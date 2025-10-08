【コスメキッチン】心をやさしく包み込む、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）とのあたたかくてかわいらしいコラボレーションが実現＜11月6日(木) 10:00 WEB STORE先行予約開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は、株式会社サンリオの「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」とのコラボレーションアイテムの先行予約を2025年11月6日(木)10:00よりCosme KitchenおよびBiople（ビープル）のWEB STOREにて予約受付開始し、11月19日（水）18:00よりCosme KitchenおよびBiopleの WEB STOREにて 先行発売、11月20日（木）よりCosme KitchenおよびBiopleの各店舗にて発売いたします。

・リトルツインスターズ（キキ＆ララ）とのコラボレーションの経緯

「肌や心に、おいしいものを。」をコンセプトにナチュラル＆オーガニックコスメを届け続けてきたコスメキッチン。どんなきっかけであってもナチュラル＆オーガニックコスメがより多くの方の元に届き、心までよろこぶ、そんな経験を提供したい。

そんなコスメキッチンの“コラボレーションを通してオーガニックの魅力をもっとたくさんの人に届けたい”という想いと、キキ＆ララが大切にしている“思いやり”の心がやさしく響きあい、星のきらめきのように輝くスペシャルコラボレーションが誕生しました。

・コンセプト

ときめきの魔法でみんなをしあわせに――リトルツインスターズ（キキ＆ララ）とコスメキッチンの小さな願いごと

いくつになっても心をやさしく包み込む、キキ＆ララの物語。

ナチュラル＆オーガニックコスメや月美容で、

ひとりひとりのライフスタイルに寄り添い続けるコスメキッチン。

“愛と癒やし、ときめきのちからで、みんなをしあわせにしたい”

そんなふたつの想いが響きあって生まれた、

どこまでもあたたかくてかわいらしいコラボレーション。

やわらかな祈りを込めた、星の瞬きのように。

手にすればきっと、あなたという光をきらきらと輝かせます。

・商品ラインアップ

１. Cosme Kitchen Products(コスメキッチンプロダクツ)

コスメキッチンプロダクツは共通の美容成分・香りを採用しています。

＜Kiki&Lala＞ シリコンケース付きリップクリーム＜Kiki&Lala＞ シリコンケース付きリップクリーム

【Cosme Kitchen Products】＜Kiki&Lala＞ シリコンケース付きリップクリーム \3,300（税込）

うるツヤ仕上げのリップクリーム。キキ＆ララのケースでいつでも一緒に。

ほんのり色づくピーチピンク

驚くほどメルティなテクスチャーの秘密は、体温でとろけるシアオイル。スルスルとなめらかに広がって、むっちりとしたツヤで唇をラッピングします。アボカドやバオバブ、マカデミア由来の“ おいしい” オイルもたっぷり配合しているから、リップパックのようにつけている間中ぷるんとした弾力感とうるおいをキープ。ケースに入れて好きなところにぶら下げて、あなたの唇を守る毎日のバディに。

＜Kiki&Lala＞ 缶入りハンドクリーム

【Cosme Kitchen Products】＜Kiki&Lala＞ 缶入りハンドクリーム \1,540（税込）

肌表面にヴェールをかけて。しっとりの手肌を叶えるハンドクリーム

ベルガモット＆ゼラニウムの香り

キュートな缶の中身は、表面サラすべ・内側しっとりの手肌を叶えるハンドクリーム。アボカドやバオバブ、マカデミア由来の“おいしい”美容成分が、のばした先から手肌になじんでみずみずしい透明感＊¹を。グリセリンやホホバエステルが肌表面にサラッとしたヴェールをかけて、しっとり感とベタつきのない仕上がりを両立します。シロキクラゲ多糖体*2とサクラン*3の働きで長時間うるおいが続き、冬場のカサつきもしっかり

ケア。キキ&ララが描かれたキュートな缶は、使い終わったら長く愛せる

小物入れに。

*1 うるおいによる

*2 シロキクラゲ多糖体（保湿成分）

*3スイゼンジノリ多糖体（保湿成分）

２.ブランドコラボレーション＜Kiki&Lala＞ ドリームグロウマスク RR

【FEMMUE（ファミュ）】＜Kiki&Lala＞ ドリームグロウマスク RR \4,840（税込）

FEMMUEのベストセラーアイテム「ドリームグロウマスク（RR）」キキ＆ララの限定パッケージ

FEMMUEドリームグロウマスクシリーズの中で人気の紫外線や乾燥によるくすみ肌をケアするシートマスク。みずみずしいうるおいが生む透明感＊4を。肌へのやさしさと機能性、至福の使用感を追求。ナイアシンアミド（整肌）やうるおいとハリを与えるグルタチオンや肌のキメを整えるエーデルワイスのエキスを配合。シート素材を包水性の高い、ヒアルロン酸コーティングのハイドラ ドライバイオセルロースシートを使用。肌へのやさしさと機能性、至福の使用感をさらに追求しました。シートにたっぷりとしみこませたみずみずしい美容液が肌のすみずみ＊5まで届き、なめらかでうるおいに満ちた透明感＊1のある肌印象に整えます。ほのかなネロリの香り。

＊4 うるおいによる

＊5 角質層まで

＜Kiki&Lala＞ リップスリーピングマスク RP

FEMMUE】＜Kiki&Lala＞ リップスリーピングマスク RP \2,970（税込)

ギフトにもおすすめ、乾燥に悩む唇のためのリップ用保湿マスク

キキ&ララの限定パッケージ

ベタつきを感じにくく、するするとしたなめらかな塗り心地が特徴のリップ用保湿マスクです。一晩中保湿してくれるから、翌朝には、しっとりとした唇へ。夜だけでなく日中のリップケアにももちろんお使いいただけます。ローズ＊6とゼラニウム＊7の高貴

なフローラルをベースに、フレッシュなシトラス＊8とすがすがしい

ユーカリ＊9をプラスした、華やかな香りです。

＊6 ダマスクバラ花油

＊7 ニオイテンジクアオイ油

＊8 レモン果皮油

＊9 ユーカリ葉油

＜Kiki& Lala＞ フェムカフェ 4包（ 2 種×2 包）ポーチ入り

【HERBORISTERIE（エルボリステリア）】＜Kiki& Lala＞ フェムカフェ 4包（ 2 種×2 包）ポーチ入り \2,530（税込）

キキ＆ララ×Femcafeのキュートなオリジナルポーチ付き

チャーミングなキキ＆ララのオリジナルポーチに入った、女性のリズムに寄り添うFemcafeの限定品が登場。甘酸っぱいスウィートベリー味とフレッシュなシトラスレモン味の2 つの味を試せます。メリッサ、チェストベリー、ザクロ、ヒハツなどの女性のためのハーブブレンドが日々のリズムとキレイをサポート。持ち運びが便利な個包装・顆粒タイプでオフィスやお出かけ先でも気軽にお飲みいただけます。 1日1 回、水に溶かして美味しく手軽に楽しく、リズムケアを。

＜Kiki& Lala＞ ペタル フロート ブラッシュ EX11

【to/one（トーン）】＜Kiki& Lala＞ ペタル フロート ブラッシュ EX11 \3,300（税込）

星のきらめきと夢色のツヤ。透明感をまとうハイライト。

光の角度で色が変わる、4 色の偏光パールのきらめき。ブルーのガラスパールとシルバーパールが透明感を引き出し、レッドやパープルが奥行きをプラスします。透明感と奥行きを同時に演出し、とけあうように輝いて幻想的なニュアンスに。まるで内側から発光するようなツヤ感で、アイシャドウや涙袋にも使えるマルチアイテム。ボタニカルオイル*10配合でしっとり密着しながら、軽やかなつけ心地を叶えます。最後に、ミルキーなブルーが澄んだ透明感を添え、星のきらめきをまとったような夢色肌へ

＊10 野菜油（保湿成分）

＜Kiki&Lala＞ スキンスムーザー KL＜Kiki&Lala＞ スキンスムーザー KL

【m.m.m（ムー）】＜Kiki&Lala＞ スキンスムーザー KL \3,905（税込）

魔法のヴェールをまとったような透き通ったサラふわ肌に整えるメイクベース

ピンク＆ブルーのクリームをくるくる混ぜて透明感をプラス。くすみをはらって光が差したような肌に。球状パウダーが毛穴や小じわなど肌の凹凸にフィット。シリコーンフリーで敏感な肌にも負担をかけずに毛穴をカバーして、フラットでなめらかな肌に仕上げます。皮脂吸着パウダー＊11が余分な皮脂をキャッチ。軽やかな質感で肌なじみのよい植物オイル＊12を配合することでテカリや皮脂崩れを防ぎながら肌のうるおいをキープ。オレンジ、ローズ、イランイランなどの精油をブレンドした夢見るように心ときめくトゥインクルシトラスの香り。

石けんオフ可

自然由来指数 99%＊13

シリコーン・合成着色料・防腐剤・石油系界面活性剤・鉱物油フリー

＊11 シリカ

＊12 月見草油、モモ核油、ブドウ種子油（全て保湿成分）

＊13 ISO16128準拠 水を含む

＜Kiki&Lala＞クレンジングミルク a

【chant a charm（チャントアチャーム）】＜Kiki&Lala＞クレンジングミルク a \3,080（税込）

キキとララが洗顔するアートがかわいい！

毛穴ケアとうるおい補給が同時に叶う高機能クレンジング

キキとララがヘアバンドをつけて洗顔する、特別デザインの限定パッケージ。毛穴ケアとセラミド＊14補給が同時に叶うクレンジング。オイルの洗浄力とミルクの保湿力を兼ね備え、ハードメイクもしっかり落とせるのに、洗い上がりはもっちり。

＊14 コメヌカスフィンゴ糖脂質(保湿・肌荒れ防止)

＜Kiki&Lala＞ スリーキーブラシ＜Kiki&Lala＞ スリーキーブラシ

【giovanni（ジョヴァンニ）】＜Kiki&Lala＞ スリーキーブラシ \3,300（税込）

チャーミングなキキ＆ララとベスコス1位受賞ブラシでひと撫でツヤ髪へ

コスメキッチンベストコスメ1位受賞！*15とかすだけでツヤ髪を叶える、大人気のスリーキーブラシに、今だけ特別なキキ＆ララのデザインが登場。

寝ぐせのついたキキと、ブラシで髪を梳かしているララの姿にほっこり癒されるキュートなデザイン。自分用はもちろん、大切な人へのプレゼントにも。ヘアサロンの知見を凝縮した、梳かすだけでツヤを生むプロフェッショナル仕様の「スリーキーブラシ」。多毛やくせ毛も一度でキャッチする天然の猪毛と、心地よい刺激で頭皮をマッサージするナイロンピンを組み合わせました。ブラシに含まれる水分と油分が髪に自然なツヤとまとまりを与え、髪をとくたび、驚くほど輝きまとまる艶やかな髪に。大きめのピンとクッション性に優れたヘッドで、頭皮を傷めず包み込むようなマッサージが可能に。髪の絡まりやまとまりにくさにお悩みの方、毛量の多い方や、頭皮ケアをしたい方など、幅広くお使いいただけます。

*15 コスメキッチンベストコスメ 2024 下半期 スタイリング＆ツール部門 1位受賞

＜Kiki&Lala＞ タオルハンカチ ブルー＜Kiki&Lala＞ タオルハンカチ ピンク

【Cosme Kitchen】＜Kiki&Lala＞ タオルハンカチ（ブルー／ピンク） 各 \1,650（税込）

ふんわり優しく包みこむ

オーガニックコットンの夢のような肌ざわり

キキ＆ララが描かれた、心ときめくやさしいデザイン。全面シャーリング加工で、なめらかな肌ざわりを実現。素材は、地球にも肌にもやさしいオーガニックコットン100% 。毎日の手洗いやスキンケアタイムに、そっと寄り添う癒しの一枚です。

＜Kiki&Lala＞ 星降るきらめきポーチ＜Kiki&Lala＞ 星降るきらめきポーチ

【Cosme Kitchen】＜Kiki&Lala＞ 星降るきらめきポーチ \2,970（税込）

ベロアのぬくもりと星のきらめき

大人のための癒やしポーチ

やわらかなベロア素材に、夜空を見上げるキキ＆ララの繊細なゴールド刺繍。星降るようなデザインが、バッグの中でも静かに輝きます。内側の両サイドに、さらに外側にもポケットがあり、コスメなどを整理して収納できる便利な仕様。見た目も機能も、やさしさに包まれた特別な一品です。

販売スケジュール

11月6日（木）10:00～ Cosme Kitchen・Biople WEB STORE 先行予約開始

11月19日（水）18:00～ Cosme Kitchen・Biople WEB STORE 先行発売

11月20日（木） Cosme Kitchen・Biople各店舗発売

Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

