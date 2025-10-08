【大好評につき再登場】最高級竹炭スティックが2本もらえる！定期新規申込み

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、このたび「定期購入サービス」を新規でお申し込みいただいたお客様に向けて、特典として「ボトル用最高級竹炭スティック（竹炭マドラー）(https://www.taketora.co.jp/c/takesumi/02suihan/su00326)」2本をプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。

＜新規申込みプレゼント期間：2025年10月8日（水）～10月31日（金）まで＞

定期購入

https://www.taketora.co.jp/c/teiki

竹炭マドラーは、国産孟宗竹を焼き上げた竹炭を使用し、自然素材ならではの浄化力をそのまま活かしたアイテムです。シンプルな棒状のデザインは、コップやボトルにも使いやすく、毎日の水分補給がちょっと楽しみになるような、そんな魅力にあふれています。

使い方は非常に簡単で、コップやポットの飲料に入れるだけ。炭の多孔質構造が、飲み物に含まれる余分な物質や臭いを吸着し、口当たりをまろやかに整えてくれます。竹炭ならではの素朴な質感と、軽やかな使用感は、プラスチック製品にはない心地よさをもたらします。

定期購入は、お気に入りの商品を選んだサイクルで自動的にお届けするサービスで、買い忘れを防ぎ、価格面においても、いつでも通常価格の5～10％OFFと、お得なプランをご用意しています。途中でお届け間隔を変更したり、お届け数量の変更も可能で、継続利用されるお客様が多く、人気のサービスとなっております。

【動画】孟宗竹を厳選してリニューアル！ペットボトル用最高級竹炭スティック（竹炭マドラー）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x3npfu6xW5o ]

毎日の暮らしの中で自然素材を取り入れることは、心と体に心地よい変化をもたらします。竹虎の定期購入を通じて、自然素材のある暮らしをお得に始められるこの機会に、ぜひお申し込みください。

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）