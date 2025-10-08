ツエーゲン金沢U-15 | 17期生セレクション実施について

株式会社石川ツエーゲン

この度、2026年度中学校1年生になる、現小学校6年生を対象とした、「ツエーゲン金沢U-15セレクション」を下記にて実施する事となりましたのでご案内いたします。

概要

■対象・資格

・2026年度ツエーゲン金沢U-15に登録を希望する心身ともに健康な現小学校６年生男子

・ツエーゲン金沢U-18～TOP昇格を目指し、3年間継続して活動を続けられるもの

・現所属クラブの承認を得ているもの





■日時・第一次選考：令和7年11月10日（月）18:00~21:00予定 18:00~受付・第二次選考：令和7年11月17日（月）18:00~21:00予定 18:00~受付※第一次選考合格選手については面談を行う予定です。スケジュールについては、後日ご連絡致します。※雨天決行（荒天により中止の連絡は当日12:00までにクラブホームページの「新着情報」にてお知らせいたします。■会場・第一次選考：金沢大学SOLTILO FIELD-B・第二次選考：金沢大学SOLTILO FIELD-B■申込方法当クラブホームページのセレクション申し込みフォーム(https://f.msgs.jp/webapp/form/20165_pvdb_1156/index.do)より申込を行い、参加費を銀行振込にてお支払い願います。■参加費3,300円（税込）※スクール生は1,100円（税込）＜振込口座＞銀行名：北國銀行支店名：本店営業部口座種別：普通口座口座番号：0080699口座名義：株式会社石川ツエーゲン カ）イシカワツエーゲン※振込の際は選手名で振込願います※振込手数料はお客様負担となります。※お申込み後の不参加については、返金できませんのでご注意ください。■参加応募締め切り令和7年11月５日（水）22:00まで■セレクション内容ゲーム形式等■持ち物サッカーのできる服装と靴、飲料■その他・入団後の送迎に関しては必要であれば相談に応じます。・セレクション中の怪我に関しましては、応急処置の対応を致しますが、その後の処置につきましては保険内での対応となります。・セレクション希望者によりご提出頂く「申込書」の内容につきましては(株)石川ツエーゲンが厳正に管理・保管いたします。・合否の判定に関するお問い合わせは受付いたしません。予めご了承願います。・欠席および辞退される場合は事前に必ず連絡をお願いします。

普段の活動について

■活動日・詳細

・平日：18:00-20:00 （平日は週3回の活動 土・日についてはトレーニングまたは試合）

・場所：金沢大学SOLTILO FIILD 金沢医科大学高松球技場 津幡多目的グランド 他

・送迎：事務所発↔︎金沢駅↔︎練習会場↔︎金沢駅 （事務所:金沢市示野町西2）

（帰りは金沢駅に20時40分前に着くように送迎します。曜日によっては遅くなることもあります。）

※平日はバス送迎あり、土日は現地集合となる場合もあります。

※クラブホームページのアカデミースケジュールをご参考にされてください。