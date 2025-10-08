羽毛は再生可能な資源。限りある羽毛資源を、未来へつなぐ。『羽毛ふとん下取りキャンペーン』2025年10月8日(水)～2026年1月31日(土)まで開催

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区日本橋富沢町 社長：菅野達志、以下nishikawa）は、限りある羽毛資源の有効活用を目的に、『羽毛ふとん下取りキャンペーン』を2025年10月8日（水）～2026年1月31日（土）の期間で開催します。ご不要な羽毛ふとん※の回収にご協力いただいた方には、「nishikawaポイント」をプレゼントします。

［キャンペーンサイト］ https://www.nishikawa1566.com/special/2510umoucp/(https://www.nishikawa1566.com/special/2510umoucp/)

質の高い睡眠に欠かせない羽毛ふとん。その羽毛（ダウン）は現在、環境要因や気候変動の影響によって世界的に供給量が減少しています。一方、ふとんは粗大ごみの上位品目となっており、大量の羽毛ふとんが廃棄されています。こうした背景を踏まえ、nishikawaは羽毛に携わる企業として、その限りある資源を守るために羽毛ふとんのリサイクルを推進しています。『羽毛ふとん下取りキャンペーン』では、販売元にかかわらず、ご自宅にある羽毛ふとんを回収し、ふんわりキレイなリサイクルダウンに再生して有効活用します。

本キャンペーンは、会員サービス「nishikawaID」に登録いただいた方を対象とし、期間中、nishikawaの対象羽毛ふとんを税込30,000円以上ご購入いただき、ご自宅にある羽毛ふとんを下取りに出していただくと、「nishikawaポイント」3,000ポイントをプレゼントします。また、対象商品のご購入がなくても、お手持ちの羽毛ふとんを回収に出していただくだけで、「nishikawaポイント」500ポイントをプレゼントします。「nishikawaポイント」は対象店舗やnishikawa公式オンラインショップで、次回以降のお買い物時に1ポイント＝1円でお使いいただけます。回収方法は、キャンペーンサイトからお申し込みいただくと、ご自宅に「羽毛ふとん引き取りキット」が届きます。届いた配送用バッグにご不要な羽毛ふとんを入れて返送（着払い）いただければ完了です。nishikawa製品だけでなく、他社の羽毛ふとんも下取り・回収します。羽毛ふとんを店舗に持ち込む必要がなく、ご自宅からの発送だけで、簡単に羽毛のリサイクルに貢献いただけます。

ぜひこの機会に、再生可能な天然資源である羽毛の回収・リサイクルにご協力ください。

※下取り・回収対象は、ダウン50%以上の羽毛掛けふとん、羽毛合掛けふとん

nishikawa『羽毛ふとん下取りキャンペーン』概要

・開催期間：

2025年10月8日（水）～2026年1月31日（土）

＊引き取り期間：2月27日（金）引き取りセンター到着分まで

・キャンペーンサイト：

・実施店舗：

全国のキャンペーン対象店舗（百貨店寝具売り場、寝具専門店、量販店、家具店）

■ nishikawa公式オンラインショップ

https://shop.nishikawa1566.com/shop/e/estdrcp/(https://shop.nishikawa1566.com/shop/e/estdrcp/)

■ Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTL297XM

※取り扱い店舗一覧はキャンペーンサイトをご覧ください。

・キャンペーン特典：

１. nishikawaの対象羽毛ふとん購入&下取りで3,000ポイントをプレゼント！

nishikawaの対象羽毛ふとんを税込30,000円以上ご購入いただき、ご不要な羽毛ふとんを下取りに出していただくと、「nishikawaポイント」3,000ポイントをプレゼントします。

２. ご不要の羽毛ふとん回収のみで500ポイントをプレゼント！

対象商品のご購入がなくても、お手持ちの羽毛ふとんを回収に出していただくだけで、「nishikawaポイント」500ポイントをプレゼントします。

・下取り・回収対象品：

ダウン50%以上の羽毛掛けふとん、羽毛合掛けふとん（品質表示タグをご確認ください）

nishikawa製品だけでなく、他社の羽毛ふとんも回収します。

・参加条件：

会員サービス「nishikawaID」に登録していること（新規入会OK）

＊購入&下取りでご参加の場合は、対象羽毛ふとんを税込30,000円以上ご購入の方に限ります。

・申し込み・回収の流れ：

1 「nishikawaID」に会員登録

2 キャンペーンサイトから下取り・回収をお申し込み

3 nishikawaより「羽毛ふとん引き取りキット」をご自宅へ発送

4 必要書類にご記入の上、ご不要な羽毛ふとん共に配送用バッグに入れてご返送（着払い。

5 購入&下取りの場合は3,000ポイント、回収のみの場合は500ポイントを付与します。

リサイクルダウンができるまで

１. 回収した羽毛ふとんをグレード別に分類

２. 羽毛ふとんから羽毛を取り出す

３. 取り出した羽毛を洗浄

４. 品質の良い羽毛だけを選別

５. リサイクルダウンに生まれ変わって再度羽毛ふとんに！

回収の取り組みと、リサイクルへの関心の高まりによって、羽毛ふとんの回収枚数は年々増加しています。

〈 お客様からのお問合せ先 〉

nishikawaお客様相談室

［TEL.］ 0120-36-8161（受付時間：平日10:00～17:00）

［WEB］ https://www.nishikawa1566.com/