリング、京都精華大学

協力：株式会社スタジオポノック、シンエイ動画株式会社

今回の展示会は、本事業に参加している株式会社スタジオポノックより借り受けた「メアリと魔女の花」及び、シンエイ動画株式会社より借り受けた「映画 窓ぎわのトットちゃん」のアニメーション２作品の中間成果物から作成したデジタルデータを用いて、タブレット端末を使ったインタラクティブ展示を行うもので、今年２月に開催したけいはんな記念公園内ギャラリーでの展示以来２回目となります。

会場では本学の有志学生による、展示案内や端末の操作支援も実施いたします。ぜひお越しください。

［参考］

2024年4月5日配信

アニメーション原画のデジタルアーカイブによって地域活性化の推進を図る実証事業を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000011014.html

2025年2月7日配信

アニメーション原画のデジタルアーカイブによって地域活性化の推進を図る実証事業関連イベントを開催「精華町アニメーション資料展示会 ～メアリと魔女の花～より」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000011014.html

京都精華大学

京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 人文学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。



