ツエーゲン金沢U-15 | 17期生セレクション実施について
株式会社石川ツエーゲン
■対象・資格■日時
・第一次選考：令和7年11月10日（月）18:00~21:00予定 18:00~受付
・第二次選考：令和7年11月17日（月）18:00~21:00予定 18:00~受付
※第一次選考合格選手については面談を行う予定です。スケジュールについては、後日ご連絡致します。
※雨天決行（荒天により中止の連絡は当日12:00までにクラブホームページの「新着情報」にてお知らせいたします。
■会場
・第一次選考：金沢大学SOLTILO FIELD-B
・第二次選考：金沢大学SOLTILO FIELD-B
■申込方法
当クラブホームページのセレクション申し込みフォーム(https://f.msgs.jp/webapp/form/20165_pvdb_1156/index.do)より申込を行い、参加費を銀行振込にてお支払い願います。
■参加費
3,300円（税込）
※スクール生は1,100円（税込）
＜振込口座＞
銀行名：北國銀行
支店名：本店営業部
口座種別：普通口座
口座番号：0080699
口座名義：株式会社石川ツエーゲン カ）イシカワツエーゲン
※振込の際は選手名で振込願います
※振込手数料はお客様負担となります。
※お申込み後の不参加については、返金できませんのでご注意ください。
■参加応募締め切り
令和7年11月５日（水）22:00まで
■セレクション内容
ゲーム形式等
■持ち物
サッカーのできる服装と靴、飲料
■その他
・入団後の送迎に関しては必要であれば相談に応じます。
・セレクション中の怪我に関しましては、応急処置の対応を致しますが、その後の処置につきましては保険内での対応となります。
・セレクション希望者によりご提出頂く「申込書」の内容につきましては(株)石川ツエーゲンが厳正に管理・保管いたします。
・合否の判定に関するお問い合わせは受付いたしません。予めご了承願います。
・欠席および辞退される場合は事前に必ず連絡をお願いします。
■活動日・詳細
この度、2026年度中学校1年生になる、現小学校6年生を対象とした、「ツエーゲン金沢U-15セレクション」を下記にて実施する事となりましたのでご案内いたします。
概要
■対象・資格
・2026年度ツエーゲン金沢U-15に登録を希望する心身ともに健康な現小学校６年生男子
・ツエーゲン金沢U-18～TOP昇格を目指し、3年間継続して活動を続けられるもの
・現所属クラブの承認を得ているもの
・第一次選考：令和7年11月10日（月）18:00~21:00予定 18:00~受付
・第二次選考：令和7年11月17日（月）18:00~21:00予定 18:00~受付
※第一次選考合格選手については面談を行う予定です。スケジュールについては、後日ご連絡致します。
※雨天決行（荒天により中止の連絡は当日12:00までにクラブホームページの「新着情報」にてお知らせいたします。
■会場
・第一次選考：金沢大学SOLTILO FIELD-B
・第二次選考：金沢大学SOLTILO FIELD-B
■申込方法
当クラブホームページのセレクション申し込みフォーム(https://f.msgs.jp/webapp/form/20165_pvdb_1156/index.do)より申込を行い、参加費を銀行振込にてお支払い願います。
■参加費
3,300円（税込）
※スクール生は1,100円（税込）
＜振込口座＞
銀行名：北國銀行
支店名：本店営業部
口座種別：普通口座
口座番号：0080699
口座名義：株式会社石川ツエーゲン カ）イシカワツエーゲン
※振込の際は選手名で振込願います
※振込手数料はお客様負担となります。
※お申込み後の不参加については、返金できませんのでご注意ください。
■参加応募締め切り
令和7年11月５日（水）22:00まで
■セレクション内容
ゲーム形式等
■持ち物
サッカーのできる服装と靴、飲料
■その他
・入団後の送迎に関しては必要であれば相談に応じます。
・セレクション中の怪我に関しましては、応急処置の対応を致しますが、その後の処置につきましては保険内での対応となります。
・セレクション希望者によりご提出頂く「申込書」の内容につきましては(株)石川ツエーゲンが厳正に管理・保管いたします。
・合否の判定に関するお問い合わせは受付いたしません。予めご了承願います。
・欠席および辞退される場合は事前に必ず連絡をお願いします。
普段の活動について
■活動日・詳細
・平日：18:00-20:00 （平日は週3回の活動 土・日についてはトレーニングまたは試合）
・場所：金沢大学SOLTILO FIILD 金沢医科大学高松球技場 津幡多目的グランド 他
・送迎：事務所発↔︎金沢駅↔︎練習会場↔︎金沢駅 （事務所:金沢市示野町西2）
（帰りは金沢駅に20時40分前に着くように送迎します。曜日によっては遅くなることもあります。）
※平日はバス送迎あり、土日は現地集合となる場合もあります。
※クラブホームページのアカデミースケジュールをご参考にされてください。