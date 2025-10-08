テクマトリックス株式会社

テクマトリックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢井 隆晴、以下 テクマトリックス）は、モビルス株式会社（本社：東京都品川、代表取締役社長：石井 智宏、以下 モビルス）と共催で次世代の顧客体験（CX）をテーマにしたウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、現在注目を集める「生成AI」をコンタクトセンターの現場でどのように活用できるのか、最新の事例や実践的な方法を3つのセッションを通じて徹底解説します。ぜひお申し込みください。

詳細を見る :https://fastseries.jp/event/20251029_webinar.html

■概要

顧客との信頼関係を築くカギ。それは、CX戦略と現場における実践です。

本ウェビナーでは、テクマトリックスとモビルスが、CX向上に欠かせない最新の考え方と生成AIを活用した実践方法をご紹介いたします。

冒頭セッションでは、テクマトリックスCRMソリューション事業部長 鈴木とモビルス代表取締役社長 石井氏が対談でCXと生成AIの本質に迫ります。さらに、続く2つ目のセッションでは、生成要約がもたらすVOC分析の変革について、3つ目のセッションでは、現場での生成AI活用法をご覧いただきます。

新時代の顧客体験を築くヒントを、ぜひこのウェビナーで見つけてください。

こんな方におすすめ

- トップリーダーの視点から新時代のCXを学びたい方- VOC分析が生成AIによってどう変わるか知りたい方- 生成AIのユースケースを学びたい方- 未来のCX戦略に生成AIを取り入れたい方今すぐ申し込む :https://tmx-crmsales.jp/public/application/add/10503

■アジェンダ

13:00-13:25 「CXを武器にしたビジネス変革と生成AIの真価」

登壇者：鈴木 猛司（テクマトリックス株式会社 取締役 常務執行役員 CRMソリューション事業部長）

石井 智宏 氏（モビルス株式会社 代表取締役社長）

13:30-14:15 「（仮）生成要約とCRMがもたらすVOC分析の革新」

登壇者：大島 浩（テクマトリックス株式会社 CRMソリューション推進部 シニアストラテジスト）

生川 慎二 氏（モビルス株式会社 Product Strategy Division MooA Products Unit Unit長）

14:20-15:05 「（仮）生成AIでコンタクトセンター最前線を強くする方法」

登壇者：津留 陽平

（テクマトリックス株式会社 CRMソリューション推進部 CRM販売推進課 課長代理）

石川 舜 氏（モビルス株式会社 Sales Division Acquisition Sales アカウントマネージャー）

■ウェビナー概要

タイトル：

【10/29共催ウェビナー】

CXの新常識と生成AIの可能性：テクマトリックス＆モビルスが語る新時代の顧客体験

日時：10月29日（水）13:00-15:10

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

定員：500名

ウェビナーの詳細およびお申込みは、以下のサイトをご覧ください。

申込：https://tmx-crmsales.jp/public/application/add/10503

詳細はこちらから：https://fastseries.jp/event/20251029_webinar.html

■テクマトリックス株式会社について

■FastSeriesについて

■モビルス株式会社について

