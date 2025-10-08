SNSで話題！あすけん栄養士キャラクター・未来さんの公式ライフスタイルグッズが初登場！～表情豊かな未来さんが、あなたのダイエットや健康増進を応援～

株式会社asken

累計会員数1,200万人超・国内No.1*¹のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社asken（東京都新宿区、代表取締役社長 中島洋、以下「当社」）は、株式会社ア二ウェア（東京都渋谷区、代表取締役社長 大元賢一）が展開する通販サイト・SuperGroupiesにおいて、『あすけん』が監修した未来さんのライフスタイルグッズ4種の予約販売を2025年10月8日（水）より開始しました。

未来さんは、健康的な食生活の実現をサポートする、AI 食事管理アプリ『あすけん』の栄養士キャラクターです。一人ひとりの食事や運動、カラダの状態に寄り添ったアドバイスを、アプリの中から表情豊かにお届けしており、その表情はSNS上でもたびたび話題にしていただいております。

過去にはカプセル玩具で未来さんのアクリルスタンドが販売され、未来さんの初グッズとして大きな反響をいただきました。

このたび「毎日の習慣をサポートする未来さんのグッズが欲しい」というユーザーの要望にお応えし、ウォーターボトルやデジタルスケールなどの日々の生活を彩りサポートするライフスタイルグッズ、そして存在感のある全身アクリルスタンドの販売がSuperGroupies様とのコラボで実現いたしました。

『あすけん』アプリと合わせてこれらのアイテムをご活用いただくことで、未来さんが「アプリの外」からも皆さまのダイエットや健康増進をサポートします。より楽しい食事や健康的な食生活の実現にお役立ていただけますと幸いです。

■アイテムイメージ画像

１）あすけん モデル ウォーターボトル＆缶バッジ２）あすけん モデル デジタルスケール３）未来さん 応援する モデル アクリルスタンド４）未来さん 目を覆いたい モデル アクリルスタンド

■商品概要

１）あすけん モデル ウォーターボトル＆缶バッジ

未来さんが毎日の水分補給をサポートしてくれるウォーターボトルと缶バッジがセットになったアイテムです。ボトルの容量はたっぷり約1L。前面は150ml単位のメモリ付き、背面は水分補給のタイミングが確認できる時間のメモリ付きです。飲む時間の目安が明確になるため、適量の水分補給を意識しやすくなります。

未来さんから「「良い習慣に拍手です♪」」のメッセージも。

また、本アイテムは未来さんの缶バッジがセットになっています。缶バッジは目に留まる場所に飾り、『あすけん』への食事や運動の記録を思い出すきっかけとしてご活用ください。

【ウォーターボトル】

縦：28cm、直径：7.5cm、重さ：120g

原産国：中国

素材：（本体）トライタン （蓋）プロピレン+SUS202

【缶バッジ】

縦：32mm、横：32mm

原産国：日本

素材：ブリキ

２）あすけん モデル デジタルスケール

未来さんがごはんやおかずの計量を見守ってくれるデジタルスケールが登場。デジタルスケールは1kgまで計測可能、1g~200gまでは0.1g単位で表示可能です。オートパワーオフ機能もついているので、電源の切り忘れがあっても安心。ついつい目分量になりがちなごはんやおかずを計量して、『あすけん』アプリに記録してみませんか？

※付属の乾電池は動作確認用です。新品で購入していただいた乾電池に比べて早く消耗する可能性がありますが、スケール本体の異常ではございません。

高さ：3cm、幅：11.4cm、奥行：16.1cm、重さ：230g

原産国：中国

素材：ABS樹脂

３）未来さん 応援する モデル アクリルスタンド

存在感のある全身デザインの未来さんのアクリルスタンドが登場！優しく応援する未来さんと毎日の食事と一緒に写真を撮って『あすけん』へ記録してください！食卓にも飾って、健康的な食生活を意識するきっかけにお役立てください。

（本体）高さ：約15cm、幅：約4.5cm、

（台座）縦：約4cm、横約5cm

厚さ：約0.3cm

原産国：日本

素材：アクリル

４）未来さん 目を覆いたい モデル アクリルスタンド

存在感のある全身デザインの未来さんのアクリルスタンドが登場！思わず目を覆ってしまった未来さん。今日の食事は点数が低いかも……？そんなときも未来さんと一緒に食事の写真を撮って、『あすけん』に記録してみませんか？

（本体）高さ：約14.8cm、幅：約6cm

（台座）縦：約4cm、横：約5cm

厚さ：約0.3cm

原産国：日本

素材：アクリル

＜販売場所＞

1） SuperGroupies公式サイト：https://www.super-groupies.com/title/453/

2） アニメイト公式サイト：https://www.animate-onlineshop.jp/

※あすけん公式オンラインストア「あすけんSHOP」でのお取り扱いはございません。

＜販売商品、価格（価格はすべて税込）＞

1） あすけん モデル ウォーターボトル＆缶バッジ ／ 2,750円

2） あすけん モデル デジタルスケール ／ 2,530円

3） 未来さん 応援する モデル アクリルスタンド ／ 1,430円

4） 未来さん 目を覆いたい モデル アクリルスタンド ／ 1,430円

【送料・手数料について】

１）SuperGroupies公式サイト

送料：

一律1,000円

手数料：

代金引換・コンビニ後払い決済のご利用の場合は決済手数料として別途500円がかかります。

２）アニメイト公式サイト

送料：

宅配便→594円（離島・山間部などの一部地域は894円）

メール便→280円（代金引換は設定不可）

手数料：

代金引換をご利用の場合は手数料として別途309円がかかります。

＜予約期間＞

2025年10月8日（水）10:00～2025年11月4日（火）12:00

＜お届け時期＞

2025年12月下旬（予定）

※お届け時期は前後する可能性があります

■SuperGroupies

SuperGroupies（スーパーグルーピーズ）は、アニメ・ゲーム・コミックや、VTuber・映画作品・スポーツなど、様々なコンテンツやパフォーマーとコラボした、ファッショナブルでクールなアイテムをお届けするブランドです。

SuperGroupies公式サイト：https://www.super-groupies.com/

■株式会社アニウェア

会社名 ： 株式会社アニウェア

設立 ： 2015年2月6日

所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-20-1 パークアベニュー2F

事業内容： アニメーション／コミック／ゲーム関連衣料品・日用雑貨品・キャラクター商品の企画制作、製造小売

公式ホームページ： https://www.aniware.me/

■AI食事管理アプリ『あすけん』

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけでカロリーや栄養素を自動計算してくれる食事管理アプリ。カロリーと各種栄養素の過不足や食事バランスをグラフで表示。記録された食事・運動の内容に応じて、管理栄養士監修のアドバイスが毎日無料でチェックできます。

・ダウンロード数＆売上4年連続 国内No.1*¹

・累計会員数1200万人*²以上

・メニュー数は15万件以上

・カロリーと各種栄養素14項目*³の過不足をグラフ表示

・AIで自動表示されるアドバイスパターンは20万以上

・食事記録件数は90億件以上*⁴

＊1：日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「ヘルスケア（健康）/フィットネス」カテゴリにおける、2021年~2024年のダウンロード数および収益（2025年1月、data.ai調べ）

＊2： 2025年4月時点の累計会員数

＊3：あすけんダイエット基本コースの場合。食事アドバイスコースによって表示される種類は異なります。

＊4：2025年6月時点の累計食事記録件数

AI食事管理アプリ『あすけん』公式サイト：https://www.asken.jp

■株式会社asken

当社は、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」ことをミッションに、以下の事業を展開しています。

＜個人向け＞

・AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営

・オンラインストア『あすけんSHOP』の企画・運営

＜法人向け＞

・『あすけん』内の広告企画・制作：商品・サービス等のプロモーションを目的とした各種広告・タイアップ施策の企画・制作・実施

・『あすけん』の法人向け提供：企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的とした団体利用、『あすけん』を活用したオンライン特定保健指導

設立：2007年10月1日

所在地：〒163-1442 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー42F

株主： 株式会社グリーンハウス(100%出資)

公式ホームページ： https://www.asken.inc

記載されている会社名、商品またはサービス名は、各社の商標、登録商標または商号です。

(C)asken Inc.