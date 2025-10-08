こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アピタ内に驚安の殿堂、2025年10月29日（水）『ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店』オープン
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）は、2025年10月29日（水）、に三重県松阪市の総合スーパー「アピタ松阪三雲店」の１階内に「ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店」をオープンします。
ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店は、毎日の買い物でアピタをご利用いただいているお客様に、新たなショッピングの選択肢と「ワクワク感」を提供します。食品や日用品のほか、ドン・キホーテならではのユニークな商品や、アピタでは取り扱いのなかったカテゴリーを新規導入し、特に若年層やニューファミリー層に向けた品揃えを強化します。
＜新規導入カテゴリー＞
・カラーコンタクト・・・SNSや若年層に人気なブランドを中心に、80種類以上展開。
・カー用品・・・車社会である松阪市のお客様に向けて、洗車用品や芳香剤、スマホホルダーなど、カーライフを快適にするアイテムを強化します。
・ワーク用品・・・DIYやアウトドアブームで需要の高まる中、プロ仕様から普段使いまで、作業着や工具などを幅広く提供。専門店へ行かなくても、日々の買い物ついでに気軽に購入できます。
＜展開強化カテゴリー＞
・プロテイン・・・三重県内のドン・キホーテ店舗で初となる「プロテイン自販機」を設置。店頭で販売中の商品を1杯100円で試せるため、購入前の不安を解消します。
・コスメ＆スキンケアグッズ・・・SNSで話題のアジアンコスメはもちろん、日本の人気コスメブランド「KATE」はドン・キホーテ先行発売品などを含むラインアップで県内ドンキ最大級の品揃えです。
・お菓子・・・大人から子どもまで人気なグミ、駄菓子を強化し、選ぶ楽しさを提供します。
また、店内は通路を広めに設計しているため、ファミリー層もカートを押しながら安心して買い物を楽しめます。店内装飾では松阪市のキャラクター「ちゃちゃも」や、松阪牛をモチーフにしたドンペンがお客様をお迎えし、ドン・キホーテ流の“地元愛”を随所に散りばめます。
ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店は、安心感や高品質のお買い物を提供するアピタとともに、地域の皆さまの生活に驚きとエンターテイメントをプラスし、松阪市の新たな賑わいの拠点となることを目指してまいります。
■店舗概要
名称：ドン・キホーテ アピタ松阪三雲店
営業時間：9：00～21：00
所在地：三重県松阪市市場庄町1266番地の1 1F
交通：車/伊勢自動車道 松阪ICより約10分
公共交通機関/近鉄山田線 松ヶ崎駅より徒歩約15分
開店日：2025年10月29日（水） 9：00
売場面積：2990.8㎡
建物構成：鉄骨造地上3階建て（直営部分は1階）
商品構成：食品、日用消耗品、家庭雑貨品、化粧品、衣料品、ペット用品、スポーツ用品、家電製品、自転車他
駐車台数：1270台（平面/立体 施設共用）
駐輪台数：168台（施設共用）
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
