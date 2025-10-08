Kingston、2024年も引き続きDRAMモジュール市場で首位を維持

Kingston Technology International Limited

台北 -10月8日, 2025 - メモリストレージ製品および技術ソリューションの世界的リーダーであるKingston Technologyは本日、アナリスト企業であるTrendForce社による最新の売上高別ランキング(https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250930-12738.html)において、サードパーティDRAMモジュールサプライヤーとして世界トップにランクインしたことを発表しました。Kingston は推定66％の市場シェアを保持し、22年連続でグローバルリーダーの地位を確立。TrendForce によると、2024のDRAMモジュール売上は前年同期比で7％増加し、前年の減少傾向から回復しました。2024年下半期の消費者需要の低迷により、売上成長はやや鈍化したものの、引き続き強力な市場シェアを維持しています。

報告によると、2024年の世界のメモリモジュール市場において、上位5社が全体売上の81％を占め、上位8社では83％を占めました。第2位のサプライヤーは市場全体のわずか5％のシェアにとどまっており、Kingston が DRAM モジュール生産における明確なリーダーであることが改めて示されています。DRAMサプライヤーは2023年第4四半期末以降、HBM（高帯域幅メモリ）やサーバー向けDDR5製品を優先する方針に変更。この戦略的シフトにより、その他のDRAMタイプの供給が逼迫し、需要が高まるとともに全体的な価格上昇を招きました。これを受けて、モジュールメーカー各社は調達を増やし在庫を補充。その結果、2024年の市場全体の売上高は133億ドルに達しましたが、年後半にはモジュール価格の上昇が需要を抑制し、売上成長は限定的となりました。

Kingstonは2024年に、「Kingston FURY Renegade レネゲード」シリーズから、レースカーに着想を得た限定版モデルを発売。Kingston FURY Renegadeレネゲード DDR5 RGB 限定版は、モダンなレーシングカーを思わせる印象的な曲線デザインを採用し、最新技術を活用して最大 8,000MT/秒の高速度を実現。極限のオーバークロック性能を引き出しつつ、パフォーマンスのボトルネックを最小化しています。さらに、Kingston は、Intelの新しい800シリーズチップセット（旧コードネーム：Arrow Lake）に対応した Kingston FURY Renegade レネゲードDDR5 CUDIMM(https://www.kingston.com/jp/memory/gaming/fury-renegade-ddr5-rgb) を発売。オーバークロック対応の DDR5 CUDIMM モジュールの導入により、信号品質を損なうことなく、システムの限界までパフォーマンスを引き出したいプロフェッショナル層への対応範囲を広げています。

「TrendForceによる2024年の調査結果は、厳しいビジネス環境が続く中でも当社の持続的な強さと適応力を示すものです」と Kingston は述べています。「この節目は、Kingstonが市場で優位な存在であることを改めて証明するだけでなく、業界内での当社の回復力と重要性を強調するものです。私たちは誇りをもって、22年連続で首位の座を維持しています。」

詳細については、kingston.com(http://kingston.com)をご覧ください。

Kingstonの公式アカウント：

X（旧Twitter）：https://x.com/KingstonJapan

YouTube: http://www.youtube.com/user/KingstonAPAC

Kingston Technologyについて

ビッグデータからIoTデバイス、ノートPC、デスクトップPC、ウェアラブル技術に至るまで、Kingston Technologyは最高品質の製品ソリューション、サービス、サポートを提供することに専念しています。世界中の主要なPCメーカーやクラウドプロバイダーから信頼される当社は、長期的なパートナーシップを大切にし、進化と革新を続けています。品質と顧客対応を最優先に考え、すべてのソリューションが最高基準を満たすことを保証します。常にお客様やパートナーの声に耳を傾け、学び、協力し、長期的な影響を与えるソリューションを提供することを目指しています。Kingston Technologyと当社の「Built on Commitment」ビジョンの詳細は、Kingston.com(https://www.kingston.com)をご覧ください。

# # #

KingstonおよびKingstonのロゴはKingston Technology Corporationの登録商標です。IronKeyはKingston Digital、Inc.の登録商標です。Kingston FURYおよびKingston FURYのロゴはKingston Technology Corporationの商標です。権利はすべて留保されています。すべての商標はそれぞれの所有者に所有権があります。