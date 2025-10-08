NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090/80/70 Ti Laptop GPUを搭載したクリエイター向けノートPC「ASUS ProArt P16 H7606WX/WW/WR」を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、プロクリエイターに最適なASUSのブランド「ASUS ProArt」より、NPUで最大50TOPSの処理性能を誇りAI機能に強みを発揮する「AMD Ryzen(TM) AI 9 HX 370プロセッサ」ならびに、新しいGPU「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 / 5080 / 5070 Ti Laptop GPU」を搭載した、「ASUS ProArt P16 H7606WX」、「ASUS ProArt P16 H7606WW」、「ASUS ProArt P16 H7606WR」を発表いたしました。本日より発売します。

「ASUS ProArt P16 H7606WX」、「ASUS ProArt P16 H7606WW」および「ASUS ProArt P16 H7606WR」はCopilot＋PCに準拠した、ハイパフォーマンスクリエイターモデルで、16型の4K有機ELタッチ対応ディスプレイを搭載し、圧倒的な表現力でコンテンツ制作を行うことができます。MPP2.0のASUS Pen 2.0にも対応しており、こちらを使用した場合、4,096段階の筆圧を検知するため、イラストレーションやレタッチにも最適です。

さらに、世界中のアクティブユーザーやクリエイターに支持されている、アクションカメラ「GoPro」とコラボレーションが実現しました。本製品をご購入いただくと、「GoPro Premium＋」サービスを6ヶ月間無料で使用することが可能です。お持ちの「GoPro」で撮影した映像をGoProクラウドへ自動的にアップロードできるだけでなく、ASUS開発の、360°動画に対応したAI搭載コンテンツ管理アプリケーション「StoryCube」で瞬時にアクセスすることができます。さらに、アクテビティ、撮影デバイス、撮影時間、撮影場所ごとに自動的に管理することができるため、クリエイティブ制作を効率的に行うことが可能です。「ASUS ProArt」シリーズだけでなく、「ASUS Zenbook」シリーズおよび「ASUS Vivobook」シリーズをご購入の方にも3ヶ月間無料使用権が付属します。GoProサブスクリプション対象製品はサポートサイト（英語）(https://www.asus.com/support/faq/1055938/)をご覧ください。

「ASUS ProArt P16 H7606」シリーズでは、「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 / 5060 Laptop GPU」搭載モデルもご用意しております。詳しくは2025年7月4日(金)プレスリリース「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 / 5060 Laptop GPUを搭載したクリエイター向けノートPC「ASUS ProArt P16 H7606WP / WM」を発表(https://www.asus.com/jp/news/3zlewl8ox9jaquu8/)」をご覧ください。

ASUS ProArt P16 H7606WX / WW / WR

（ナノブラック）

○製品スペックの概要と発売日および価格

製品詳細：https://www.asus.com/jp/laptops/for-creators/proart/proart-p16-h7606/

ASUS Store製品ページ：https://store.asus.com/jp/25398-jp-cnf-25398-jp-cnf.html

※ASUS ProArt P16 H7606WX / WW / WRの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-H7606WX_WW_WR.pdf)からご確認ください。

・圧倒的な処理能力を誇るAMD Ryzen(TM) AIプロセッサ、圧倒的なグラフィックス性能搭載

ASUS ProArt P16 H7606WX / WW / WRにはAMD Ryzen(TM) AI 9 HX 370プロセッサが搭載されており、NPUは最大50TOPSの処理性能を実現し、Copilot＋ PCにも準拠しております。ストリーミング、ブラウジング、編集、ビデオ チャット、生産性向上アプリなどで利用可能なAI 機能を最大限活用できるように構築されており、日常のタスクがより快適になります。また高度な AI 機能を実現するだけでなく、最上位モデルではNVIDIA(R)Studioドライバー対応のNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPU を搭載しており、画像、動画、さらに3Dモデルなどの編集など、あらゆる場面で効果を発揮します。

・ハイパフォーマンスかつ大画面、そして圧倒的な薄型軽量

最薄部14.9mm、質量約1.95kgと、通常の16インチノートPCと比較しても驚きの薄型・軽量化を実現しています。ディスプレイには、120Hzの高リフレッシュレートに対応したアスペクト比16:10のタッチ対応16型4K有機ELパネルを採用。漆黒の深みをリアルに表現するほか、明るい色彩も現実さながらの鮮やかさで映し出します。従来の液晶ディスプレイでは味わえない、圧倒的な映像体験を提供します。

・6ヵ月間のGoPro Premium＋サブスクリプション利用可能

ASUS ProArt P16 H7606WX / WW / WRをご購入いただくと、6ヵ月間のGoPro Premium+サブスクリプションが無償提供され、ASUS独自開発のAI搭載コンテンツ管理アプリケーション「StoryCube」と連携し、クラウドストレージや自動ハイライト動画作成などの機能がすぐに利用可能です。GoProクラウドや360°動画対応し、StoryCube上でコンテンツの閲覧とダウンロードが可能となり、ローカル、クラウド問わずに360ファイルのプレビューに対応します。

・大容量ストレージと高速な大容量64GBメモリを搭載

ASUS ProArt P16 H7606WX / WW / WRはあらゆる作業を効率的に実施することができる大容量のLPDDR5X-7500 64GB メモリを搭載しています。そしてASUS ProArt P16 H7606WXは大容量ストレージ4TB (2TB×2) (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)を搭載し、ASUS ProArt P16 H7606WWおよびASUS ProArt P16 H7606WRは2TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2) を搭載し、あらゆる大容量のクリエイティブデータを格納することが可能です。

・誰でも簡単にアイディアがまとまるASUS独自の画像生成アプリ「MuseTree」搭載

作りたいイメージのプロンプトや画像を差し込むだけで簡単に新しい画像を創り出すことができるASUS独自のAIアプリケーション「MuseTree」が搭載されています。生成された画像に対し、新たなプロンプトを入れることでブラッシュアップした画像を生成することや、手描きスケッチや画像を挿入することで、よりイメージに近い画像を一瞬のうちに生成することが可能です。

・クリエイティブ作業の質が向上する「ASUS DialPad」搭載

タッチパッド部分に「ASUS DialPad」を搭載しており、あらゆるショートカットや作業をスマートに行うことが可能です。さまざまなアプリケーションのショートカットを設定することができるためより効率的にクリエイティブ作業を行うことができます。

・クリエイターに最適なインターフェース搭載

薄くて軽いだけでなく、様々な周辺機器に接続できるようにインターフェースにもこだわりました。ASUS ProArt P16 H7606WX / WW / WRにはHDMIポート、USB4 (Type-C/Power Delivery対応/映像出力対応)ポート、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応/映像出力対応) ポートを各1つずつとUSB3.2 (Type-A/Gen2) ポートを2つ搭載しています。さらに動画像編集に最適なSDカードリーダーも搭載しており、撮影した素材をすぐに取り込めます。

・持ち運び時も安心のミリタリーグレードの堅牢性を確保

米国国防総省が定める軍事規格のMIL規格(MIL-STD 810H)に準拠したテストをクリアしており、大変高い堅牢性を実現しています。一般的なノートPCよりも振動や衝撃、高温環境や低温環境などに耐えることができ、普段の使用だけでなく持ち運ぶ時なども安心です。

・快適な音声チャットが行えるAIノイズキャンセリング機能を搭載

こちらからのマイク入力だけでなく、相手からの音声にもノイズキャンセリングを適用できるAIノイズキャンセリング機能を搭載しています。マイク入力にのみ効果がある一方向のノイズキャンセリングではなく、双方向でノイズキャンセリングが行えるため、よりクリアで聞きやすい音声チャットが可能です。また、AIが音質を学んでノイズを軽減するため、使うたび、よりクリアな音質へと進化します。またすべてのモデルにおいて、オーディオジャックからの音声出力時にはHi-Res対応しております。

・故障原因に関係なく修理を受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスに対応

通常の故障だけでなく、落下による故障や水没による故障、災害による故障、さらにはコンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応しています。無料サービスと有料サービスと法人向けサービスがあり、それぞれサービスの有効期間や対応回数、故障時の負担金などが異なります。詳細はASUSのあんしん保証Webサイトをご覧ください。

以上

● ASUS JAPANについて

ASUS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 Alvin Chenアルヴィン・チェン）は、パソコンやスマートフォンといったデジタルデバイスをはじめ、マザーボードやビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを日本向けに販売する、ASUSTeK Computer Inc.の日本法人です。ASUSのChromebook、ゲーミング向けブランドROG (Republic of Gamers) のゲーミングノートPCおよびゲーミングスマートフォンは、全て2023年日本国内販売台数シェア1位*を獲得しました。ASUS及びROGは「Start with People（人を中心に据えた製品開発）」の理念を追求し続け、さまざまな分野で認められています。*BCNデータに基づいた自社調べ