“操作性そのまま”でファイルサーバーをクラウド化！JA鹿児島県中央会が国産クラウドストレージFileforceを導入

ファイルフォース株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、JA鹿児島県中央会（所在地：鹿児島県鹿児島市）が、ファイル共有基盤の高度化に向けて国産クラウドストレージ「Fileforce」を導入し、約500GBのデータ移行を約6時間で完了したことをお知らせします。VPN不要の安全なリモートアクセス、エクスプローラー同等の操作性（Drive機能）、セキュリティセンター／バージョン管理／多要素認証などを活用し、業務効率化とセキュリティ強化を同時に実現しました。

■導入の背景（なぜ今、何が課題だったのか）

・VPN前提のリモートアクセス

職場外からは原則VPN接続で、外出先や在宅からのアクセスの手間が顕在化。コロナ禍以降の柔軟な働き方ニーズに適合させる必要があった

・管理負荷の増大

物理サーバーの保守、バックアップ、復旧対応に加え、人事異動ごとのアカウント／権限見直しが煩雑で、情報システム部門の負荷が増大

・更新期の意思決定

ファイルサーバー更新期を機に、運用コスト（見えにくい管理工数も含む）まで踏まえた次期基盤の総合評価が必要だった

■導入の決め手（比較検討の中で残った要素）

・現場の“操作感を変えない”

Fileforce Driveによりエクスプローラー同等の操作性を担保。ショートカット継続利用／Excelマクロの動作など既存業務の連続性を重視

・TCO（Total Cost of Ownership）

表面的な価格だけでなく管理、運用負荷を加味した総保有コスト（TCO）を抑制。また、段階的な容量拡張に追随できる

・スムーズな移行と運用設計の確実性

権限整理を事前に実施し、その内容をFileforceへ正しく反映。無償データ転送ツールで約500GBを約6時間で移行完了

■導入効果（定量×運用の定着）

・対応スピードの向上と情シス負荷の軽減

ユーザー自身のファイル復元操作が可能になり、誤削除対応などの依頼が減少。運用の安定性が向上

・安全な社外共有とリモート活用

パスワード付き共有リンクで大容量ファイル送付も容易に。多要素認証でアクセス制御を強化し、外部転送サービス依存を解消

・可視化によるリスク低減

セキュリティセンターで誰が・いつ・何をしたかを把握。アクセスログ／操作履歴の可視化により、監査・トラブル対応が迅速に。バージョン管理で任意時点復元も。

■ご担当者様コメント（要旨）

「現場の操作感を変えないこと、そしてVPNに依存しない安全なアクセスを重視しました。セキュリティセンターやバージョン管理などの機能が運用の安心感につながっています。」JA鹿児島県中央会 総合情報システム部 総合情報システム課 安楽 氏／後潟 氏

当社は引き続き、JA鹿児島県中央会様をはじめとする「Fileforce」ご導入企業様へ、より一層安心してファイルの利活用を進めて頂けるよう、努めてまいります。

