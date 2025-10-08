株式会社NEXT、最高水準の実行者として「Makuake推奨実行者」に選出

株式会社ＮＥＸＴ株式会社NEXT、「Makuake推奨実行者」に選出／Makuake推奨実行者マーク

株式会社NEXT（本社：東京都港区、代表取締役：鈴江 将人）は、日本最大級のクラウドファンディングサービス「Makuake（マクアケ）」において、サポーターから高い評価と厚い信頼を得た実行者として「Makuake推奨実行者」に選出されました。

■「Makuake推奨実行者」とは

「Makuake」で評価・経験ともに最高水準の実行者を「Makuake推奨実行者」として称え、

サポーターのみなさまへおすすめするプログラムです。

（参考：「Makuake推奨実行者」プログラム - https://pages.makuake.com/mrsp/）

■選出の背景

株式会社NEXTは、クラウドファンディングを通じて、革新的なプロダクトを世に送り出し続けています。

サポーターとの誠実なコミュニケーション、迅速なサポート体制、透明性の高い運営方針により、多くのユーザーから支持を集め、これまでに複数のプロジェクトで目標金額を大幅に上回る成果を上げてきました。

このたびの選出は、同社のプロジェクト運営力と信頼性が「Makuake」によって高く評価された結果であり、全国の実行者の中でも限られた企業のみが選ばれる栄誉ある認定です。

株式会社NEXTによるMakuakeでのプロジェクト一例

■株式会社NEXTについて

株式会社NEXTは、「『物販』のすべてを、次のステージへ。」を掲げ、自社商品の企画・開発から、輸出入を伴う通信販売、関連システムの開発まで、物販に関する事業を幅広く展開しております。

一を生み出す創造性を重んじ、革新的なアイデアを具体化し、さらに期待を超える価値を提供することにも注力し、成長を促すために常に進化し続ける企業であり続けます。

▼株式会社NEXT Makuakeプロジェクト一覧

https://www.makuake.com/member/index/3134700/#project

■会社概要

会社名：株式会社NEXT

所在地：東京都港区芝大門1-3-8 VORT芝大門II 5階・7階

代表者：代表取締役 鈴江 将人

設立：平成27年10月

資本金：1,000万円

従業員数：50名

事業内容：自社商品の企画・開発、輸出入を伴う通信販売、システム開発

URL：https://nextjp.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEXT

広報担当：松本

メールアドレス：contact@nextjp.co.jp