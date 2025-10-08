SONGWON、サウジアラビアでの大型投資によりOPS事業を強化
・ SONGWONは、サウジアラビアに新拠点を設立し、OPSのグローバル展開を拡大
・ 現地OPS施設は、サウジアラビアのポリオレフィン市場とサウジビジョン2030を支援
ウルサン・韓国 - 2025年10月8日 - 世界大手ポリマー添加剤メーカーのひとつであるSongwon Industrial Co., Ltd.は本日、サウジアラビアに最先端のOPS（ワンパックシステム）製造施設を建設することを目的とする大規模な投資を発表しました。このグリーンフィールド投資プロジェクトは、ポリオレフィン業界における自社の立場を強化し、サウジアラビア国内で製造された高品質OPS製品をより短いリードタイムでサウジアラビアの顧客に提供することを目指すSONGWONのグローバル戦略の重要性を示しています。
2028年竣工のこの新しい最先端施設はSONGWONが全所有権を持ち、効率的なポリオレフィン樹脂製造を支援する高性能添加剤ブレンドSONGNOX（r） OPSラインの製造が行われる予定です。サウジアラビアの能力の拡充とサプライチェーンの柔軟性強化により、SONGWONは中東で急成長しているポリオレフィン市場ににより良いサービスを提供できるようになります。
このグリーンフィールド投資について、SONGWON GroupのCEO、Jongho Parkは次のようにコメントしています。「アラブ首長国連邦、ドイツ、アメリカでの当社拠点の成功に続くこの投資は、SONGWONのOPS事業のグローバル展開における大きな前進であり、重要なポリオレフィン市場とサウジビジョン2030への当社の献身的な取り組みを表しています。また、サウジアラビアの新施設は、今後の成長と拡大の可能性を開き、中東をはじめ世界中のお客様に信頼性の高いサービスを迅速に提供できるようになります」
アラブ首長国連邦担当カントリーマネージャー兼中東・アフリカ・インド担当ポリマー添加剤営業責任者Christian Miglioliは次のようにコメントしています。「戦略的立地に建設される新施設は、当社の既存の製造ネットワークを補完し、サウジアラビアのお客様に効果的にサービスを提供する当社の能力を強化するでしょう。これは、この重要な地域への当社のコミットメントだけでなく、オペレーショナル・エクセレンスとサステナビリティに率先して取り組むことを目指す当社の意欲の証でもあります。当社の高性能なSONGNOX OPSラインへのアクセスを拡大することで、サウジアラビアの施設は、市場の進化するニーズに応え、何よりもお客様に真の価値を提供する新たな機会をSONGWONにもたらすでしょう」。
SONGWON Industrial社について
SONGWONは、スペシャルティケミカルズ製品の開発、生産、供給におけるリーディングカンパニーで、当社の製品は皆様の日常生活のいたるところで使われております。1965年の設立以来、カスタマイズしたソリューションの提供を通じてイノベーションを主導し、成長のための業務提携を進め、より持続可能な明日を目指して来ました。
韓国に本社を構えるSONGWONは、世界有数のポリマー添加剤メーカーです。世界各国にグループ会社とワールドクラスの製造工場を展開し、60を超える国のお客様に向け、それぞれお客様のニーズを満たす高品質の製品と、最高水準のサービスを提供するよう取り組んでおります。
詳細はこちら。https://www.songwon.com。
配信元企業：Songwon Industrial Co., Ltd.
