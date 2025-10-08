世界の旅行小売市場規模予測：2031年に1,202億米ドル到達、CAGR9.6％成長見込み
世界の旅行小売市場は、旅行需要の回復や観光産業の再活性化に伴い、急速な拡大が見込まれています。市場規模は2022年に527億米ドルであったのに対し、2031年には1,202億米ドルに到達すると予測されており、予測期間である2023年から2031年の間に年平均成長率（CAGR）9.6％で成長すると見込まれています。旅行小売は、空港や鉄道駅、国境沿いの店舗、さらにはクルーズターミナルにおける販売活動を中心に展開されており、旅行者が自由時間や可処分所得を活用して商品やサービスを購入する独自の小売形態です。この分野は高級ブランドから日用品まで幅広い製品群をカバーし、旅行者の消費行動の変化に大きく影響を受けています。
旅行小売の定義と特徴
「旅行小売」とは、移動を伴う旅行の文脈で展開される特化型小売業態であり、空港免税店や鉄道駅構内の専門店などが代表的な存在です。旅行者にとっては、移動の合間に高級品や日常消費財を購入する機会を提供し、小売業者にとっては旅行需要から直接的な利益を得られるビジネスモデルとして確立されています。スキンケア、化粧品、アルコール飲料、菓子類、ファッションアイテムや最新のガジェットなど、多彩な商品カテゴリーが展開されており、消費者は非日常の場で独自の購買体験を楽しむことができます。
市場成長を支える要因
旅行小売市場の成長を支える主要なドライバーには、国際観光の回復と拡大、航空旅客数の増加、免税制度の活用、そしてグローバルブランドの積極的な市場進出が挙げられます。特に、アジア太平洋地域における急速な中間層の拡大と可処分所得の上昇は市場を牽引する大きな要因となっています。さらに、デジタル技術の進化により、旅行小売分野でもオンライン予約やデジタル決済が進展し、旅行者にとってより利便性の高い購買環境が整備されつつあります。
高級ブランドと体験型消費の拡大
近年、旅行小売における高級ブランドの存在感はますます強まっています。世界的なラグジュアリーブランドは、空港免税店を重要な販売チャネルと位置付けており、限定商品や旅行者専用モデルを展開することで顧客体験を強化しています。また、単なる商品の販売にとどまらず、体験型の小売スペースを提供する動きも拡大しています。香水のカスタマイズサービスやバーチャル試着、インタラクティブなデジタルディスプレイなど、旅行者に付加価値の高い体験を提供することで購買意欲を刺激しています。
地域別動向と新興市場の台頭
地域別に見ると、ヨーロッパとアジア太平洋が主要な市場シェアを占めています。ヨーロッパは長年にわたり免税制度の恩恵を受けており、観光立国としての基盤が強固です。一方、アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、シンガポールなどが旅行小売の重要拠点として成長しています。特に中国市場は規模の大きさと購買力の強さから、グローバルブランドが最も注力する地域の一つです。さらに、中東地域も航空旅客の増加とハブ空港の発展により、急速に旅行小売市場を拡大しています。
今後の課題と展望
一方で、市場拡大に伴う課題も存在します。為替変動や地政学的リスク、さらにはパンデミックなどの突発的要因が、旅行小売市場の安定性に影響を与える可能性があります。また、環境配慮や持続可能性への取り組みも重要なテーマとなっており、ブランドや小売業者はサステナブルな商品ラインやエコフレンドリーな店舗運営を強化する必要があります。将来的には、デジタル化と持続可能性の両立が市場の競争優位を決定づける鍵となるでしょう。
