建設・解体廃棄物管理市場、2032年までに2,612億米ドルへ成長 ― 持続可能な建設活動を促進
建設・解体廃棄物管理市場は、2023年に1,620億米ドルと推定され、2032年までに2,612億米ドルへ拡大する見通しです。予測期間（2024～2032年）の年平均成長率（CAGR）は5.50％と堅調な成長を示しています。建設および解体活動の増加に伴い、廃棄物処理の効率化と環境保全の両立が世界的な課題となっています。多くの国では、建設系廃棄物が総廃棄物の30～40％を占めており、適切な処理・再利用の仕組みが急務です。
環境省や地方自治体による規制強化、再資源化技術への投資拡大により、建設廃棄物管理の市場は革新と成長の段階に入っています。特にインド環境森林気候変動省（MoEFCC）は2024年通知において、廃棄物処理効率とリサイクル率の向上を目的とした新ルールを発表し、持続可能な建設業界の形成を後押ししています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/4083
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331290&id=bodyimage1】
技術革新の進展と成長要因
C&D（建設・解体）廃棄物管理において、技術革新は市場拡大の重要な推進力です。モバイル破砕プラントの導入により現場での処理が可能となり、輸送コストとCO?排出を大幅に削減できます。また、AI（人工知能）やデジタル分析を活用した廃棄物追跡システムは、処理過程の透明性と効率性を高めています。
国連は2050年までに世界人口の68％が都市部に集中すると予測しており、都市化の進展が建設活動を加速させています。米国では、C&D廃棄物が年間約6億トン発生しており、総廃棄物の25％を占めています。この課題に対応するため、欧州連合（EU）は建設廃棄物の70％をリサイクルする目標を掲げ、各国で循環型経済の実現が進められています。
自動選別システムやAI搭載のリサイクル技術により、処理効率は最大80％向上し、温室効果ガス排出量を約50％削減できるとされています。こうした技術投資は、環境負荷低減と同時にコスト削減効果も生み、業界全体の競争力を高めています。
建設廃棄物管理市場についてもっと読む: https://www.snsinsider.com/reports/construction-and-demolition-waste-management-market-4083
課題：高い処分コストの影響
一方で、建設・解体廃棄物の処分コストが高いことは中小建設企業にとって大きな負担です。処理費用は地域や規制により1トン当たり40～150米ドルと幅があり、大規模プロジェクトでは経済的圧力が増大します。コスト負担により、違法投棄などの不適切な処理が発生するリスクも指摘されています。今後は、政府によるインセンティブ政策や再資源化支援策の導入が、持続的な市場成長に不可欠となるでしょう。
セグメンテーション分析
素材別分析
2023年時点で、「土壌・砂・砂利」セグメントが市場全体の約35.02％を占めました。これらは基礎充填材や床下支持、配管工事などで大量に使用され、建設業界における主要資材です。しかし、これらの残材が大量に発生することが廃棄物処理の大きな課題となっています。再利用技術の高度化により、この分野での資源循環が今後の焦点となります。
サービス別分析
「収集」セグメントは2023年に市場シェアの61.9％を占め、最も大きな割合を示しました。廃棄物収集は建設現場から処理施設までの運搬を担う中核的サービスであり、効率的な輸送システムの構築が求められています。都市部での建設活動増加に伴い、廃棄物収集の自動化・効率化ソリューションの需要は今後さらに拡大する見込みです。
地域別分析
環境省や地方自治体による規制強化、再資源化技術への投資拡大により、建設廃棄物管理の市場は革新と成長の段階に入っています。特にインド環境森林気候変動省（MoEFCC）は2024年通知において、廃棄物処理効率とリサイクル率の向上を目的とした新ルールを発表し、持続可能な建設業界の形成を後押ししています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/4083
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331290&id=bodyimage1】
技術革新の進展と成長要因
C&D（建設・解体）廃棄物管理において、技術革新は市場拡大の重要な推進力です。モバイル破砕プラントの導入により現場での処理が可能となり、輸送コストとCO?排出を大幅に削減できます。また、AI（人工知能）やデジタル分析を活用した廃棄物追跡システムは、処理過程の透明性と効率性を高めています。
国連は2050年までに世界人口の68％が都市部に集中すると予測しており、都市化の進展が建設活動を加速させています。米国では、C&D廃棄物が年間約6億トン発生しており、総廃棄物の25％を占めています。この課題に対応するため、欧州連合（EU）は建設廃棄物の70％をリサイクルする目標を掲げ、各国で循環型経済の実現が進められています。
自動選別システムやAI搭載のリサイクル技術により、処理効率は最大80％向上し、温室効果ガス排出量を約50％削減できるとされています。こうした技術投資は、環境負荷低減と同時にコスト削減効果も生み、業界全体の競争力を高めています。
建設廃棄物管理市場についてもっと読む: https://www.snsinsider.com/reports/construction-and-demolition-waste-management-market-4083
課題：高い処分コストの影響
一方で、建設・解体廃棄物の処分コストが高いことは中小建設企業にとって大きな負担です。処理費用は地域や規制により1トン当たり40～150米ドルと幅があり、大規模プロジェクトでは経済的圧力が増大します。コスト負担により、違法投棄などの不適切な処理が発生するリスクも指摘されています。今後は、政府によるインセンティブ政策や再資源化支援策の導入が、持続的な市場成長に不可欠となるでしょう。
セグメンテーション分析
素材別分析
2023年時点で、「土壌・砂・砂利」セグメントが市場全体の約35.02％を占めました。これらは基礎充填材や床下支持、配管工事などで大量に使用され、建設業界における主要資材です。しかし、これらの残材が大量に発生することが廃棄物処理の大きな課題となっています。再利用技術の高度化により、この分野での資源循環が今後の焦点となります。
サービス別分析
「収集」セグメントは2023年に市場シェアの61.9％を占め、最も大きな割合を示しました。廃棄物収集は建設現場から処理施設までの運搬を担う中核的サービスであり、効率的な輸送システムの構築が求められています。都市部での建設活動増加に伴い、廃棄物収集の自動化・効率化ソリューションの需要は今後さらに拡大する見込みです。
地域別分析